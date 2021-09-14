خطوات استخدام الفازلين لإزالة الشعر الزائد بدون اسمرار بدون ألم وبمكونات طبيعية ١٠٠٪

الفازلين لإزالة الشعر الزائد، يعد الشعر الزائد مشكلة تؤرق الكثير من السيدات والفتيات، وعلي الرغم من تعدد الوسائل التي تستخدم لإزالة الشعر الزائد، ولكن لازال الكثير يعاني من عدم استقراره علي وسيلة أمنة علي الجلد ومضمونة ولا تسبب ألم أو حدوث غمقان في المكان التي يتم إزالة الشعر به، حيث أن هناك الكثير من الكريمات التي تؤدي لاسمرار هذه المناطق.

الفازلين لإزالة الشعر الزائد

كثير من السيدات يرغبون في الحصول علي ملمس للجسم ناعم دون أي أضرار جانبية للبشرة أو غمقان، لذلك يبحثون بشكل مستمر عن أفضل الطرق لإزالة الشعر الزائد بوصفات طبيعية وأمنة علي البشرة ولذلك سنعرض لكم الآن أهم الوصفات الطبيعية التي يدخل بها الفازلين وتستخدم في إزالة الشعر.

استخدامات الفازلين المتعددة

الفازلين يعد من المستحضرات التي تدخل في كثير من المنتجات التي تستخدم في التجميل سواء للشعر أو للبشرة، كما أنه يعد منتج أمن للغاية، وليس له أي أضرار جانبية علي البشرة، كما أنه له الكثير من الاستخدامات ومنها ما يلي :

تفتيح البشرة ويعمل علي توحيد اللون.

مرطب جيد للبشرة، كما أنه يستخدم للتشققات.

يقوم بتفتيح المناطق الغامقة.

يستخدم لترطيب الشعر وتغذيته بشكل جيد.

ومن ضمن استخدامات الفازلين أنه يدخل مع بعض المنتجات لإزالة الشعر الزائد، والتي سنقوم بعرضها لكم كما يلي :

المكونات

ملعقة من الفازلين.

عدد ملعقتان من اللبن.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الحمص.

نحضر وعاء غويط ونضع به كلا من اللبن والكركم والحمص، ونقلبهم بشكل جيد.

ثم نضع بعد ذلك الفازلين ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط علي المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ثم نقوم بإزالته عكس اتجاه منبت الشعر.

ثم نقوم بغسل تلك المنطقة وتجفيفها جيدا.

طريقة تحضير الفازلين لإزالة الشعر

تحصلين من خلال تكرار هذه العملية علي نتائج مبهرة، ستجعل نمو الشعر يقل تدريجيا، وذلك لفوائد الفازلين المتنوعة، بالأضافة لفوائد الكركم، حيث أنه يعد من الأعشاب الطبيعية المفيدة لكلا من البشرة والشعر، ومع وضعه ودمجه مع الفازلين تحصلين علي نتائج جيدة للغاية، كما تحصلين علي ملمس ناعم وجذاب للبشرة، ويقوم بتفتيح البشرة مع الاستمرار علي استخدامهم معا.