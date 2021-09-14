الكريب المالح بدون بيض أسهل وجبة سريعة مع حشوات الدجاج الرائعة

الكريب المالح بدون بيض من الوجبات السريعة المفضلة لكل أفراد الأسرة، وهو من أسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وحشوات مختلفة مثل اللحم المفروم أو الدجاج، ويمكن أيضا استخدام البطاطس المقلية وأنواع الجبن المختلفة، وهناك أيضا الكريب الحلو بحشوات الشوكولاتة والنوتيلا، ويمكننا تحضير عجينة الكريب في المنزل بمكونات بسيطة وبسرعة في خطوة واحدة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الكريب المالح بدون بيض مع حشوات الدجاج الرائعة. مكونات الكريب المالح بدون بيض مكونات الكريب المالح بدون بيض نستخدم المقادير التالية لتحضير من 10- 12 قطعة من الكريب حسب الحجم:- 3 كوب دقيق.

3 كوب حليب.

نصف ملعقة صغيرة خل.

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الكريب بالخطوات التالية:- نضع الحليب المضاف إليه الخل والزيت في الخلاط، ثم نضيف الدقيق والسكر والملح، ونخلط المكونات حتى تمتزج مع بعضها. ثم نصفي الخليط للتخلص من أى تكتلات، ونتركه لمدة ربع ساعة قبل البدء في التسوية. نضع مقلاة على النار ونمسحها بالزيت، ثم نضيف كمية مناسبة من الخليط مع توزيعها بشكل جيد. يجب أن تتم التسوية من الجانبين للحصول على لون ذهبي مميز. نثني الكريب من المنتصف ونضيف المايونيز وشاورما الدجاج والجبنة المفضلة، ثم نطبقه من الجانبين للحصول على الشكل المعروف للكريب. ثم نضع الكريب في صينية ممسوحة بالزيت على النار حتى يأخذ لون ذهبي من الجانبين. يمكن استخدام فاهيتا الدجاج أو البطاطس المقلي للحشوة حسب الرغبة. طريقة تحضير شاورما الدجاج يمكننا تحضير شاورما الدجاج بخطوات سريعة كالتالي:- نتبل شرائح الدجاج في خليط من ( اللبن الرائب، عصير الليمون، ثوم مفروم، زيت زيتون، صلصة طماطم، توابل، خل)، ثم نتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة. نسخن مقلاة على النار بها قليل من الزيت ثم نضيف شاورما الدجاج مع التقليب حتى تمام النضج. طريقة عمل فاهيتا الدجاج طريقة عمل فاهيتا الدجاج لتحضير فاهيتا الدجاج نتبع الخطوات التالية:- نسخن مقلاة على النار بها قليل من الزيت ثم نضيف شرائح الدجاج وشرائح البصل والفلفل الألوان مع التقليب. ثم نضيف التوابل المفضلة وقليل من عصير الليمون، ونستمر في التقليب حتى تنضج فاهيتا الدجاج. الوسوم

الكريب المالح بدون بيض من الوجبات السريعة المفضلة لكل أفراد الأسرة، وهو من أسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وحشوات مختلفة مثل اللحم المفروم أو الدجاج، ويمكن أيضا استخدام البطاطس المقلية وأنواع الجبن المختلفة، وهناك أيضا الكريب الحلو بحشوات الشوكولاتة والنوتيلا، ويمكننا تحضير عجينة الكريب في المنزل بمكونات بسيطة وبسرعة في خطوة واحدة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الكريب المالح بدون بيض مع حشوات الدجاج الرائعة. مكونات الكريب المالح بدون بيض مكونات الكريب المالح بدون بيض نستخدم المقادير التالية لتحضير من 10- 12 قطعة من الكريب حسب الحجم:- 3 كوب دقيق.

3 كوب حليب.

نصف ملعقة صغيرة خل.

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير الكريب بالخطوات التالية:- نضع الحليب المضاف إليه الخل والزيت في الخلاط، ثم نضيف الدقيق والسكر والملح، ونخلط المكونات حتى تمتزج مع بعضها. ثم نصفي الخليط للتخلص من أى تكتلات، ونتركه لمدة ربع ساعة قبل البدء في التسوية. نضع مقلاة على النار ونمسحها بالزيت، ثم نضيف كمية مناسبة من الخليط مع توزيعها بشكل جيد. يجب أن تتم التسوية من الجانبين للحصول على لون ذهبي مميز. نثني الكريب من المنتصف ونضيف المايونيز وشاورما الدجاج والجبنة المفضلة، ثم نطبقه من الجانبين للحصول على الشكل المعروف للكريب. ثم نضع الكريب في صينية ممسوحة بالزيت على النار حتى يأخذ لون ذهبي من الجانبين. يمكن استخدام فاهيتا الدجاج أو البطاطس المقلي للحشوة حسب الرغبة. طريقة تحضير شاورما الدجاج يمكننا تحضير شاورما الدجاج بخطوات سريعة كالتالي:- نتبل شرائح الدجاج في خليط من ( اللبن الرائب، عصير الليمون، ثوم مفروم، زيت زيتون، صلصة طماطم، توابل، خل)، ثم نتركها في الثلاجة لمدة نصف ساعة. نسخن مقلاة على النار بها قليل من الزيت ثم نضيف شاورما الدجاج مع التقليب حتى تمام النضج. طريقة عمل فاهيتا الدجاج طريقة عمل فاهيتا الدجاج لتحضير فاهيتا الدجاج نتبع الخطوات التالية:- نسخن مقلاة على النار بها قليل من الزيت ثم نضيف شرائح الدجاج وشرائح البصل والفلفل الألوان مع التقليب. ثم نضيف التوابل المفضلة وقليل من عصير الليمون، ونستمر في التقليب حتى تنضج فاهيتا الدجاج.

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