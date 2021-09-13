طريقة عمل بسكويت بالزبدة والقرفة مذهل

إليكِ طريقة عمل بسكويت بالزبدة والقرفة رائع على طريقة المطبخ السعودي، وهو وجبة مشبعة لأطفالكم في الصباح وتمدهم بالطاقة وتمنحهم النشاط، ولن تستغرق هذه الوصفة فترة طويلة حتى يتم تجهيزها في المنزل وتكون النتيجة رائعة بنفس طعم البسكويت الذي يُحضر في محلات المخبوزات.مكونات عمل بسكويت بالزبدة والقرفة
يتم تحضير بسكويت بالزبدة والقرفة من خلال تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة وهي كما يلي:
- اثنين كوب من الدقيق.
- ملعقة ونصف كبيرة من الكريمة الحامضة.
- ملعقتان كبيرتان من القرفة الناعمة.
- كوب إلا ربع من الزبدة الذائبة.
- ملعقة صغيرة من البيكينج صودا.
- بيضة كاملة مع صفار بيضة.
- كوب من السكر الأبيض.
- كوب من السكر الأسمر.
- كمية من الملح حسب الرغبة.
يتم تحضير البسكويت بالزبدة والقرفة على طريقة محلات المخبوزات من خلال استخدام المكونات السابقة واتباع هذه الخطوات:
- في وعاء عميق نضع الدقيق.
- نضيف عليه البيكينج صودا والملح حسب الرغبة والقرفة ونمزج جميع المكونات معًا.
- في الخلاط الكهربائي نضيف الزبدة الذائبة.
- ثم نضيف كل من السكر الأبيض والسكر الأسمر على الزبدة ونخلط المكونات جميعًا في الخلاط الكهربائي.
- نضيف البيض والكريمة على المكونات السابقة ثم نعيد الخفق مرة أخرى.
- نضيف الخليط من الدقيق والبيكينج صودا على الخليط السابق بشكل تدريجي حتى تمام التجانس.
- نضع الخليط في الثلاجة ونتركه لمدة ثلاث ساعات.
- في طبق صغير جانبي نضع نصف ملعقة من القرفة المطحونة مع نصف كوب من السكر الأبيض الناعم ونقلبهم معًا.
- بعد ثلاث ساعات نخرج العجينة من الثلاجة ونشكلها في صورة كرات دائرية.
- نضع كرات البسكويت في الطبق الذي يحتوي على مزيج من السكر والقرفة ونغمسه فيه.
- نحضر صينية الفرن ونبطنها بورق الزبدة، بعد ذلك نضيف كرات البسكويت على صينية الفرن بجوار بعضهم البعض.
- نرفع درجة حرارة الفرن حتى يسخن.
- نضع صينية البسكويت في الفرن على درجة حرارة مناسبة.
- عندما تستوي كرات البسكويت في الفرن لمدة عشر دقائق على الأقل نخرج الصينية من الفرن.
- يجب تغطية البسكويت بشكل جيد للحفاظ عليه لحين تناوله.
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إليكِ طريقة عمل بسكويت بالزبدة والقرفة رائع على طريقة المطبخ السعودي، وهو وجبة مشبعة لأطفالكم في الصباح وتمدهم بالطاقة وتمنحهم النشاط، ولن تستغرق هذه الوصفة فترة طويلة حتى يتم تجهيزها في المنزل وتكون النتيجة رائعة بنفس طعم البسكويت الذي يُحضر في محلات المخبوزات.مكونات عمل بسكويت بالزبدة والقرفة
يتم تحضير بسكويت بالزبدة والقرفة من خلال تجهيز مجموعة من المكونات البسيطة وهي كما يلي:
- اثنين كوب من الدقيق.
- ملعقة ونصف كبيرة من الكريمة الحامضة.
- ملعقتان كبيرتان من القرفة الناعمة.
- كوب إلا ربع من الزبدة الذائبة.
- ملعقة صغيرة من البيكينج صودا.
- بيضة كاملة مع صفار بيضة.
- كوب من السكر الأبيض.
- كوب من السكر الأسمر.
- كمية من الملح حسب الرغبة.
يتم تحضير البسكويت بالزبدة والقرفة على طريقة محلات المخبوزات من خلال استخدام المكونات السابقة واتباع هذه الخطوات:
- في وعاء عميق نضع الدقيق.
- نضيف عليه البيكينج صودا والملح حسب الرغبة والقرفة ونمزج جميع المكونات معًا.
- في الخلاط الكهربائي نضيف الزبدة الذائبة.
- ثم نضيف كل من السكر الأبيض والسكر الأسمر على الزبدة ونخلط المكونات جميعًا في الخلاط الكهربائي.
- نضيف البيض والكريمة على المكونات السابقة ثم نعيد الخفق مرة أخرى.
- نضيف الخليط من الدقيق والبيكينج صودا على الخليط السابق بشكل تدريجي حتى تمام التجانس.
- نضع الخليط في الثلاجة ونتركه لمدة ثلاث ساعات.
- في طبق صغير جانبي نضع نصف ملعقة من القرفة المطحونة مع نصف كوب من السكر الأبيض الناعم ونقلبهم معًا.
- بعد ثلاث ساعات نخرج العجينة من الثلاجة ونشكلها في صورة كرات دائرية.
- نضع كرات البسكويت في الطبق الذي يحتوي على مزيج من السكر والقرفة ونغمسه فيه.
- نحضر صينية الفرن ونبطنها بورق الزبدة، بعد ذلك نضيف كرات البسكويت على صينية الفرن بجوار بعضهم البعض.
- نرفع درجة حرارة الفرن حتى يسخن.
- نضع صينية البسكويت في الفرن على درجة حرارة مناسبة.
- عندما تستوي كرات البسكويت في الفرن لمدة عشر دقائق على الأقل نخرج الصينية من الفرن.
- يجب تغطية البسكويت بشكل جيد للحفاظ عليه لحين تناوله.
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