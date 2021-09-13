تبيض البشرة بوصفات طبيعية رائعة من المنزل وتوحيد لونها

يوجد عدد كبير من السيدات الذين يبحثون عن أفضل الطرق الطبيعية التي تستخدم في تبييض البشرة وتفتيح وتوحيد لونها، حيث يعاني الكثير من الناس من عدم توحيد لون البشرة نتيجة وجود تصبغات بالبشرة، والتي قد تنتج من أشعة الشمس الضارة، يمكن استخدام بعض المواد الكيميائية لتفتيح البشرة بشكل سريع، وذلك مثل استخدام كريمات التفتيح، ولكن بعض المواد الكيميائية لها أثر ضار على البشرة، لذا يلجأ الكثير من الأشخاص إلى معرفة أفضل الطرق الطبيعية التي تستخدم في تفتيح البشرة.

وصفات لتبييض البشرة وتوحيد لونها

سنوضح في هذا المقال أفضل وأحدث الطرق الطبيعية لتفتيح لون البشرة باستخدام مواد متوافرة في المنزل والتي من أشهرها وصفة الكركم، يحتوى الكركم على بعض الخصائص التركيبية المضادة للبكتيريا والفطريات، كما يعمل على تخليص الوجه من الحبوب والرؤوس السوداء، بالإضافة إلى التخلص من الهالات السوداء الموجودة تحت العين، ومكونات هذه الوصفة هي نصف ملعقة من الكركم، وملعقتين من عسل النحل، واخلطي هذه المكونات مع بعضها البعض، حتى تتكون العجينة، وضعي هذا الخليط على الوجه والرقبة واتركيها لمدة 20-25 دقيقة، واتركيها حتى تجف، واغسلي الوجه بالماء، ثم كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

تعتبر وصفة زيت اللوز من أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخدم في تبييض البشرة وتفتيح لونها، كما يعمل على إزالة الرؤوس السوداء، وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، كما يحتوي على فيتامينE، وكمونات هذه الوصفة هي زيت اللوز وأوراق النيم وأوراق الريحان وقبضة من الزعفران، قومي بطحن هذه الأوراق، ثم اخلطيها مع زيت اللوز الدافئ، وأضيفي الزعفران مع الخليط، ثم قومي بوضع الخليط على البشرة والرقبة، دلكي البشرة بهذا الخليط لبضعة دقائق، ثم اتركي الخليط لمدة ثلاثون دقيقة، ثم قومي بفرك الخليط واغسلي البشرة بالماء الفاتر، ثم مرري مكعب ثلج من ماء الورد على البشرة، ورطبي البشرة بمرطب مناسب.

يجب عليكي دائماً استخدام واقي شمس مناسب لنوع البشرة الخاص قبل الخروج من المنزل، ويجدد واقي الشمس كل ساعتين، وذلك ليبقى أثره على البشرة ويحميها من أشعة الشمس الضارة، كما انه يحمي البشرة من التصبغات وبالتالي فإنه يوحد لون البشرة، ومن خلال النصائح السابقة يمكنك الحصول على أسنان بيضاء ناصحة الجمال مما يزيد الشخص جمالاً، ويجب على الجميع الاهتمام بالتغذية وخاصة الموجود بها الكالسيوم من اجل المحافظة على قوة الأسنان خلال الفترة القادمة، أما بالنسبة لبياض الأسنان فعليك اتباع النصائح السابق ذكرها حيث أنها وصفات طبيعية غير مكلفة من المنزل.