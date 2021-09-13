كيك اللبن الساخن الهشة بالطريقة الأصلية كيك ناجح عالي

كيك اللبن ساخن الهشة من أشهر حلويات الغربية التي يفضل ويقبل على تناولها الكثير، وتتفنن المرأة وربة منزل في إعدادها بالمطبخ وتزينها بأشكال مختلفة حتى تأخذ شكل وطعم مختلف في كل مرة يتم صنعها، وتعد كيك حليب ساخن أو اللبن المغلي تتميز بأنها تعد بسهولة وتكون ناجحة 100% بدون أن تهبط أو تكون جافة، وتكون بها شبه كبير بكيك اسفنجي ولها عدد من مكونات تعد من خلالهم بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، كما هو متعارف عليه فمن مكونات الأساسية لعمل كيك الناجح الهش هو وجود سكر والبيض والفانيليا ودقيق الأبيض الفاخر، وسنتعرف معكم على كل تفاصيل ومكونات عمل كيك اللبن الساخن لإعداد كيك هش سريع في منزل مثل كيك محلات الجاهز فتابعوا معنا طريقة عمل كيك اللبن الساخن في دقائق فقط. كيك اللبن الساخن الهشة بمكونات أصلية عدد 2 كوب دقيق أبيض للكيك. كوب من لبن الحليب المغلي. عدد 2 كوب سكر أبيض. عدد 4 بيض بحرارة الغرفة متوسطة الحجم. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 3 ملاعق كبيرة من زبدة طرية بحرارة الغرفة. عدد 2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. رشة صغير ملح. كوب من لبن زبادي. أسهل كيك باللبن حليب ساخن بالوصفة الأصلية يتم أولا تسخين الفرن على حرارة عالية تصل إلى 180 لحين تجهيز الكيك، لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى لا تهبط الكيك وتظل مرتفعة عندما تنضج.

ضعي وجهزي في منتصف القرن شبكة الفرن أو الرف ليكون ساخن أيضا عند وضع صينية الكيك عليه.

إدهني صينية بالقليل من زبدة ورشي عليها دقيق ابيض في حالة كيك أبيض أو كاكاو في حالة كيك شوكولاته.

أولا في وعاء يتم نخل دقيق والبيكنج بودر والملح وتقلب مكونات جافة قليلا حتى تندمج معا.

ثم يتم إذابة الزبدة في حليب الساخن، وتوضع في قدر معها الفانيليا مع تقليب مستمر حتى يذوب الزبدة تماما في الحليب.

وفي وعاء خلاط كهربائي يتم وضع كل من السكر مع البيض والزيت وتخفق حتى يتضاعف حجمها مع كثرة الخفق وتأخذ لون أبيض فاتح وقوام كريمي هش.

ثم يضاف مزيج الحليب الساخن مع الخفق وتكون على سرعة منخفضة حتى تمتزج الحليب مع الدقيق ويضاف مع تقليب بالتدريج حتى تتجانس بعد إضافة كل مكونات.

بعد دهن الصينية بالزبدة ورشها بالدقيق، ويتم سكب مزيج الكيك على الصينية وتترك حتى تأخذ سطح مستوي.

وتدخل صينية الكيك الفرن وتخبز حتى تنضج تماما واختبارها بخلة خشبية، وتترك في فرن لمدة 40 دقيقة. كيك اللبن الساخن الهشة بمكونات أصليةأسهل كيك باللبن حليب ساخن بالوصفة الأصلية الوسوم

كيك اللبن ساخن الهشة من أشهر حلويات الغربية التي يفضل ويقبل على تناولها الكثير، وتتفنن المرأة وربة منزل في إعدادها بالمطبخ وتزينها بأشكال مختلفة حتى تأخذ شكل وطعم مختلف في كل مرة يتم صنعها، وتعد كيك حليب ساخن أو اللبن المغلي تتميز بأنها تعد بسهولة وتكون ناجحة 100% بدون أن تهبط أو تكون جافة، وتكون بها شبه كبير بكيك اسفنجي ولها عدد من مكونات تعد من خلالهم بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل، كما هو متعارف عليه فمن مكونات الأساسية لعمل كيك الناجح الهش هو وجود سكر والبيض والفانيليا ودقيق الأبيض الفاخر، وسنتعرف معكم على كل تفاصيل ومكونات عمل كيك اللبن الساخن لإعداد كيك هش سريع في منزل مثل كيك محلات الجاهز فتابعوا معنا طريقة عمل كيك اللبن الساخن في دقائق فقط. كيك اللبن الساخن الهشة بمكونات أصلية عدد 2 كوب دقيق أبيض للكيك. كوب من لبن الحليب المغلي. عدد 2 كوب سكر أبيض. عدد 4 بيض بحرارة الغرفة متوسطة الحجم. عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 3 ملاعق كبيرة من زبدة طرية بحرارة الغرفة. عدد 2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. رشة صغير ملح. كوب من لبن زبادي. أسهل كيك باللبن حليب ساخن بالوصفة الأصلية يتم أولا تسخين الفرن على حرارة عالية تصل إلى 180 لحين تجهيز الكيك، لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى لا تهبط الكيك وتظل مرتفعة عندما تنضج.

ضعي وجهزي في منتصف القرن شبكة الفرن أو الرف ليكون ساخن أيضا عند وضع صينية الكيك عليه.

إدهني صينية بالقليل من زبدة ورشي عليها دقيق ابيض في حالة كيك أبيض أو كاكاو في حالة كيك شوكولاته.

أولا في وعاء يتم نخل دقيق والبيكنج بودر والملح وتقلب مكونات جافة قليلا حتى تندمج معا.

ثم يتم إذابة الزبدة في حليب الساخن، وتوضع في قدر معها الفانيليا مع تقليب مستمر حتى يذوب الزبدة تماما في الحليب.

وفي وعاء خلاط كهربائي يتم وضع كل من السكر مع البيض والزيت وتخفق حتى يتضاعف حجمها مع كثرة الخفق وتأخذ لون أبيض فاتح وقوام كريمي هش.

ثم يضاف مزيج الحليب الساخن مع الخفق وتكون على سرعة منخفضة حتى تمتزج الحليب مع الدقيق ويضاف مع تقليب بالتدريج حتى تتجانس بعد إضافة كل مكونات.

بعد دهن الصينية بالزبدة ورشها بالدقيق، ويتم سكب مزيج الكيك على الصينية وتترك حتى تأخذ سطح مستوي.

وتدخل صينية الكيك الفرن وتخبز حتى تنضج تماما واختبارها بخلة خشبية، وتترك في فرن لمدة 40 دقيقة. كيك اللبن الساخن الهشة بمكونات أصليةأسهل كيك باللبن حليب ساخن بالوصفة الأصلية

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