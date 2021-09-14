طريقة عمل الأرانب بوصفات بسيطة ومختلفة وسهلة في المنزل

طريقة عمل الأرانب يتمتع لحمة بفوائد عديدة ومغذية يحتوي على نسبة من البروتين، به نسبة قليلة من الدهون والكوليسترول الضار لذا ينصح بتناوله دائماً لمرضي القلب وتصلب الشرايين، سريع الهضم مفيد جدا للأطفال والحامل، غني جداً بالحديد والدهون المشبعة والأملاح المعدنية المفيدة للجسم، مفيد جداً لمرضي أرتفاع ضغط الدم. طريقة عمل الأرانب بوصفات بسيطة طريقة عمل الأرانب بوصفات بسيطة يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم التي تبني العظام والأسنان بشكل سليم وصحي، يعالج الفتور الجنسي لدي الرجال، يقي الجسم من هشاشة العظام، يعمل على بناء أنسجه جديدة بشكل سليم، به نسبة عالية من الفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يعمل على تقوية المناعة، يقوي الذاكرة ويحارب النسيان وأمراض الشيخوخة ويقوي من النشاط الذهني الكثير يتناولها بجانب الملوخية وتقدم مقلية أو مشوية أو مسلوقة. طريقة عمل الأرانب المحمرة طريقة عمل الأرانب المحمرة المكونات فرد أرنب مقطع ومنظف.

حبة جزر مقطعة حلقات.

أربع فصوص هيل.

ورق غار.

بصلة متوسطة الحجم مفرومه.

معلقه صغيره فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

نصف حبة كرفس مفرومة.

ملعقة سبع بهارات.

أربع ملاعق كبيرة سمنة. طريقة التحضير نغسل قطع الأرانب وتركهم يصفي.

نضع حلة على نار ونضيف الماء ونتركه يغلي.

نضيف البصل، ورق غار، الهيل، نضع الأرانب.

ونتركه حتى ينضج تماماً، ننشله من الشر به.

نضع طاسة على النار، نضيف السمن ونتركه يقدح، نضيف قطع الأرانب.

نحمرهم من جميع الجوانب حتى يصبحوا ذهبي.

نرفعهم في سيرفيس للتقديم، تقدم ساخنة وبجانبها الأرز والسلطات. طريقة عمل الأرانب المشوية طريقة عمل الأرانب المشوية المكونات فردان أرنب مقطع حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

معلقة صغيره فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ماء بصلة صغيرة.

ملعقة صغيرة باريكا.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة روز ميري مفروم.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نغسل الأرانب ونضعها في طبق عميق كبير.

نضيف التوابل، العسل، الخل، نقلبهم جيداً حتى تتسرب جميع القطع من التتبيلة.

نتركهم في الثلاجة قبل الشراء ساعتين على الأقل ويفضل ليلة كاملة حتى تتشرب من التتبيلة.

نضع طاسة كبيرة ونمسحها بمسحه من الزيت.

نرص قطع الأرانب ونتركهم حتى يتغير لونهم، نقلبهم على الوجة الأخر حتى يتم نضجهم بالكامل.

تزين أطباق التقديم بمفروم البقدونس، يرص قطع الأرانب، يقدم بجانبها سلطة الطحينة، الخبز البلدي أو الأبيض. الوسوم

طريقة عمل الأرانب يتمتع لحمة بفوائد عديدة ومغذية يحتوي على نسبة من البروتين، به نسبة قليلة من الدهون والكوليسترول الضار لذا ينصح بتناوله دائماً لمرضي القلب وتصلب الشرايين، سريع الهضم مفيد جدا للأطفال والحامل، غني جداً بالحديد والدهون المشبعة والأملاح المعدنية المفيدة للجسم، مفيد جداً لمرضي أرتفاع ضغط الدم. طريقة عمل الأرانب بوصفات بسيطة طريقة عمل الأرانب بوصفات بسيطة يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم التي تبني العظام والأسنان بشكل سليم وصحي، يعالج الفتور الجنسي لدي الرجال، يقي الجسم من هشاشة العظام، يعمل على بناء أنسجه جديدة بشكل سليم، به نسبة عالية من الفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يعمل على تقوية المناعة، يقوي الذاكرة ويحارب النسيان وأمراض الشيخوخة ويقوي من النشاط الذهني الكثير يتناولها بجانب الملوخية وتقدم مقلية أو مشوية أو مسلوقة. طريقة عمل الأرانب المحمرة طريقة عمل الأرانب المحمرة المكونات فرد أرنب مقطع ومنظف.

حبة جزر مقطعة حلقات.

أربع فصوص هيل.

ورق غار.

بصلة متوسطة الحجم مفرومه.

معلقه صغيره فلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

نصف حبة كرفس مفرومة.

ملعقة سبع بهارات.

أربع ملاعق كبيرة سمنة. طريقة التحضير نغسل قطع الأرانب وتركهم يصفي.

نضع حلة على نار ونضيف الماء ونتركه يغلي.

نضيف البصل، ورق غار، الهيل، نضع الأرانب.

ونتركه حتى ينضج تماماً، ننشله من الشر به.

نضع طاسة على النار، نضيف السمن ونتركه يقدح، نضيف قطع الأرانب.

نحمرهم من جميع الجوانب حتى يصبحوا ذهبي.

نرفعهم في سيرفيس للتقديم، تقدم ساخنة وبجانبها الأرز والسلطات. طريقة عمل الأرانب المشوية طريقة عمل الأرانب المشوية المكونات فردان أرنب مقطع حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

معلقة صغيره فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ماء بصلة صغيرة.

ملعقة صغيرة باريكا.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة روز ميري مفروم.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نغسل الأرانب ونضعها في طبق عميق كبير.

نضيف التوابل، العسل، الخل، نقلبهم جيداً حتى تتسرب جميع القطع من التتبيلة.

نتركهم في الثلاجة قبل الشراء ساعتين على الأقل ويفضل ليلة كاملة حتى تتشرب من التتبيلة.

نضع طاسة كبيرة ونمسحها بمسحه من الزيت.

نرص قطع الأرانب ونتركهم حتى يتغير لونهم، نقلبهم على الوجة الأخر حتى يتم نضجهم بالكامل.

تزين أطباق التقديم بمفروم البقدونس، يرص قطع الأرانب، يقدم بجانبها سلطة الطحينة، الخبز البلدي أو الأبيض.

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