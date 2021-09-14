وصفة سحرية لفرد الشعر المجعد والخشن بطريقة سهلة وسريعة وبمكون واحد

فرد الشعر بديل الكيراتين هو ما يبحث عنه الكثير من الناس لأن الكيراتين أضراره على الشعر أكثر من فوائده وهي الحصول على شعر أملس وناعم، وفي المقابل تكون أضراره إتلاف الشعر وسقوطه، لكن هناك بعض البدائل الطبيعية التي تعطيكي نتيجة مُقاربة لنتيجة الكيراتين من نعومة وإنسيابية للشعر بل وتكون مُعالجة للشعر.

فرد الشعر بديل الكيراتين

هناك الكثيرين من لهم تجارب سيئة مع الكيراتين ومواده الكيميائية التي تُهلك الشعر، لذلك إليكم الآن قائمة بأفضل البدائل الكيراتين وفوائده وطريقة الاستخدام.

1.خلطة جل الصبار

يُساعد جل الصبار على معالجة السرد وفرده بطريقة طبيعية ومن دون الحاجة لزيارة أخصائي شعر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نأتي بورقة من زرع الصبار ونستخرج منها الجل الذي بداخلها.

نقوم بتدليك فروة الرأس ومع الشعر والأطراف بجل الصبار.

نضع منشفة مبللة بالماء الدافئ على الشعر، ونتركها لمدة ربع ساعة.

نغسل الشعر بالماء والشامبو كما هو المعتاد، لكن يُفضل استخدام البلسم بعد الشامبو حتى يُكسب الشعر لمعانًا ونعومة.

2. خلطة حليب اللوز

يحتوي حليب اللوز في مكوناته على البروتين، وهو المادة الفعالة لفرد الشعر ويدخل في مكونات الكيراتين أيضًا، لكن الفرق هنا في حليب اللوز أنه غير مُضاف له مواد كيميائية.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بهرس حبة من الأفوكادو وحلو من الموز جيدًا.

نضيف للمكونات السابقة حليب اللوز وزيت الزيتون وشراب القيقب بكميات متساوية حسب كثافة وطول الشعر.

نخلط جميع المكونات جيدًا حتى يمتزجوا.

نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس ونتركه لمدة ربع ساعة.

نغسل الشعر بماء دافئ وشامبو خالي من السلوفان.

خلطة الزيوت الطبيعية الساخنة بديل الكيراتين

هذا من أفضل البدائل الفعالة، لكن يختلف عن الكيراتين في أنه يحتاج إلى تكراره عدة مرات حتى نحصل على النتيجة المرجوة لكن في المقابل هو بديل طبيعي لن يؤثر على الشعر مستقبلًا بل يعمل على معالجة الشعراية.

طريقة التحضير والاستخدام: