أسباب جفاف الشعر وأفضل ثلاث وصفات طبيعي لترطيب الشعر

جفاف الشعر من المشاكل التي يعاني منها الكثير من النساء، وهو من أكثر أعراض الشعر انتشارا، فلابد من الحفاظ على الشعر رطوب لتعيدي إلى شعرك القوة واللمعان والحيوية، كما أن الشعر من صفات الجمال بين السيدات، لذلك سوف نعرض في هذا المقال علي أفضل ثلاث وصفات لعمل ماسك طبيعي لترطيب الشعر في المنزل.

من أكثر العوامل التي تعمل على جفاف الشعر هي:

السباحة في الماء المعالج بالكلور. الاستخدام المفرط لمجففات الشعر. قد يكون هذا نتيجة مشاكل الميراث. غسل شعرك بشكل مستمر. المناخ الحار وكثرة التعرض لضوء الشمس الحارق. سوء التغذية. الكثير من تصفيف الشعر. الإفراط في استخدام العلاجات الكيميائية، مثل الأصباغ ومكواة الشعر.

وصفة ماسك العسل والبيض والزبادي لترطيب الشعر

عن اللجوء لحل مناسب لترطيب الشعر فإن وصفة العسل والبيض والزبادي من أفضل الحلول، فأنه يقوم بحل مشكلة جفاف الشعر، وتقويته، وزيادة رطوبة الشعر المرغوب بها.

كيفية التحضير والاستخدام

يتم وضع ملعقة كبيرة من العسل، وعدد 2 ملاعق كبيرة من الزبادي علي بيضتان ويتم تخليطهم. يتم وضع المزيج على الشعر لمدة عشرون دقيقة ثم يتم غسله بالماء البارد.

وصفة ماسك المايونيز لترطيب الشعر

يحتوي المايونيز علي البروتين الذي يساعد في تغذية الشعر، فهو جيد جدا لترطيب الشعر والحد من مشاكل الجفاف.

كيفية التحضير والاستخدام

يتم وضع كمية مناسبة من المايونيز علي الشعر الرطب وفروة الرأس. يتم تدليك فروة الرأس والشعر ووضع بقبعة الاستحمام علي الرأس لمدة ساعة. يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو والماء الدافئ.

وصفة ماسك صفار البيض لترطيب الشعر

لدي البيض العديد من الفوائد للشعر، فيعمل علي ترطيب الشعر وزيادة النعومة.

كيفية التحضير والاستخدام

يتم وضع ثلاث ملاعق كبيرة من الماء علي صفار بيضتان. يتم مزج الخليط جيدا حتي تتكون لنا كريمة صفار البيض. يتم وضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بالماء البارد.

حيث يساعد صفار البيض عند إضافة زيت الزيتون إليه على نعومة وترطيب الشعر

المكونات

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

صفار بيضة واحدة

كيفية التحضير والاستخدام

يتم خفق صفار البيض جيدا في وعاء نظيف ثم يتم إضافة زيت الزيتون ومزجهم معاه. يتم تقسيم الشعر ووضع الخليط عليه من الجذور إلى الأطراف. يترك لمدة ساعتين، ثم يتم غسله بالماء والشامبو المناسب للشعر.

ملحوظة: يمكن وضع قليل من الماء لجعل الخليط أسهل استخدام.