أسرار نجاح عجينة الكريب في البيت زي الجاهزة لتحضير ألذ وأشهى أطباق الحادق والحلو

يعتبر الكريب من أشهر الأكلات التي يحبها جميع الأشخاص سواء كانوا الكبار أو الصغار، ويتميز بإمكانية تحضيره كصنف حادق أو صنف حلو، ولكن نجاح الكريب يتوقف على نجاح العجينة، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضير عجينة الكريب في البيت بكل سهولة زي الجاهزة لتحضير ألذ وأشهى الأطباق، ويمكنكم استخدام حشوات مختلفة به حادقة مثل الدجاج أو اللحم المفروم والخضراوات وغيرها، أو حلو مثل الشوكولاتة والفواكه والأيس كريم حسب الرغبة. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت طريقة عمل عجينة الكريب في البيت المكونات: كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد 1 بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الماء. طريقة تحضير عجينة الكريب في البيت: في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بوضع جميع المكونات.

ونقوم بخلطها بشكل جيد جداً حتى نحصل على خليط سائل ومتماسك إلى حد ما.

وفي طاسة على النار غير لاصقة نقوم بسخينها، ونضع ملعقة كبيرة من الخليط بها.

ونحركه داخل الطاسة لكل يأخذ الشكل الدائري، ونتركه على نار هادئة.

عندما تبدأ الطراف تجف ويصبح ملمسها متماسك، نقوم بقلب العجينة على الجهة الأخرى، لكي تستوي من جميع النواحي.

وبعد ذلك نكرر هذه الخطوة مع الكمية كلها من العجينة حتى تنتهي، ونستخدم الحشوات حسب الرغبة. طريقة أخرى لعمل الكريب في البيت طريقة أخرى لعمل الكريب في البيت المكونات: كوبان من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الكريب في البيت: في بولة عميق وواسعة نقوم بوضع الدقيق والملح والفانيليا، ونقلب بشكل جيد.

في وعاء آخر نقوم بمزج كلاً من اللبن والزبدة والماء بشكل جيد حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط السائل إلى الجاف، ونعجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة القوام ولكن بشكل سائل.

في طاسة على النار المتوسطة نقوم بوضع ملعقة زيت، ونضع كمية مناسبة من العجينة بالطاسة ونحرص على أن تغطي جميع الجوانب، ونتركها حتى تستوي ثم نقلبها على الجهة الأخرى. الوسوم

يعتبر الكريب من أشهر الأكلات التي يحبها جميع الأشخاص سواء كانوا الكبار أو الصغار، ويتميز بإمكانية تحضيره كصنف حادق أو صنف حلو، ولكن نجاح الكريب يتوقف على نجاح العجينة، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضير عجينة الكريب في البيت بكل سهولة زي الجاهزة لتحضير ألذ وأشهى الأطباق، ويمكنكم استخدام حشوات مختلفة به حادقة مثل الدجاج أو اللحم المفروم والخضراوات وغيرها، أو حلو مثل الشوكولاتة والفواكه والأيس كريم حسب الرغبة. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت طريقة عمل عجينة الكريب في البيت المكونات: كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد 1 بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الماء. طريقة تحضير عجينة الكريب في البيت: في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بوضع جميع المكونات.

ونقوم بخلطها بشكل جيد جداً حتى نحصل على خليط سائل ومتماسك إلى حد ما.

وفي طاسة على النار غير لاصقة نقوم بسخينها، ونضع ملعقة كبيرة من الخليط بها.

ونحركه داخل الطاسة لكل يأخذ الشكل الدائري، ونتركه على نار هادئة.

عندما تبدأ الطراف تجف ويصبح ملمسها متماسك، نقوم بقلب العجينة على الجهة الأخرى، لكي تستوي من جميع النواحي.

وبعد ذلك نكرر هذه الخطوة مع الكمية كلها من العجينة حتى تنتهي، ونستخدم الحشوات حسب الرغبة. طريقة أخرى لعمل الكريب في البيت طريقة أخرى لعمل الكريب في البيت المكونات: كوبان من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الكريب في البيت: في بولة عميق وواسعة نقوم بوضع الدقيق والملح والفانيليا، ونقلب بشكل جيد.

في وعاء آخر نقوم بمزج كلاً من اللبن والزبدة والماء بشكل جيد حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط السائل إلى الجاف، ونعجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة القوام ولكن بشكل سائل.

في طاسة على النار المتوسطة نقوم بوضع ملعقة زيت، ونضع كمية مناسبة من العجينة بالطاسة ونحرص على أن تغطي جميع الجوانب، ونتركها حتى تستوي ثم نقلبها على الجهة الأخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار نجاح عجينة الكريب في البيت زي الجاهزة لتحضير ألذ وأشهى أطباق الحادق والحلو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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