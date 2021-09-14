طريقة عمل الكشك بطعم المطاعم والمحلات بلمسات مختلفة

طريقة عمل الكشك يعد من الأكلات المصرية القديمة ويرجع أصله لبلاد المشرق وأسيا الوسطي ثم أنتقل إلى مصر في بداية الدولة العثمانية حتي وصل إلى صعيد مصر ولكن قدموه على طريقتهم الكشك الصعيد ويتم أعدداه بأكثر من طريقة المكون الأساسي الأرز البعض يضيف الزبادي أو اللبن أو اللبن الرايب، ويطهى بأنواع مختلفة من الطيور واللحوم الدسمة والفسفورالتي تعطي طعم مميز مثل الفراخ، الوز، البط، جميع أنواع اللحوم المفضلة لديكي، جمبري قدميه لعائلتك بطرقه المختلفة وسوف يبهرهم طعمه المميز. طريقة عمل الكشك طريقة عمل الكشك يحتوي على فوائد مفيدة للجسم حيث يتمتع بنسبة عالية من الكاليسوم لاحتوائه على اللبن أو الزبادي، تحتوي أيضا على البروتين المتوافر في الفراخ أو اللحمة، غني بالفسفور واليود والمغنسيوم، يحتوي على فيتامين أ، ب2، د، ب5، ب 12،سي، ب7، ب6. طريقة عمل الكشك بالفراخ طريقة عمل الكشك بالفراخ المكونات نصف كوب أرز مصري.

فرخة اثنان كيلو.

كيلو لبن.

شوربة فراخ.

مكعب مرقة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلتان كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير نغسل الفرخة ونقطعها حسب الرغبة ونسلقها.

نغسل الأرز ويصفي، نأخذ لتر مرقة ونضعها في حلة عميقة.

نصب المرقة على الأرز ونرفعها على النار ونتركها لمدة ربع ساعة.

نضيف مكعب المرقة والملح ونصب اللبن بالتدريج ونتركه حتي ينضج تماماً.

نقطع لحم الفرخة ونضعه في الكشك وتقلبه قبل الغرف، نضع طاسة على النار.

نضع البصل، السمن، الزيت ونقلبهم حتي يصبح لون البصل ذهبي.

نصفي الزيت المقلي به البصل على الكشك ويقلب، يصب في أطباق التقديم.

ويترك ليبرد ثم ينزين بالبصل، ويقدم بارد وبجانبه الخبز والسلطات. طريقة عمل الكشك بالجمبري طريقة عمل الكشك بالجمبري المكونات كوب أرز.

نصف كيلو جمبري مقشر ومغسول.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

بصلة كبيرة مفرومة للتقليه.

نصف كيلو حليب.

اثنان علبة زبادي. طريقة التحضير يتبل الجمبري بالملح والكمون والثوم المفروم ويقلب جيداً مع التتبيلة.

نضع الجمبري في حلة ونضيف لتر ماء والبصل المفروم ونتركه على النار ويسلق نصف سلقة.

نغسل الأرز ونضيفه على الشوربة، ونتركه على حتي تنضج نضيف الفلفل الأسود والزبادي.

نقلبهم ونضيف اللبن، نحضر البصل التقلية ونتركه جنباً، نصب الكشك عندما ينضج في الأطباق.

يزين بالبصل المقلي، يقدم بارد بجانبه الباذنجان المخلل والخبز البلدي. الوسوم

طريقة عمل الكشك يعد من الأكلات المصرية القديمة ويرجع أصله لبلاد المشرق وأسيا الوسطي ثم أنتقل إلى مصر في بداية الدولة العثمانية حتي وصل إلى صعيد مصر ولكن قدموه على طريقتهم الكشك الصعيد ويتم أعدداه بأكثر من طريقة المكون الأساسي الأرز البعض يضيف الزبادي أو اللبن أو اللبن الرايب، ويطهى بأنواع مختلفة من الطيور واللحوم الدسمة والفسفورالتي تعطي طعم مميز مثل الفراخ، الوز، البط، جميع أنواع اللحوم المفضلة لديكي، جمبري قدميه لعائلتك بطرقه المختلفة وسوف يبهرهم طعمه المميز. طريقة عمل الكشك طريقة عمل الكشك يحتوي على فوائد مفيدة للجسم حيث يتمتع بنسبة عالية من الكاليسوم لاحتوائه على اللبن أو الزبادي، تحتوي أيضا على البروتين المتوافر في الفراخ أو اللحمة، غني بالفسفور واليود والمغنسيوم، يحتوي على فيتامين أ، ب2، د، ب5، ب 12،سي، ب7، ب6. طريقة عمل الكشك بالفراخ طريقة عمل الكشك بالفراخ المكونات نصف كوب أرز مصري.

فرخة اثنان كيلو.

كيلو لبن.

شوربة فراخ.

مكعب مرقة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلتان كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة كبيرة زيت. طريقة التحضير نغسل الفرخة ونقطعها حسب الرغبة ونسلقها.

نغسل الأرز ويصفي، نأخذ لتر مرقة ونضعها في حلة عميقة.

نصب المرقة على الأرز ونرفعها على النار ونتركها لمدة ربع ساعة.

نضيف مكعب المرقة والملح ونصب اللبن بالتدريج ونتركه حتي ينضج تماماً.

نقطع لحم الفرخة ونضعه في الكشك وتقلبه قبل الغرف، نضع طاسة على النار.

نضع البصل، السمن، الزيت ونقلبهم حتي يصبح لون البصل ذهبي.

نصفي الزيت المقلي به البصل على الكشك ويقلب، يصب في أطباق التقديم.

ويترك ليبرد ثم ينزين بالبصل، ويقدم بارد وبجانبه الخبز والسلطات. طريقة عمل الكشك بالجمبري طريقة عمل الكشك بالجمبري المكونات كوب أرز.

نصف كيلو جمبري مقشر ومغسول.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة كبيرة ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

بصلة كبيرة مفرومة للتقليه.

نصف كيلو حليب.

اثنان علبة زبادي. طريقة التحضير يتبل الجمبري بالملح والكمون والثوم المفروم ويقلب جيداً مع التتبيلة.

نضع الجمبري في حلة ونضيف لتر ماء والبصل المفروم ونتركه على النار ويسلق نصف سلقة.

نغسل الأرز ونضيفه على الشوربة، ونتركه على حتي تنضج نضيف الفلفل الأسود والزبادي.

نقلبهم ونضيف اللبن، نحضر البصل التقلية ونتركه جنباً، نصب الكشك عندما ينضج في الأطباق.

يزين بالبصل المقلي، يقدم بارد بجانبه الباذنجان المخلل والخبز البلدي.

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