طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في البيت بكل سهولة زي المحلات وبأكثر من طريقة

وطريقة عمل الكبدة الإسكندراني، تعتبر من أشهر أنواع الكبدة، حيث تشتهر محلات الكبده بهذا النوع، وعشاق الكبده يفضلون هذا النوع لأنه له مذاق خاص، ويمكن لربة المنزل بكل سهولة، أن تحضره لأسرتها في المنزل بمكونات بسيطة جداً، ونفس مذاق أشهر المحلات. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني طريقة عمل الكبدة الإسكندراني المكونات: نصف كيلو كبده.

10 فصوص ثوم مفروم.

3 ملاعق خل كبيرة.

كسبره وكمون وملح وشطه حسب الرغبة.

فلفل أخضر مقطع.

2 ليمون. الطريقة: يتم تتبيل الكبده ونضيف إليها الخل والثوم والكسبره والكمون والملح ونقلبها ونتركها على الأقل ربع ساعة أو أكثر.

في طاسة تيفال نضع زيت كثير ونضعه على النار حتى يسخن حيث لما ننزل الكبده فيه تحتفظ بقوامها.

لا يتم تقليبها كثير لكي لا تتفتت نتركها دقيقتين ثم نقلبها ونتركها 5 دقائق لأن الكبدة بتتم تسويتها بسرعة.

ثم ننزل بالفلفل المقطع ونتركها دقيقتين ونطفي النار بعدها. كبده إسكندراني كبده إسكندراني المكونات: نصف كيلو كبده مقطعة مكعبات.

3 فص ثوم.

2 فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

ربع كوب عصير ليمون حامض.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

1 بصلة مقطعة إلى شرائح.

بقدونس مفروم للتقديم (حسب الرغبة). طريقة التحضير: في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي الثوم ونصف كمية الفلفل الأخضر والملح والكمون والخل الأبيض وعصير الليمون ويتم فرمهم جيداً.

في وعاء ضعي الكبده نضع نصف كمية التتبيلة ونتركها جانباً لمدة نصف ساعة.

وفي مقلاة حمي الزيت وضعي الكبدة المتبلة على النار المتوسطة دون تقليبها في البداية ونتركها على النار حتى تتحمر من الأسفل.

قلبي الكبدة وأضيفي إليها الكمية المتبقية من التتبيلة والكمية المتبقية من الفلفل الأخضر المقطع ويتم تقليب المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض وحتى تنضج.

ارفعي المقلاة عن النار واسكبي الكبدة في طبق ويتم تزينها بالبصل والبقدونس ثم قدميها بألف هنا.

يتم تقديمها مع العيش البلدي أو الأرز الأبيض أو الكشري المصري. الوسوم

وطريقة عمل الكبدة الإسكندراني، تعتبر من أشهر أنواع الكبدة، حيث تشتهر محلات الكبده بهذا النوع، وعشاق الكبده يفضلون هذا النوع لأنه له مذاق خاص، ويمكن لربة المنزل بكل سهولة، أن تحضره لأسرتها في المنزل بمكونات بسيطة جداً، ونفس مذاق أشهر المحلات. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني طريقة عمل الكبدة الإسكندراني المكونات: نصف كيلو كبده.

10 فصوص ثوم مفروم.

3 ملاعق خل كبيرة.

كسبره وكمون وملح وشطه حسب الرغبة.

فلفل أخضر مقطع.

2 ليمون. الطريقة: يتم تتبيل الكبده ونضيف إليها الخل والثوم والكسبره والكمون والملح ونقلبها ونتركها على الأقل ربع ساعة أو أكثر.

في طاسة تيفال نضع زيت كثير ونضعه على النار حتى يسخن حيث لما ننزل الكبده فيه تحتفظ بقوامها.

لا يتم تقليبها كثير لكي لا تتفتت نتركها دقيقتين ثم نقلبها ونتركها 5 دقائق لأن الكبدة بتتم تسويتها بسرعة.

ثم ننزل بالفلفل المقطع ونتركها دقيقتين ونطفي النار بعدها. كبده إسكندراني كبده إسكندراني المكونات: نصف كيلو كبده مقطعة مكعبات.

3 فص ثوم.

2 فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

ربع كوب عصير ليمون حامض.

ملعقة صغيرة خل أبيض.

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

1 بصلة مقطعة إلى شرائح.

بقدونس مفروم للتقديم (حسب الرغبة). طريقة التحضير: في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي الثوم ونصف كمية الفلفل الأخضر والملح والكمون والخل الأبيض وعصير الليمون ويتم فرمهم جيداً.

في وعاء ضعي الكبده نضع نصف كمية التتبيلة ونتركها جانباً لمدة نصف ساعة.

وفي مقلاة حمي الزيت وضعي الكبدة المتبلة على النار المتوسطة دون تقليبها في البداية ونتركها على النار حتى تتحمر من الأسفل.

قلبي الكبدة وأضيفي إليها الكمية المتبقية من التتبيلة والكمية المتبقية من الفلفل الأخضر المقطع ويتم تقليب المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض وحتى تنضج.

ارفعي المقلاة عن النار واسكبي الكبدة في طبق ويتم تزينها بالبصل والبقدونس ثم قدميها بألف هنا.

يتم تقديمها مع العيش البلدي أو الأرز الأبيض أو الكشري المصري.

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