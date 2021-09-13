حفظ زيت الزيتون بطريقة صحيحة وأفضل طريقة لمعرفة درجة نقائه وعدم خلطه بزيت آخر

حفظ زيت الزيتون يعتقد الكثير من الناس أن حفظه ليس بالأمر المميز ولا يعلمون أي شيء عن الطريقة الأمثل لحفظه. لكن هل تعلم أنت الطريقة العلمية الأمثل لحفظه؟ يحظى زيت الزيتون بأهمية كبيرة جدا في العالم العربي وخصوصا خلال فترة حصاد الزيتون. وهناك العديد من الفوائد السحرية لزيت الزيتون علي الشعر والبشرة.

كيفية حفظ زيت الزيتون

من المهم التعامل بلطف مع زيت الزيتون وذلك للحفاظ عليه وعلى فوائده المتعددة حيث إنه غني بالزيوت المشبعة. فيمكن حفظه وتخزينه لفترة طويلة مقارنة بالزيوت الطبيعية الأخرى وذلك في حالة حفظه بطريقة علمية صحيحة. لذا فهناك عدة خطوات يجب اتباعها للحفاظ عليه سليم لفترة أطول وهي:

أولا حفظ زيت الزيتون بدرجة حرارة معتدلة. ودرجة الحرارة الأمثل لا تزيد عن 14 درجة مئوية. لذا فإذا كانت حرارة المطبخ عالية فعليكي حفظه في الثلاجة حيث يساعد ذلك في الحفاظ على قيمته الغذائية لفترة أطول. إلا إذا كان من النوع البكر الممتاز فلا داعي لذلك. وعليكي أيضا الحفاظ على الزيت بعيدا عن أي مصدر حرارة مثل النار أو أشعة الشمس. ثانيا حفظه في عبوات زجاجية مظلمة. يجب حفظ الزيت في عبوات زجاجية مظلمة أو مدهونة بلون غامق وذلك لأن تعرضه للضوء يفقده بعضا من القيم المهمة. وهناك أيضا من يحتفظ به داخل عبوات فولاذية لكن يجب أن يكون الفولاذ من النوع غير قابل للصدأ ولا يتفاعل مع زيت الزيتون. ثالثا حفظ الزيت بعيدا عن الهواء الخارجي. فيجب عليك إحكام غلق عبوات زيت الزيتون جيدا بعد كل استخدام وذلك لكي لا يتعرض للهواء. حيث ان تعرضه للهواء يفقده بعض من مضادات الأكسدة. لذا فيمكنك تقسيم الكمية علي عبوات صغيرة واستخدم كلا منها وقت الحاجة. رابعا من أهم النصائح في حفظ زيت الزيتون بطريقة سليمه هي تجنب حفظه في علب من البلاستيك فالزيت قادر على امتصاص المواد الضارة من البلاستيك. وأيضا تجنب حفظه بالعلب المصنوعة من الحديد أو النحاس وذلك لتجنب حدوث أي تفاعلات كيميائية ينتج عنها مواد سامة تؤذي صحتك. وأخيرا عدم خلط زيت الزيتون بأي زيت نباتي حتى لا يتسبب في قلة فائدته وتغير مذاقه.

طريقة سهلة لمعرفة درجة نقاء الزيت البكر وعدم خلطه مع زيت آخر

وذلك عن طريق وضع الزيت في الثلاجة لمدة يوم كاملا فإذا أصبح أكثر صلابة فهذه تعتبر علامة على نقائه أما إذا بقي سائلا فهذا يعني أنه تم خلطه بزيت آخر. بالاضافه الي ان زيت الزيتون لا يصبح أفضل عند تقدمه بالعمر بل ع العكس فهو يتحلل وترتفع مستوي حموضته ويتغير مذاقه مع تقدمه ف العمر. لذا فمن الأفضل تناوله خلال من 2 – 3 أشهر من عصر الزيتون للحصول على أعلى فائدة وأفضل مذاق.