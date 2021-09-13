طريقة عمل بسكويت بالزبدة والقرفة مذهل

إليكِ طريقة عمل بسكويت بالزبدة والقرفة رائع على طريقة المطبخ السعودي، وهو وجبة مشبعة لأطفالكم في الصباح وتمدهم بالطاقة وتمنحهم النشاط، ولن تستغرق هذه الوصفة فترة طويلة حتى يتم تجهيزها في المنزل وتكون النتيجة رائعة بنفس طعم البسكويت الذي يُحضر في محلات المخبوزات.

مكونات عمل بسكويت بالزبدة والقرفة

يتم تحضير بسكويت بالزبدة والقرفة من خلال تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة وهي كما يلي:

اثنين كوب من الدقيق.

ملعقة ونصف كبيرة من الكريمة الحامضة.

ملعقتان كبيرتان من القرفة الناعمة.

كوب إلا ربع من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من البيكينج صودا.

بيضة كاملة مع صفار بيضة.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من السكر الأسمر.

كمية من الملح حسب الرغبة.

خطوات عمل بسكويت بالزبدة والقرفة

يتم تحضير البسكويت بالزبدة والقرفة على طريقة محلات المخبوزات من خلال استخدام المكونات السابقة واتباع هذه الخطوات: