أسرار عجينة العشر دقائق السحرية الهشة

عجينة العشر دقائق، تعتبر المعجنات هي من أشهى الأكلات التي يحبها الجميع وأهم ما في المعجنات هي العجينة التي تختاج الى وقت للتخمير وهذا ما يعرقل ربة المنزل فأكثر الأوقات نحتاج لعجينة سريعة لا تحتاج الى وقت للخميرة وكل يوم يظهر الجديد في عالم المطبخ لذلك ظهر لنا مصطلح جديد وهو عجينة العشر دقأئق فهي لا تحتاج الى وقت أو جهد في تحضيرها ويمكنك الأستعانة بها في جميع أنواع. الفطائر والكرواسون والباتيه والفطير فهي عجينة طرية وهشة ولن تستغني عنها بعد الأن ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل عجينة العشر دقائق. طريقة عمل عجينة العشر دقائق: طريقة عمل عجينة العشر دقائق: المكونات: أربعة أكوب من الدقيق المنخول.

كوبان من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

ملعقة و نصف كبيرة من الخميرة الفوريّة.

ملعقة واحدةُ صغيرة من البيكنج باودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

نصف كوب من الزيت. طريقة التحضير نقوم بتحضير الخميرة ونضعها في نصف كوب من الماء وملعقة السكر ونغطيها ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تفور.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والملح والبيكنج باودر والحليب الباودر ونقوم بخلطهم حتى يمتزجوا معا ثم نقوم بأضافة الماء الدافئ، ثم نقوم بعجنهم جيدا لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية لينة ثم نقوم بتغطية العجينة بالنايلون ووضعها في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تختمر ويتضاعف حجمها، ثم نقوم بإضافة باقي كمية الدقيقة ونستمر في العجن مرة أخرى ثم نضيف الزيت ونستمر في العجن ثم نتركها حتى تختمر. اعداد حشوة عجينة العشر دقائق: المكونات:طريقة التحضيراعداد حشوة عجينة العشر دقائق: ويمكن حشو عجينة العشر دقائق بحشوات مختلفة مثل الجبنة أو السجق او اللحمة المفرومة أو السبانخ واليوم سنتعرف عليه حشوة الجبنة والزيتون الأخضر. نقوم بخلط الجبنة الموتزريلا مع الجبنة الفيتا والزيتون ثم نقوم بحشو العجينة بهذا الخليط ونقوم بغلق الجينة جيداً

وللتلميع نقوم بخفق البيض واللبن وندهن العجينة به، ثم نقوم با

خال العجينة الى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة وننركها حتى تنضج ويتغير لونها الى اللون الذهبي. الوسوم

عجينة العشر دقائق، تعتبر المعجنات هي من أشهى الأكلات التي يحبها الجميع وأهم ما في المعجنات هي العجينة التي تختاج الى وقت للتخمير وهذا ما يعرقل ربة المنزل فأكثر الأوقات نحتاج لعجينة سريعة لا تحتاج الى وقت للخميرة وكل يوم يظهر الجديد في عالم المطبخ لذلك ظهر لنا مصطلح جديد وهو عجينة العشر دقأئق فهي لا تحتاج الى وقت أو جهد في تحضيرها ويمكنك الأستعانة بها في جميع أنواع. الفطائر والكرواسون والباتيه والفطير فهي عجينة طرية وهشة ولن تستغني عنها بعد الأن ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل عجينة العشر دقائق. طريقة عمل عجينة العشر دقائق: طريقة عمل عجينة العشر دقائق: المكونات: أربعة أكوب من الدقيق المنخول.

كوبان من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

ملعقة و نصف كبيرة من الخميرة الفوريّة.

ملعقة واحدةُ صغيرة من البيكنج باودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

نصف كوب من الزيت. طريقة التحضير نقوم بتحضير الخميرة ونضعها في نصف كوب من الماء وملعقة السكر ونغطيها ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تفور.

نحضر وعاء ونضع به الدقيق والملح والبيكنج باودر والحليب الباودر ونقوم بخلطهم حتى يمتزجوا معا ثم نقوم بأضافة الماء الدافئ، ثم نقوم بعجنهم جيدا لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة طرية لينة ثم نقوم بتغطية العجينة بالنايلون ووضعها في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تختمر ويتضاعف حجمها، ثم نقوم بإضافة باقي كمية الدقيقة ونستمر في العجن مرة أخرى ثم نضيف الزيت ونستمر في العجن ثم نتركها حتى تختمر. اعداد حشوة عجينة العشر دقائق: المكونات:طريقة التحضيراعداد حشوة عجينة العشر دقائق: ويمكن حشو عجينة العشر دقائق بحشوات مختلفة مثل الجبنة أو السجق او اللحمة المفرومة أو السبانخ واليوم سنتعرف عليه حشوة الجبنة والزيتون الأخضر. نقوم بخلط الجبنة الموتزريلا مع الجبنة الفيتا والزيتون ثم نقوم بحشو العجينة بهذا الخليط ونقوم بغلق الجينة جيداً

وللتلميع نقوم بخفق البيض واللبن وندهن العجينة به، ثم نقوم با

خال العجينة الى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة وننركها حتى تنضج ويتغير لونها الى اللون الذهبي.

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