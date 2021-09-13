طريقة صحية لقلي الباذنجان في الفرن بدون ما يمتص نقطة زيت وبطعم لذيذ

طريقة قلي الباذنجان في الفرن بأطيب الطرق للحصول على وجبة غذائية متكاملة وصحيّة، سواء أن كان بإدخال الباذنجان الفرن ورش الزيت فوقه أو غير ذلك، المهم هو عمل الباذنجان من دون قليه في زيت غزير على النار لأنه بطبيعته يشرب كمية مهولة من الزيت ويحتفظ بها وهذا يجعله مُضر جدًا ويسبب الأمراض، كذلك يمكن شوي الباذنجان، تابع معنا المقال للحصول على طُرق لعمل الباذنجان. طريقة قلي الباذنجان في الفرن طريقة قلي الباذنجان في الفرن المكونات: ثمرة باذنجان طازجة.

ثوم.

ثمرة طماطم مُقطعة إلى دوائر.

بصلة.

فنجان صغير من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: نقوم بتقشير قطعة الباذنجان وتقطيعها إلى دوائر متوسطة الحجم.

نقشّر البصل ونقطعه جوانح، ويُفرك بالملح والفلفل.

في صينية مستطيلة، نقوم برص جوانح البصل ونضيف عليها صلصة الطماطم والثوم ومن فوقهم نرص قطع الباذنجان وفوقه دوائر الطماطم وزيت الزيتون.

نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد أن تنضج المكونات نفتح الشواية لكي يحمر الوجه قليلًا ويأخذ الباذنجان اللون الذهبي الفاتح.

نُخرج الصينية ونغرف في طبق التقديم لتكون الطبخة جاهزة للأكل. صينية باذنجان باللحم المفروم صينية باذنجان باللحم المفروم المكونات: كيلو باذنجان حجم كبير.

¼ كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة.

ثوم مفروم.

كوب من عصير الطماطم.

بهارات (ملعقة صغيرة كمون، ملح وفلفل أسود، ملعقة صغيرة من بهارات اللحم)

¼ كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن. طريقة التحضير: نغسل الباذنجان جيدًا ونقطعه إلى نصفين بالطول.

نُشعل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ندهن الباذنجان بزيت الزيت ونتبله من الجهتين بالملح والفلفل الأسود.

نأتي بصنينة كبيرة وندهنها بزيت الزيتون ونرص الباذنجان بها وتدخلها الفرن المُشتعلة مسبقًا.

نترك الباذنجان في الفرن حتى ينضج، أي لمدة 20 دقيقة تقريبًا، مع التقليب في نصف المدة على الجهة الأخرى للباذنجان.

بعدها نخرجه من الفرن ونزيل قلبه حتى يصبح شكل الباذنجان كالقارب.

نخلط قلب الباذنجان باللحم المفروم على النار ونتركهم ربع ساعة.

نحشي القارب بالخليط السابق ونصب عصير الطماطم في الصينية.

ندخل الصينية الفرن للمرة الأخيرة حتى تتشرب الطماطم ويصبح لون الباذنجان ذهبي، وبعدها يصبح جاهز للتقديم. الوسوم

طريقة قلي الباذنجان في الفرن بأطيب الطرق للحصول على وجبة غذائية متكاملة وصحيّة، سواء أن كان بإدخال الباذنجان الفرن ورش الزيت فوقه أو غير ذلك، المهم هو عمل الباذنجان من دون قليه في زيت غزير على النار لأنه بطبيعته يشرب كمية مهولة من الزيت ويحتفظ بها وهذا يجعله مُضر جدًا ويسبب الأمراض، كذلك يمكن شوي الباذنجان، تابع معنا المقال للحصول على طُرق لعمل الباذنجان. طريقة قلي الباذنجان في الفرن طريقة قلي الباذنجان في الفرن المكونات: ثمرة باذنجان طازجة.

ثوم.

ثمرة طماطم مُقطعة إلى دوائر.

بصلة.

فنجان صغير من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: نقوم بتقشير قطعة الباذنجان وتقطيعها إلى دوائر متوسطة الحجم.

نقشّر البصل ونقطعه جوانح، ويُفرك بالملح والفلفل.

في صينية مستطيلة، نقوم برص جوانح البصل ونضيف عليها صلصة الطماطم والثوم ومن فوقهم نرص قطع الباذنجان وفوقه دوائر الطماطم وزيت الزيتون.

نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد أن تنضج المكونات نفتح الشواية لكي يحمر الوجه قليلًا ويأخذ الباذنجان اللون الذهبي الفاتح.

نُخرج الصينية ونغرف في طبق التقديم لتكون الطبخة جاهزة للأكل. صينية باذنجان باللحم المفروم صينية باذنجان باللحم المفروم المكونات: كيلو باذنجان حجم كبير.

¼ كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة.

ثوم مفروم.

كوب من عصير الطماطم.

بهارات (ملعقة صغيرة كمون، ملح وفلفل أسود، ملعقة صغيرة من بهارات اللحم)

¼ كوب زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن. طريقة التحضير: نغسل الباذنجان جيدًا ونقطعه إلى نصفين بالطول.

نُشعل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ندهن الباذنجان بزيت الزيت ونتبله من الجهتين بالملح والفلفل الأسود.

نأتي بصنينة كبيرة وندهنها بزيت الزيتون ونرص الباذنجان بها وتدخلها الفرن المُشتعلة مسبقًا.

نترك الباذنجان في الفرن حتى ينضج، أي لمدة 20 دقيقة تقريبًا، مع التقليب في نصف المدة على الجهة الأخرى للباذنجان.

بعدها نخرجه من الفرن ونزيل قلبه حتى يصبح شكل الباذنجان كالقارب.

نخلط قلب الباذنجان باللحم المفروم على النار ونتركهم ربع ساعة.

نحشي القارب بالخليط السابق ونصب عصير الطماطم في الصينية.

ندخل الصينية الفرن للمرة الأخيرة حتى تتشرب الطماطم ويصبح لون الباذنجان ذهبي، وبعدها يصبح جاهز للتقديم.

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