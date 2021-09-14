7 عادات يومية ممكن تمنعك من النوم كويس بالليل

على الرغم من ان قلة النوم بالليل ممكن تأثر على صحتك, مظهرك, وجودة حياتك بشكل عام ، فان 35% من البالغين بيناموا اقل من 7 ساعات كل ليلة ، وفي حين ان القلق والتوتر ممكن يأدي لزيادة الارق ، الا انه في عادات يومية ممكن تمنعك من النوم كويس كل ليلة ، هنعرفها مع بعض في السطور الجايه عشان تتجنبيها.
عادات يومية ممكن تمنعك من النوم:
1- الدخول في السرير بشكل مباشر:
اكيد كلنا في نهاية يوم طويل كله شغل وضغط بنبقى عايزين نحط راسنا على المخدة وننام على طول ، ولكن عمل بعض الطقوس المسائية المريحة ممكن انه يساعد عقلك انه يحط مسافة بين النهار والليل ويساعدك على النوم بشكل اسرع ، ممكن روتين وقت النوم يشتمل على وجبة خفيفة قبل النوم, او حمام دافي, او قراءة كتاب ، ومش شرط تكون طقوسك المسائية معقدة ، كل اللي عليكي تعمليه انك تختاري حاجة تهدي عقلك ، وتساعدك على الاسترخاء بسهولة اكبر ، والنوم بشكل اسرع وبعمق.
2- شرب الشاي الاسود قبل النوم:
شاي الاعشاب معروف بآثاره المهدئة وتم استخدامه من سنين لعلاج الارق ، وعلى الرغم ان كتير من انواع الشاي زي البابونج واللافندر ، ممكن تساعدك على الاسترخاء وحتى تحسين نوعية نومك ، فبعض المشروبات التانية ممكن يبقى نتجيتها عكسية ، زي الشاي الاسود غني بالكافيين وممكن يسبب الارق.
3- النوم تحت بطانية نوعها غلط:
معظمنا مش بيعرف ينام من غير الغطا ، عشان كده اختيار البطانية المناسبة مهم جدا عشان تنامي كويس بالليل ، على سبيل المثال الغطا اللي من خامة البوليستر بيكون سهل غسله والعناية بيه ، ولكنه مش الاختيار الافضل لما الموضوع يتعلق بالنوم ، البوليستر مادة صناعية وده معناه ان مافيهاش مسام ومش بتسمح لجسمك بتنظيم درجة حرارته ، وده هيخليكي تحسي بالحرارة والتعرق.
عشان كده بننصحك بدل ما تشتري بطانية بوليستر ، اختاري البطانية المصنوعة من الصوف ، هتدفيكي وفي نفس الوقت هتسمح لبشرتك تتنفس.
4- بتروحي الجيم بالليل:
التمرين بيساعدك على الاسترخاء والتخلص من القلق ، واللي بدوره هيحسن نومك ، ولكن ممارسة الرياضة في وقت متأخر جدا من اليوم ممكن يضر اكتر من انه ينفع ويأثر على نومك بالليل ، ممارسة الرياضة قبل ساعة من ميعاد النوم مش هيديكي وقت كافي لانخفاض درجة حرارة جسمك ، وده هيسببلك الارق ، ولكن لو انتي كائن ليلي وبتفضلي ممارسة الرياضة بالليل ، التزمي بالتمارين منخفضة الشدة وتكون قبل 4 ساعات على الاقل من وقت النوم.
5- بتتخطي وجبة الفطار:
الفطار معروف انه اهم وجبة في اليوم ، وعلى الرغم من ان ممكن يكون معندكيش وقت خلال زحمة الصبح للفطار ، الا ان التسرع والخروج من غير اكل وجبة الفطار مش بس هيأثر على وزنك وقدرتك على التركيز خلال اليوم ، ولكن هيأثر كمان على جودة نومك ، الاشخاص اللي بيتخطوا وجبة الفطار بانتظام هما اكتر عرضة للنوم بشكل سيء وهيصحوا الصبح مودهم مش حلو ومش مرتاحين.
6- لبس البيجامة للنوم:
البيجامة اكتر حاجة مريحة للنوم ، ولكن بعض البيجامات خامتها بتكون دافية اوي وده ممكن يخليكي مش مرتاحة ومتعرفيش تنامي ، لاننا بننام بشكل افضل لما درجة حرارة جسمنا بتنخفض ، عشان كده الافضل اختيار ملابس نوم تكون خفيفة مصنوعة من اقمشة طبيعية تسمح بمرور الهوا ، زي الكتان او القطن.
7- عندك سجادة في غرفة النوم:
السجاد بيدي شكل حلو للاوضة وبيخليها مريحة ، ولكن وضعها حوالين سريرك مش افضل اختيار لما الموضوع يتعلق بالنوم الجيد بالليل ، السجاد ممكن انه يلقط التراب والعث بسهولة ، وده بيخليها ارض خصبة لتكاثر البكتيريا الضارة ، والدراسات اثبتت ان جودة الهوا الداخلي حواليكي ضروري لنومك ، وممكن كمان تأثر على ادائك في اليوم اللي بعده.
هل لاحظتي قبل كده تأثير العادات دي على يومك؟
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