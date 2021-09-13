“بدون حناء أو صبغات كيميائية” القضاء علي الشعر الأبيض بالفازلين نهائيا دون رجوعة مرة أخري

القضاء علي الشعر الأبيض بالفازلين نهائيا، لا يعلم الكثير منا أن مشكلة ظهور الشيب المبكر، يمكن حلها بالاعتماد فقط على المواد الطبيعية، لكن مع الالتزام والمداومة على استخدامها، وذلك لضمان الحصول على نتيجة مرضية، مع العلم أن استخدام الصبغات الكيميائية لإخفاء الشيب، ليس الحل الجيد لهذه المشكلة، فالصبغات ما هي إلى حل مؤقت، ومع الوقت تسبب زيادة في الشيب، بالإضافة إلى ظهور مشاكل أخرة مثل الجفاف والتساقط والتقصف.

القضاء علي الشعر الأبيض بالفازلين نهائيا

لذلك من الأفضل الاعتماد على المواد الطبيعية الأمنة، ومن هذه المواد الطبيعية البسيطة هي مادة الفازلين الموجودة في كل منزل، والتي أثبت فاعليته في حل جميع مشاكل البشرة والشعر، ويمكن استخدامه لحل هذه المشكلة كالآتي:

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين ونفس المقدار من جل الصبار وزيت فيتامين e، يتم مزجهم جميعاً وذلك بعد إذابة الفازلين وجل الصبار في حمام مائي ساخن، وبعدها يتم توزيع الخليط على الشعر الأبيض، ثم نغطي الشعر ونتركه ليلة كاملة، وفي الصباح يتم غسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ومع تكرار هذه الطريقة مرتين كل اسبوع نلاحظ اختفاء الشعر الأبيض بالتدريج، ومع الاستمرار يتم التخلص من هذه المشكلة نهائياً.

وصفة الفازلين للقضاء علي شيب الشعر نهائيا

كما يمكن استخدام الفازلين بطريقة أخرى لعلاج هذه المشكلة، وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة منه مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من جل الصبار وربع كوب من الماء الساخن، وبعد ذلك نوزع الخليط على الشعر الابيض ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعدها نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي، وبعد تطبيق هذا الخليط مرة كل أسبوع لمدة شهر، نلاحظ اختفاء الشعر الأبيض بنسبة كبيرة.

كما يمكن التخلص من الشيب المبكر بمواد طبيعية أخرى مثل الشاي، وذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من الشاي الأسود مع كوب كبير من الماء، وبعدها يتم إضافة ملعقة صغيرة من الملح ويتم التقليب جيداً، ثم نرفع الخليط على النار ونتركه يغلي لمدة دقيقتين ثم نصفيه ونتركه حتى يبرد، نوزع الخليط على الشعر ونتركه حتى يجف الشعر تماماً، وبعدها نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ومع تطبيق هذه الوصفة مرة كل أسبوع يبدأ الشعر الأبيض بالاختفاء.