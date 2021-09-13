طريقة عمل الفطائر باللحم المفروم بخطوات بسيطة ونكهة لذيذة

تعد الفطائر باللحم المفروم، من الأكلات اللذيذة التي تتميز بسهولة في التحضير كما أنها تمتاز بمذاق شهي جداً، تتكون من مكونات بسيطة متوفرة في المنزل وذات قيمة غذائية عالية ومفيدة للجسم، وهي من الوجبات التي تقدم كوجبة خفيفة في العشاء أو يمكن تقديمها كوجبة جانبية في الغداء، تقدم أيضاً بجانب السلطات أو المخللات أو مع الكاتشب، كما أنها تقدم بأكثر من حشوة حسب الرغبة والذوق، وهي من الأكلات المحببة لدي الكبار والصغار فهي شهية جداً من حيث المذاق، وهناك أنواع مختلفة من الفطائر يمكن تقديمها وتحضيره في المنزل مثل فطيرة التفاح وفطائر البطاطس المحشية وغيرها من الأنواع المختلفة والمتنوعة، الذي يعتبر تقديمها علي السفرة نوع من التغير وتقديم أطباق جديدة تعطي إقبال علي الأكل وتكون فاتحة الشهية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفطائر باللحم المفروم بنكهة جديدة ومذاق مختلف.

مكونات عمل الفطائر باللحم المفروم

تتكون الفطائر من مجموعة من المكونات التي تكسبه مذاق شهي ولذيذ وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

١ ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة ملح.

٢ صفار بيضة.

كوب من الزبدة.

٣/٤ كوب من الماء البارد.

مكونات الحشو

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

بصلة متوسطة الحجم.

قرن من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة من الزعتر.

ربع ملعقة من الشطة حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

٣/٤ كوب من البقسماط.

١ بيضة مخفوقة +ملعقة كبيرة ماء لدهن العجين.

طريقة التحضير

يتم تحضير الفطائر باللحم المفروم بنكهة جميلة وطعم لذيذ باتباع الخطوات الآتية:-

نبدأ بخلط كلاً من الدقيق والملح والكركم معاً، ثم نقوم بإضافة الزبدة ويتم خلط المكونات باليد أو يمكن استخدام العجان الكهربائي حتي تتجانس المكونات تماماً مع الزبدة. ثم نضع الماء في وعاء ثم نخفق صفار البيض ونضيف إليه، ثم نضيف الخليط السائل إلي خليط الدقيق تدريجياً، حتي تتكون لدينا عجينة ملساء وناعمة. نلف العجين بكيس بلاستيك، ويتم حفظه داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتي يرتاح ويسهل فرده.

طريقة تحضير الحشوة

يم تحضير الحشوة كالاتي:-

يتم وضع الزيت داخل مقلاة ثم يوضع علي النار لكي يسخن، ثم نضيف إليه البصل ونقلب حتي يميل إلي اللون الأصفر.

ثم نضيف إليه اللحم المفروم ونقلب حتي يتغير لونه.

ثم نضيف الفلفل الأخضر والزعتر ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها، ثم يترك الخليط علي النار حتي ينضج اللحم ويتشرب مائه.

يضاف البقسماط ونقلب المكونات ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونرفع الخليط بعيداً عن النار ويترك لكي يبرد.

طريقة تسوية الفطائر

يتم تسوية الفطائر بالطريقة الأتية:-