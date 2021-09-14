طريقة عمل مكرونة فارفالي أسهل مكرونه فيونكات بالجبنه جربيها بالخطوات

طريقة عمل مكرونة فارفالي ، واحدة من أشهر وأبسط طرق طهي المكرونة في المنزل، مثل المطاعم الكبرى وأشهر المحلات، وهي واحدة من أشكال المكرونة الإيطالية، عبارة عن فراشات وتدخل كثيرًا في عمل سلطة المكرونة والتونة على سبيل المثال، أو وصفات السلطات التي تدخل فيها المكرونة عمومًا. ومن أشهر طرق عمل المكرونة الفارفالي، طريقة عمل معكرونة فارفالي بالطماطم والجبنة، وطريقة عمل مكرونة بولونيز باللحمة المفرومة، فراخ مقرمشة ومكرونة فراشات، ومكرونه فيونكات سبايسي بالزيتون، ومكرونة فيونكات بصوص البيستو، أو المكرونة الفيونكات بالذرة الصفراء وصدور الدجاج، أو مكرونه فيونكات بالجبنه، أو باستا نوع الفراشة بالفلفل الاحمر والبازلاء وكروفيت، أو طريقة مكرونة فيونكات بيتي مع اللحمه المفرومة و الصلصة، أو مكرونة فيونكة بالنقانق، بالإضافة إلى طريقة فارفالي بالصلصة البيضاء، أو مكرونة فارفال باللحم والخضر كذلك.

من أنواع الباستا أو المكرونة؛ مكرونة شيل ومكرونة بنا، ومعكرونة فوسيلي ومكرونة لينجويني، أو باستا شيل أو باستا روتيني أو بيني باستا أو فارفالي باستا. وكلها أنواع مكرونة إيطالية المنشأ، تصلح لعمل السلطات أو مع الدجاج، حيث يمكنك تحضير طاجن معكرونه باللحمه المفرومه بدون فرن، مع صوص الفريدو، أو باستا فارفالي بالدجاج، كما يمكنك التحكم في المكونات، واستخدام المأكولات البحرية مثل؛ مكرونه بالجمبري بالصلصة الحمراء، وطريقة عمل طاجن السبيط بالبشاميل. ومن أبسط طرق عمل الباستا في المنزل؛ باستا بالجبن والدجاج منال العالم، ومكرونة بيستو منال العالم، وطريقة عمل المكرونة باللبن والثوم، فاختاري ما يناسبك أنت وأسرتك.

¼ كيلو مكرونة فارفالي.

½ كوب جبنة مشكّلة.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

½ كيلو بنادورا كرز مقطعة إلى أنصاف.

ثلاث فصوص ثوم واهرسيها جيدا.

½ كوب أوراق ريحان.

رشة ملح ناعم.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود، أو رشة صغيرة حسب رغبتك.