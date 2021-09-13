بملعقة نشا اصنعي كريم مزيل عرق طبيعي في المنزل بروائح منعشة يدوم طويلا وتبيض فوري للابطين

بملعقة نشا اقوي كريم مزيل عرق طبيعي في المنزل يمكن صناعته وإنتاجه بكل سهولة عبر خطوات بسيطة ولكنها تغني عن اقتنائكِ للمزيلات من النوع الكيميائي والتي تعرض البشرة لعوامل في غاية الخطورة وربما يؤدي الاستعمال المتكرر للمزيلات الكيمائية إلى سرطانات جلدية، ومن خلال ما يلي من فقراتنا القادمة نتعرف في بيانٍ شامل على مختلف ما يمكن إضافته على النشاء من مكوناته تجعل المناطق العرقية خالية بشكل تام من العرق، كما أنها تقلل من التعرق ولكن بشكل طبيعي وآمن، كما سنتعرف في السطور القادمة على أهم ما يمكن إجرائه من خطوات لتحضير مزيل النشاء الطبيعي وبأقل التكاليف.

بملعقة نشا اقوي كريم مزيل عرق طبيعي في المنزل

بملعقة نشا اقوي كريم مزيل عرق طبيعي في المنزل بالإضافة لاستعمال الآتي من المكونات التالية مع النشاء والتي نذكرها على هذا النحو الآتي:

ملعقتان جل صبار.

ملعقة فازلين.

ثلاث ملاعق مكون شبة.

ملعقة صغيرة مسك.

ملعقة الفيتامين إي.

قطرات ليمون.

زيت ياسمين.

كيف يمكن التحضير لوصفة النشاء المزيلة للعرق؟

العرق يحتاج لوصفة طبيعية للعمل على إزالة رائحته غير المستحبة عن طريق استعمال كريم النشاء المزيل والذي يحضر بخلط الملعقة مع النشاء مع مكون الشبة، وبعدها يتم الخلط لسالف المقادير الأخرى مع الإذابة الكاملة للجل مع الفازلين حتى يسهل مزجهما مع البقية من المكونات حتى تسهل خطوة التطبيق حيث نذكرها في الفقرة التالية.

كيفية تطبيق الكريم المزيل للعرق بالنشاء

التطبيق لهذا الكريم المزيل لروائح العرق المنفرة يعد بشكل يومي ولا يمثل أي ضرر على البشرة التي يطبق عليها ولا بد من التنظيف وبشكل كامل للجلد قبل أن يتم التطبيق، والتطبيق يفضل أن يكون عقب الاستحمام، ويتم الاستمرار لمفعول هذا الكريم طيلة ساعات اليوم، والاستمرارية في التطبيق لكريم النشاء المزيل للعرق يكسب الجلد المزيد من النعومة، كما أنه يعد كريم مبيض يساعد على التفتيح لأي منطقة داكنة من مناطق الجسم هذا علاوة على الرائحة المتميزة التي اكتسبتها خلطة الكريم من المسك.