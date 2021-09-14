احصلي علي كرياتين لفرد الشعر وتنعيمه بمنتجات طبيعية 100٪  ومتوفرة في كل منزل

كرياتين لفرد الشعر وتنعيمه، يبحث كثير من السيدات الذين يعانون من تجعد وتكسير الشعر، ويريدون الحصول علي شعر منسدل ولامع وملمسه كالحرير، وخاصة أن هناك الكثير من المنتجات التي توجد في المراكز التجميلية ولكنها باهظة السعر، وليست في متناول كل الفئات، لذلك يبحثون عن طرق مضمونة وأمنة من أجل الحصول على نتائج مبهرة.

كرياتين لفرد الشعر وتنعيمه

هناك ماسكات متميزة لفرد الشعر وتنعيمه يتم استخدامها من منتجات طبيعية، كما انها تعطيكي نتائج مذهلة، تلك النتائج التي توجد في منتجات عالية الثمن، وتستخدم بشكل أسبوعي للحصول علي النتائج المطلوبة، وتتميز هذه الخلطة التي سنعرضها لكم اليوم من خلال هذا المقال بأنها مليئة بالعناصر التي تغذي وتفيد الشعر، وتجعل ملمسه كالحرير.

كما أن المنتجات التي يتم استخدامها في هذا الخليط توجد في كثير من الكريمات التي تستخدم في فرد الشعر سواء في مراكز التجميل الكبري أو الصيدليات، كما أنه يتم شرائها من هذه الأماكن بمبالغ كبيرة، ولكن مع هذه الخلطة ستحصلين علي شعر كالحرير وبأقل التكاليف أيضا.

كوب من اللبن.

ملعقة من الجيلاتين بودر.

حوالي ملعقة من النشا.

تقريبا ملعقة من العسل الأبيض.

ممكن ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

اي ملعقة عصير ليمون طازج.

نقوم في الخطوة الأولي بتحضير وعاء نضع فيه مكونات الخلطة، ونضع فيه كلا من الجيلاتين والنشا.

علي الجانب الأخر نضع اللبن في وعاء ونقوم بتسخينه علي نار هادئة وعند التسخين قليلا نضع كلا من بودر الجيلاتين والنشا وزيت جوز الهند ، ونقلب هذه المكونات معا .

مع الحرص علي إضافة هذه المكونات بالتدريج والتقليب أيضا، ويستمر التقليب حتي تحصلين علي قوام متماسك للخليط.

بعد ذلك نقوم برفع هذا الخليط من علي النار، ونتركه قليلا حتي يبرد، ثم نقوم بإضافة باقي المكونات مثل عصير الليمون والعسل، ونقلب مرة ثانية هذه المكونات معا، حتي يصبح هذا الماسك جاهز للاستعمال علي الفور.

بعد تجهيز الخلطة السابق تحضيرها في الخطوات السابقة، نقوم بغسيل الشعر بشكل جيد، ومقوم بتجفيفه من الماء جيدا.

والتأكد من تجفيف الشعر، نقوم بتمشطيه وتقسيم الشعر لخصل صغيرة حتي يسهل توزيع الكريم عليها دون حدَث تشابك في الشعر.

وذلك قومي بتوزيع الكريم علي الشعر من الجذور وحتي أطراف الشعر، ونترك الخليط علي الشعر لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل الشعر بعد انتهاء المدة المحددة بالبلسم والشامبو المناسب لنوع شعرك، وذلك من أجل الحصول علي نتائج مبهرة.

مكونات خلطة الكرياتين المستخدمة لفرد الشعرطريقة تحضير ماسك الكرياتين لتنعيم الشعركيفية استخدام الخليط علي الشعر