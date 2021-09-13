طريقة اللازانيا باللحم المفروم الأصلية من المطبخ الإيطالي

طريقة اللازانيا باللحم المفروم من أفضل أكلات المطبخ الايطالي نقدمها لكم عبر موقع “ثقفني”، تعد مكرونة اللازانيا من أنواع الباستا الشهيرة على مستوى العالم، وتقدَّم اطباقها في المطاعم كوجبة فاخرة يحبها الجميع صغاراً وكباراً، ويمكن عمل لازانيا باللحم المفروم أو بالدجاج أو بحشوات كثيرة ومتنوعة، وهي وصفة لذيذة ورائعة تناسب الوجبة الرئيسية اليومية أو العزائم، تعرف على كيفية تحضير لازانيا اللحم المفروم الشهيرة على الطريقة الأصلية كما تقدم في المطاعم الإيطالية بنفس الطعم الرائع، إليكم الآن طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة بالتفصيل. مقادير اللازانيا باللحمة المفرومة 350 جرام من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبة طماطم كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

كوب من أوراق الريحان.

2 فص هيل “حبهان”.

ملح وفلفل.

جبن موتزاريلا مبشورة.

بارميزان.

مغلف من صوص البشاميل الجاهز. مقادير اللازانيا باللحمة المفرومة لعمل عجينة اللازانيا 280 جرام من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

4 بيضات. طريقة اللازانيا باللحم المفروم في مقلاة على النار يوضع البصل المفروم مع كمية قليلة من الزبدة حتى يصبح لونه أصفر.

تُضاف اللحم المفروم ثم تُقلب مع البصل المفروم وتتبل بالملح والفلفل وتترك على نار عالية حتى يتغير لون اللحم، ثم تخفض النار وتغطى لمدة خمس دقائق.

تُضاف الطماطم المفرومة وملعقة الصلصة ثم تتبل بملح وفلفل وهيل وتترك حتى ينضج اللحم وتتسبك جميع المكونات سوياً.

تُجهز عجينة اللازانيا بخلط الدقيق مع الملح وعجنها بالبيض حتى تتكون عجينة يابسة ولكن سهلة التشكيل، تترك العجينة لمدة ساعة في الثلاجة ثم تفرد على سطح نظيف مبطن بالدقيق على شكل رقائق سمكها 1 ملليمتر أو في آلة صنع المكرونة.

تُسلق اللازانيا في الماء المغلي لمدة خمس دقائق ثم تصفى.

في قالب الفرن يوضع القليل من الزبدة ثم طبقة من رقائق اللازانيا وطبقة من اللحم ثم طبقة من اللازانيا واللحم بالتبادل حتى الوصول إلى السُمك المطلوب.

تضاف مع طبقة اللحم في المنتصف القليل من أوراق الريحان.

توضع على الوجه طبقة من البشاميل الخفيف ثم طبقة من الجبن الموتزاريلا والقليل من البارميزان المبشورة.

نُدخل قالب اللازانيا إلى فرن ساخن على حرارة 200 لمدة نصف ساعة ثم 3 دقائق تحت الشواية. طريقة اللازانيا باللحم المفروم الوسوم

طريقة اللازانيا باللحم المفروم من أفضل أكلات المطبخ الايطالي نقدمها لكم عبر موقع “ثقفني”، تعد مكرونة اللازانيا من أنواع الباستا الشهيرة على مستوى العالم، وتقدَّم اطباقها في المطاعم كوجبة فاخرة يحبها الجميع صغاراً وكباراً، ويمكن عمل لازانيا باللحم المفروم أو بالدجاج أو بحشوات كثيرة ومتنوعة، وهي وصفة لذيذة ورائعة تناسب الوجبة الرئيسية اليومية أو العزائم، تعرف على كيفية تحضير لازانيا اللحم المفروم الشهيرة على الطريقة الأصلية كما تقدم في المطاعم الإيطالية بنفس الطعم الرائع، إليكم الآن طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة بالتفصيل. مقادير اللازانيا باللحمة المفرومة 350 جرام من اللحم المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبة طماطم كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

كوب من أوراق الريحان.

2 فص هيل “حبهان”.

ملح وفلفل.

جبن موتزاريلا مبشورة.

بارميزان.

مغلف من صوص البشاميل الجاهز. مقادير اللازانيا باللحمة المفرومة لعمل عجينة اللازانيا 280 جرام من الدقيق الأبيض.

رشة ملح.

4 بيضات. طريقة اللازانيا باللحم المفروم في مقلاة على النار يوضع البصل المفروم مع كمية قليلة من الزبدة حتى يصبح لونه أصفر.

تُضاف اللحم المفروم ثم تُقلب مع البصل المفروم وتتبل بالملح والفلفل وتترك على نار عالية حتى يتغير لون اللحم، ثم تخفض النار وتغطى لمدة خمس دقائق.

تُضاف الطماطم المفرومة وملعقة الصلصة ثم تتبل بملح وفلفل وهيل وتترك حتى ينضج اللحم وتتسبك جميع المكونات سوياً.

تُجهز عجينة اللازانيا بخلط الدقيق مع الملح وعجنها بالبيض حتى تتكون عجينة يابسة ولكن سهلة التشكيل، تترك العجينة لمدة ساعة في الثلاجة ثم تفرد على سطح نظيف مبطن بالدقيق على شكل رقائق سمكها 1 ملليمتر أو في آلة صنع المكرونة.

تُسلق اللازانيا في الماء المغلي لمدة خمس دقائق ثم تصفى.

في قالب الفرن يوضع القليل من الزبدة ثم طبقة من رقائق اللازانيا وطبقة من اللحم ثم طبقة من اللازانيا واللحم بالتبادل حتى الوصول إلى السُمك المطلوب.

تضاف مع طبقة اللحم في المنتصف القليل من أوراق الريحان.

توضع على الوجه طبقة من البشاميل الخفيف ثم طبقة من الجبن الموتزاريلا والقليل من البارميزان المبشورة.

نُدخل قالب اللازانيا إلى فرن ساخن على حرارة 200 لمدة نصف ساعة ثم 3 دقائق تحت الشواية. طريقة اللازانيا باللحم المفروم

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