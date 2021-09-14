طرق جديدة ومبتكرة لعمل شوربة الخضار بالكريمة ومن غير

شوربة الخضار من أهم أنواع الشوربات وذلك لاحتوائها على أنواع مختلفة من الخضروات والتي تحتوي على أنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن فتصبح قيمتها الغذائية مرتفعة ولكي نجمع بين الفائدة الصحية والقيمة الغذائية من ناحية والطعم الجميل من ناحية أخرى نبحث عن الوصفات المبتكرة ونقدمها لكم مثل وصفات اليوم. مقادير شوربة الخضار بالكريمة حبة بطاطس كبيرة.

2 ثمرة كوسة.

حبة جزر.

نصف كوب مشروم.

ربع كوب من البروكلي المقطع.

حبة بصل صغيرة.

نصف كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 كوب حليب.

كوب من كريمة الطهي.

4 كوب شوربة دجاج أو لحم.

ملح.

فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر. طريقة عمل الشوربة قشر البطاطس وقطعها إلى مكعبات، كذلك قطع كل من الجزر والكوسة إلى مكعبات.

افرم البصلة ناعم.

في إناء الطهي على النار ضع الزبدة حتى تذوب وعليها البصل المفروم إلى أن يذبل.

بعدها قم بإضافة الدقيق وقلبه إلى أن يتغير لونه قليلًا.

قم بإضافة الشوربة أو المرق والخضار المقطع والمشروم واتركهم على نار هادئة حتى الغليان.

بعد الغليان قم بإضافة الحليب والكريمة وقلب شوربة الخضار جيدًا حتى تمتزج المكونات وتتجانس.

في هذه الخطوة أضف الملح والثوم البودر والفلفل الأسود واترك الشوربة على النار حتى تغلي وتصبح متماسكة وقوامها كريمي. مقادير شوربة خضار بالسبانخ نصف ملعقة كبيرة زبدة.

3 فص ثوم مفروم.

ثمرة طماطم.

نصف كوب بسلة.

كوب ورق سبانخ مقطعة.

نصف كوب جزر مقطع لمكعبات صغيرة.

نصف كوب بطاطس مقطعة لمكعبات صغيرة.

4 كوب مرقة دجاج.

ملح.

فلفل أسود. طريقة العمل ضع الحلة على النار وبها الزبدة حتى تذوب وعليها الثوم وقلبهم.

ضع السبانخ المقطعة والطماطم المقطعة وقلبهم حوالي 5 دقائق حتى تذبل السبانخ وتصبح الطماطم لينة.

اسكب مرقة الدجاج مع إضافة باقي كمية الخضروات المقطعة واترك شوربة الخضار تغلي على النار.

اتركها بعد ذلك على نار هادئة حتى تنضج الخضروات.

أخيرًا يتم إضافة الملح والفلفل الأسود وتذوق حتى تحصل على الطعم المطلوب.

ترفع الشوربة من على النار وتقدم طبعًا ساخنة ويمكن الاكتفاء بها كوجبة كاملة. الوسوم

شوربة الخضار من أهم أنواع الشوربات وذلك لاحتوائها على أنواع مختلفة من الخضروات والتي تحتوي على أنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن فتصبح قيمتها الغذائية مرتفعة ولكي نجمع بين الفائدة الصحية والقيمة الغذائية من ناحية والطعم الجميل من ناحية أخرى نبحث عن الوصفات المبتكرة ونقدمها لكم مثل وصفات اليوم. مقادير شوربة الخضار بالكريمة حبة بطاطس كبيرة.

2 ثمرة كوسة.

حبة جزر.

نصف كوب مشروم.

ربع كوب من البروكلي المقطع.

حبة بصل صغيرة.

نصف كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 كوب حليب.

كوب من كريمة الطهي.

4 كوب شوربة دجاج أو لحم.

ملح.

فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر. طريقة عمل الشوربة قشر البطاطس وقطعها إلى مكعبات، كذلك قطع كل من الجزر والكوسة إلى مكعبات.

افرم البصلة ناعم.

في إناء الطهي على النار ضع الزبدة حتى تذوب وعليها البصل المفروم إلى أن يذبل.

بعدها قم بإضافة الدقيق وقلبه إلى أن يتغير لونه قليلًا.

قم بإضافة الشوربة أو المرق والخضار المقطع والمشروم واتركهم على نار هادئة حتى الغليان.

بعد الغليان قم بإضافة الحليب والكريمة وقلب شوربة الخضار جيدًا حتى تمتزج المكونات وتتجانس.

في هذه الخطوة أضف الملح والثوم البودر والفلفل الأسود واترك الشوربة على النار حتى تغلي وتصبح متماسكة وقوامها كريمي. مقادير شوربة خضار بالسبانخ نصف ملعقة كبيرة زبدة.

3 فص ثوم مفروم.

ثمرة طماطم.

نصف كوب بسلة.

كوب ورق سبانخ مقطعة.

نصف كوب جزر مقطع لمكعبات صغيرة.

نصف كوب بطاطس مقطعة لمكعبات صغيرة.

4 كوب مرقة دجاج.

ملح.

فلفل أسود. طريقة العمل ضع الحلة على النار وبها الزبدة حتى تذوب وعليها الثوم وقلبهم.

ضع السبانخ المقطعة والطماطم المقطعة وقلبهم حوالي 5 دقائق حتى تذبل السبانخ وتصبح الطماطم لينة.

اسكب مرقة الدجاج مع إضافة باقي كمية الخضروات المقطعة واترك شوربة الخضار تغلي على النار.

اتركها بعد ذلك على نار هادئة حتى تنضج الخضروات.

أخيرًا يتم إضافة الملح والفلفل الأسود وتذوق حتى تحصل على الطعم المطلوب.

ترفع الشوربة من على النار وتقدم طبعًا ساخنة ويمكن الاكتفاء بها كوجبة كاملة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق جديدة ومبتكرة لعمل شوربة الخضار بالكريمة ومن غير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.