لو عندك فازلين تعالي اقولك هيعمل ايه في جسمك كله هيخليكي زي العروسة

هناك الكثير من المشاكل التي قد تواجه كل النساء، وهي ظهور بعض الأماكن في الجسم بلون اغمق من اللون الطبيعي، وهذا مايجعلهم دائمًا يقومون بالبحث عن علاج سريع لتبيض وتوحيد لون الجسم، وهناك العديد من الكريمات والمستخضرات ولكنها قد تؤدي للكثير من الاضرار وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية قد تؤثر على البشرة، ويمكن استبدال هذه المواد بوصفات الفازلين المختلفة التي تساعد على تفتيح الجسم بدون اي تأثير سلبي وسوف نتعرف على بعض هذه الوصفات الان.وصفات الفازلين لتبييض الجسم
الفازلين له فوائد مختلفة ومتعددة للبشرة، ومن أهم هذه الفوائد أنه يساعد على تفتيح الجسم وتوحيد اللون بشكل فعال وسريع بأستخدامه مع بعض المواد الطبيعية المضمونة ومن أهمها مايللي:وصفة الفازلين وكريم الجليسوليد
كريم الجليسوليد من أهم المواد التي تساعد أيضًا في تفتيح المناطق الغامقة في الجسم بشكل سريع وخاصتًا إذا تم اختلاكه مع الفازلين وبعض المواد الطبيعية الاخرى وطريقة الاستخدام كلأتي:
المكونات
- ٢ملعقة من الفازلين الطبي
- ملعقتين من كريم الجليسوليد
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
- قطرات من ماء الورد
- اربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون
طريقة التجهيز والتطبيق
- اغسلي جسمك في البداية قبل استخدام أي شيء عليها، فلابد أن تكون البشرة نظيفة تمامًا.
- اخلطي المكونات جميعها مع محاولة مزجهم حتى التجانس التام بين كل المحتويات ويصبح القوام كريمي.
- قومي بتوزيع الماسك على كل الأماكن الغامقة في الجسم حتى يتم توحيد لون الجسم.
- اتركي الماسك على البشرة لمدة ساعة.
- اغسلي بشرتك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر.
المكونات
- اربع ملاعق من كريم الفازلين الطبي
- ربع كوب من مسحوق الكركم.
طريقة التحضير والتطبيق
- اغسلي بشرتك جيدًا قبل تطبيق الماسك عليها ويفضل أن يكون الماء الدافيء.
- قومي بمزج كل المكونات في طبق صغير مناسب، حتى تتجانس جيدًا.
- وزعي الماسك في جميع الاماكن الغامقة في الجسم حتى المناطق الحساسة فلا يوجد اي ضرر من هذا الخليط.
- يترك الخليط من الليل ويغسل في الصباح
- اغسلي جسمك بالماء الفاتر جيدًا.
- يفضل تكرار الوصفة كل اسبوع مرتين للحصول على النتيجة المرغوبة.
الوسوم
هناك الكثير من المشاكل التي قد تواجه كل النساء، وهي ظهور بعض الأماكن في الجسم بلون اغمق من اللون الطبيعي، وهذا مايجعلهم دائمًا يقومون بالبحث عن علاج سريع لتبيض وتوحيد لون الجسم، وهناك العديد من الكريمات والمستخضرات ولكنها قد تؤدي للكثير من الاضرار وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية قد تؤثر على البشرة، ويمكن استبدال هذه المواد بوصفات الفازلين المختلفة التي تساعد على تفتيح الجسم بدون اي تأثير سلبي وسوف نتعرف على بعض هذه الوصفات الان.وصفات الفازلين لتبييض الجسم
الفازلين له فوائد مختلفة ومتعددة للبشرة، ومن أهم هذه الفوائد أنه يساعد على تفتيح الجسم وتوحيد اللون بشكل فعال وسريع بأستخدامه مع بعض المواد الطبيعية المضمونة ومن أهمها مايللي:وصفة الفازلين وكريم الجليسوليد
كريم الجليسوليد من أهم المواد التي تساعد أيضًا في تفتيح المناطق الغامقة في الجسم بشكل سريع وخاصتًا إذا تم اختلاكه مع الفازلين وبعض المواد الطبيعية الاخرى وطريقة الاستخدام كلأتي:
المكونات
- ٢ملعقة من الفازلين الطبي
- ملعقتين من كريم الجليسوليد
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
- قطرات من ماء الورد
- اربع ملاعق صغيرة من عصير الليمون
طريقة التجهيز والتطبيق
- اغسلي جسمك في البداية قبل استخدام أي شيء عليها، فلابد أن تكون البشرة نظيفة تمامًا.
- اخلطي المكونات جميعها مع محاولة مزجهم حتى التجانس التام بين كل المحتويات ويصبح القوام كريمي.
- قومي بتوزيع الماسك على كل الأماكن الغامقة في الجسم حتى يتم توحيد لون الجسم.
- اتركي الماسك على البشرة لمدة ساعة.
- اغسلي بشرتك بعد ذلك جيدًا بالماء الفاتر.
المكونات
- اربع ملاعق من كريم الفازلين الطبي
- ربع كوب من مسحوق الكركم.
طريقة التحضير والتطبيق
- اغسلي بشرتك جيدًا قبل تطبيق الماسك عليها ويفضل أن يكون الماء الدافيء.
- قومي بمزج كل المكونات في طبق صغير مناسب، حتى تتجانس جيدًا.
- وزعي الماسك في جميع الاماكن الغامقة في الجسم حتى المناطق الحساسة فلا يوجد اي ضرر من هذا الخليط.
- يترك الخليط من الليل ويغسل في الصباح
- اغسلي جسمك بالماء الفاتر جيدًا.
- يفضل تكرار الوصفة كل اسبوع مرتين للحصول على النتيجة المرغوبة.
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