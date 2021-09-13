طرق مختلفه لتفتيح البشرة باستخدام ماسك النشا في المنزل حيث يعد النشا من المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل والتي يمكن استخدمها للحصول علي بشره ناعمه وصافيه بدون استخدام أي من المواد كيميائيه أو مساحيق التجميل غاليه الثمن كما يتميز النشا بالعديد من الفوائد الجمالية والصحية للجسم والبشرة.

فوائد النشا للبشره

للنشا العديد من الفوائد والطرق مختلفه لتفتيح البشرة باستخدام ماسك النشا في المنزل:

يستطيع النشا أن يتخلص من الالتهابات التي تصيب طبقات الجلد.

يحتوي النشا علي الفيتامينات والمعادن والأحماض المغذية للبشره كما يحتوي علي فيتامين أ الذي يساعد علي تفتيح الأماكن الداكنة ويقوم بتفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

يعمل النشا علي إزالة الرؤس السوداء وتنظيف مسام البشرة وتطهيرها من السموم.

يساعد علي امتصاص الدهون الزائدة التي تصيب البشرة وتقليل الحبوب والبثور.

يساعد علي تحفيز أنتاج الكولاجين لأنة يحتوي علي ناسبه عليه من البروتين فيحافظ علي نضاره البشرة ومنع التجاعيد.

نقوم بخلط ملعقه كبيره من النشا مع الحليب البودره مع أضافه قطرات من زيت الزيتون ونقوم بالتقليب جيدا.

يتم توزيع خليط النشا مع الحليب البودر وزيت الزيتون علي البشرة جيدا ويترك علي البشرة لمده لا تقل 40 دقيقه تقريبا.

نقوم بغسل البشرة وتجفيفها جيدا.

نحضر أناء ونقوم بوضع كل من النشا مع عصير الليمون ثم يوضع علي البشرة ويتم توزيعه جيدا ويترك لمده لا تقل عن 15 دقيقه حتي يجف جيدا.

نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ ثم تجفف جيدا.

نحضر أناء نظيف ونضع به ملعقه كبيره من العسل الأبيض ثم نضيف ملعقه كبيره من النشا ونخلطهم جيدا ثم يوزع الخليط علي البشرة جيدا حتي يجف ويترك لمده لا تقل عن عشر دقائق.

بعد أن يجف يتم إزالته عن طريق فرك البشرة ثم غسل البشرة بالماء الدافئ ثم تجفيفها.

يتم عمل ماسك النشا والعسل مره واحده كل أسبوع حتي الحصول النتائج المطلوبة.

نحضر أناء ونضع ملعقه كبيره من الماء الساخن مع ملعقه كبيره من النشا وخلطهم جيدا.

نقوم بدهن البشرة بزيت الزيتون ثم يوزع خليط النشا علي البشرة بشكل جيد ويترك لمده لا تقل عن 35 دقيقه.

يتم غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ثم الماء البارد لغلق مسام البشرة.

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