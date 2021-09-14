طريقة عمل البيتزا السريعة: في المنزل مثل أكبر المطاعم 2021

تعد طريقة عمل البيتزا السريعة ، من اجمل الطرق للأعداد البيتزا، حيث تشتهر عمل البيتزا في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، حيث تتميز ايضا البيتزا السريعة بسهولة عملها في اقل وقت ممكن في المنزل بخطوات سهلة جداً، والنتيجة مثل اكبر المطاعم، وتعتبر من اجمل الاكلات التي يمكن تقديمها في المصيف والرحلات للأطفال، ويحب تناولها الجميع، ويمكن حشوها بأكثر من حشو مثل حشو الجنبة وحشو اللحوم وانواع كثيرة جداً، واليوم سوف نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل بخطوات بسيطة جدا والنتيجة مثل اكبر للمطاعم2021.

مكونات طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل اجمل بيتزا سريعة في المنزل باقل تكلفة وفي اقل وقت ممكن وهي كما يلي:-

مكونات العجينة

ثلاث أكواب من الدقيق.

معلقة من الخميرة الفورية.

نصف معلقة كبيرة من الملح.

معلقة من السكر.

معلقتين من الحليب البودرة.

ربع معلقة من الثوم البودرة.

نصف معلقة من الزعتر المجفف.

ثلاث معالق من الزبادي.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ماء بالتدريج.

مكونات الحشو

نصف كليو من اللحمة المفرومة.

معلقتين من صلصة البيتزا.

جبنة شيدر.

جبنة موتزاريلا.

فلفل اخضر.

زيتون اسود مخلي.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا وسريعة ايضا لتحضير البيتزا في البيت بخطوات سهلة جدا دون تعب وتوفر في الوقت معكم وتصبح مثل الجاهزة وهي كالاتي:-

تحضير العجينة

نقوم بإحضار وعاء عميق للعجن ونضع بداخلة الدقيق والخميرة والسكر والملح والحليب البودرة والزعتر والثوم ونقلب المكونات الحافة جيداً. ثم نصيف الزبادي والماء بتدريج ونخلط المكونات جيدا مع اضافة زيت الزيتون بتدريج خلال العجن ونستمر في خلط المكونات. ونستمر في العجن حتي تصبح لدينا عجينة طرية وغير لاصقة ونغطيها وندخلها الثلاجة وحتي تخمر لمدة 3ساعات ثم نخرجها.

اعداد البيتزا

نقسم العجينة الي نصفين ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة ثم نضع زيت في الصينية ونفردها علي حجم الصينية ونحدث بها فجوات بالشوكة. ثم نضع صلصة البيتزا ثم مشكل جبنة شيدر و موتزاريلا ونضع طبقة من الفلفل الاخضر ثم طبقة من اللحمة المفرومة ثم الزيتون والجنبة الموتزاريلا. يجب تسخن الفرن علي درجة حرارة عالية جدا قبل ادخال الصينية الي الفرن ثم ندخل الصينية الي الفرن ونتركها حتي تستوي. ثم نخرجها ونقطعها وتقدم ويقدم بجانبها الكاتشب والطحينة والبطاطس المقلية وتقدم للأطفال بألف هنا وشفا عليكم .

أسرار نجاح البيتزا السريعة في المنزل لتصبح مثل الجاهزة

سوف نتعرف الان علي بعض اسرار نجاح البيتزا في المنزل بكل سهولة مثل اكبر المطاعم في معظم الدول العربية وهي كالتالي:-