الديرما رولر للتشققات البيضاء تجربتي مع الديرما رولر لعلامات التمدد

الديرما رولر للتشققات البيضاء ، هي الحل السحري الذي تنتظره الكثير من النساء، خاصة تلك الخطوط الرفيعة، أو الاسترتش ماركس أو علامات التمدد سواء بيضاء أو حمراء، والتي تظهر عقب الولادة بشكل متكرر، أو فقدان الوزن أو اكتساب المزيد من الوزن، فكل تلك العوامل تكون سببًا في تمدد الجلد وارتخائه، فتبدأ تلك العلامات بالظهور على الجسم. وهي مشكلة تؤرق الكثير من النساء خاصة المتزوجات، لأنها تشعرها بأنها ليست ذات جسم مثالي، مثل المشاهير اللاتي يظهرن بأجساد نظيفة، دون معاناه من أية مشاكل جلدية. وهناك عددًا من الطرق الطبيعية والوصفات مثل؛ خلطات كريمات تفتيح سودانية، علاج كلف الوجه لرضوى الشربيني، التي أثبتت فاعليتها في علاج؛ الكلف والخطوط البيضاء، ومنها أفضل كريم طبي للكلف العميق، كما نجحت الديرما رولر للتشققات البيضاء، كما نجحت أيضًا ديرما رولر للجسم للسيلوليت، بينما تحدثت أخريات عن كذبة الديرما رولر، والتي يبدو أنها تختلف من مشكلة إلى أخرى، حيث تستخدم ديرما رولر للجسم للتشققات وللسيلوليت.

تتساءل الكثيرات من النساء، عن فوائد الديرما رولر للبشرة، خاصة لعلاج التشققات البيضاء، أو الاسترتش ماركس التي تظهر عقب الولادة أو مع زيادة ونقصان الوزن في فترات متقاربة، فنجد إحداهن تطرح تساؤلها “حد جرب الديرما رولر للسترتش مارك”؟ هذا السؤال الذي تكمن إجابته في؛ فوائد الديرما رولر للتشققات. والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

تحفز الديرما رولر إنتاج الكولاجين في البشرة بشكل كبير، بما يحميها من ظهور المشاكل الجلدية على سطح الجلد.

كما تساعد على خفض إفراز التصبغ، مما يساعد على توحيد لون البشرة بشكل كبير، فتختفي العلامات.

يجب أن تعلمي بأن العلامات البيضاء، إذا ظهرت فهذا يعني أنها قديمة بعض الشيء، وهو ما يجعل دور الديرما رولر لإزالتها ضعيف للغاية.

وفي حالة التشققات الحمراء بالجلد، نجد أن الديرما تعمل بشكل أفضل، وتصبح نتائج العلاج أوضح.

إذا أردت استخدام الديرما رولر للذراعين؛ استخدمي إبرة قطر 1.0 مم.

وعند استخدام الرولر للجسم؛ يمكنك استخدام إبرة بقطر، 1.5 مم إلى 2.0 مم.