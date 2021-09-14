طريقة تحضير البسبوسة التركية بسهولة في عشر دقائق

البسبوسة التركية من الوصفات السهلة للحلويات ويوجد طرق تحضير سهلة بسيطة غير مكلفة لا تحتاج سوي عشر دقائق فقط وتعتبر طريقة مميزة مقارنةً بالبسبوسة المصرية التقليدية وتكثر مكونات الحشوة الخاصه بها البعض يقوم بحشو البسبوسة بالكريمة بإعتبارها أكثر استخداماً في الحلويات التركية وتعتبر طريقتها مميزة وتستحق التجربة حيث تتكون من الطحين والسميد على هيئة طبقتين وبينهما الحشوة وأخيراً سيتم إضافة القطر كما هو معروف سواء للبسبوسة العادية أو التقليدية وعلى الرغم من كثرة السكريات الموجودة في البسبوسة إلا أنها تتكون من مواد أخري مثل السميد والطحين مفيدة للجسم وتغذي الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ويقبل عليها الأطفال بشكل كبير ونقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة التركية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة التركية طريقة تحضير البسبوسة التركية المكونات: أربع وحدات من البيض.

كوب من الزيت وآخر من اللبن.

كوب من الطحين المنخول.

كوب من السميد.

كوب من جوز الهند المبشور.

فنجان صغير من قشر الليمون المبشور.

ملعقة من الفانيليا وملعقة أخري من البيكنج باودر.

كريمة للحشوة.

قطرالبسبوسة. طريقة التحضير: أولاً نحضر وعاء ونقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر وقشر الليمون ونقلبهم بإستخدام الملعقة الخشبية. نقوم بإضافة المكونات الأخري بالتدريج مثل الزيت واللبن ونستمر بالتقليب للحصول على خليط ناعم. تحضير طبق آخر ووضع فيه الطحين المنخول ثم وضع البيكنج باودر ثم وضع السميد ونقلبهم معاً ثم رش جوز الهند على الخليط. ندهن صينية البيركس أو الصواني الغير قابلة للإلتصاق بالزبدة ونضع الطبقة الأولي من الخليط ووضعها في الفرن على أن يكون الفرن ساخن ونتركها بضع دقائق فقط بحيث تتماسك ثم إخراجها من الفرن ووضع الحشوة الداخلية وعادةً ما تكون من الكريمة أو حسب الرغبة وإدخالها إلي الفرن مرة أخري حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وعادةً ما تحتاج إلي عشرين دقيقة للنضج. عند إخراج البسبوسة من الفرن نقوم بوضع القطر مباشرةً القطر البارد مع التوزيع بشكل تدريجي ووضع القليل من المكسرات. بعد مرور فترة قليلة بعد وضع القطر نقوم بتقطيع البسبوسة ووضعها في أطباق التقديم. طريقة التحضير: الوسوم

البسبوسة التركية من الوصفات السهلة للحلويات ويوجد طرق تحضير سهلة بسيطة غير مكلفة لا تحتاج سوي عشر دقائق فقط وتعتبر طريقة مميزة مقارنةً بالبسبوسة المصرية التقليدية وتكثر مكونات الحشوة الخاصه بها البعض يقوم بحشو البسبوسة بالكريمة بإعتبارها أكثر استخداماً في الحلويات التركية وتعتبر طريقتها مميزة وتستحق التجربة حيث تتكون من الطحين والسميد على هيئة طبقتين وبينهما الحشوة وأخيراً سيتم إضافة القطر كما هو معروف سواء للبسبوسة العادية أو التقليدية وعلى الرغم من كثرة السكريات الموجودة في البسبوسة إلا أنها تتكون من مواد أخري مثل السميد والطحين مفيدة للجسم وتغذي الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم ويقبل عليها الأطفال بشكل كبير ونقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة التركية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة التركية طريقة تحضير البسبوسة التركية المكونات: أربع وحدات من البيض.

كوب من الزيت وآخر من اللبن.

كوب من الطحين المنخول.

كوب من السميد.

كوب من جوز الهند المبشور.

فنجان صغير من قشر الليمون المبشور.

ملعقة من الفانيليا وملعقة أخري من البيكنج باودر.

كريمة للحشوة.

قطرالبسبوسة. طريقة التحضير: أولاً نحضر وعاء ونقوم بوضع البيض والفانيليا والسكر وقشر الليمون ونقلبهم بإستخدام الملعقة الخشبية. نقوم بإضافة المكونات الأخري بالتدريج مثل الزيت واللبن ونستمر بالتقليب للحصول على خليط ناعم. تحضير طبق آخر ووضع فيه الطحين المنخول ثم وضع البيكنج باودر ثم وضع السميد ونقلبهم معاً ثم رش جوز الهند على الخليط. ندهن صينية البيركس أو الصواني الغير قابلة للإلتصاق بالزبدة ونضع الطبقة الأولي من الخليط ووضعها في الفرن على أن يكون الفرن ساخن ونتركها بضع دقائق فقط بحيث تتماسك ثم إخراجها من الفرن ووضع الحشوة الداخلية وعادةً ما تكون من الكريمة أو حسب الرغبة وإدخالها إلي الفرن مرة أخري حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وعادةً ما تحتاج إلي عشرين دقيقة للنضج. عند إخراج البسبوسة من الفرن نقوم بوضع القطر مباشرةً القطر البارد مع التوزيع بشكل تدريجي ووضع القليل من المكسرات. بعد مرور فترة قليلة بعد وضع القطر نقوم بتقطيع البسبوسة ووضعها في أطباق التقديم. طريقة التحضير:

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