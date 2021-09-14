طريقة عمل الفراخ المشوي بالخلطة السرية في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة

يعتبر الفراخ المشوي ، من أشهي وألذ الوجبات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتعتبر أيضاً من ألذ وأقوي الأكلات المفيدة للجسم، وهي مفيدة للكبار ويحبها ويعشقها أيضاً الكثير من الأطفال، وهي أكلة خفيفة جداً علي المعدة وتعد من الأكلات سريعة التحضير، ويمكنك تناولها في الغداء والعشاء لسهولة تحضيرها وسرعة تجهيزها وسهولة هضمها، لأنها تحتوي علي كمية للذيذة من التوابل التي يحبها الجميع، ويمكن تناولها في المناسبات، مثل العزائم والأفراح بجانب الأكلات الأخرى، ويمكنك تقديم أطباق من المكرونة وسلطة الخضار، أو طبق من الأرز العادي أو الأرز بالكركم، لأنه مفيد وجميل وله ألوان جذابة في الطعم وأطباق الأرز الشهية أو الأرز بالخضار، والدجاج المشوي يعتبر خالي من الدهون وخفيف علي المعدة وسريع الهضم، وهي غنية بالكثير من الفيتامينات والبروتينات، وتعد الفراخ المشوية سهلة وبسيطة لأنها يمكن التنوع في طريقة التبولة، وتغير الطعم حسب الرغبة، فمنها المشوي علي الفحم والمشوي في الفرن، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الفراخ المشوي بطريقة بسيطة وسهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل الفراخ المشوي

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي أبسط المكونات لعمل الدجاج المشوي بكل بساطة وهي كما يلي:-

فرخة متوسطة الحجم.

2 معلقة من الثوم المفروم.

حبة متوسطة الحجم من البصل مفرومة.

معلقة من الفلفل الأسود.

مقدار معلقة كبيرة من عسل الأسود.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

حزمة من الكزبرة الخضرة.

معلقة من الزيت النباتي.

نصف معلقة من الخلنجان.

رشة من الملح.

معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات عمل الفراخ المشوي في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-