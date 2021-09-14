طريقة عمل كيكه الشوفان بالموز لمحبي الرشاقة

كيكه الشوفان بالموز كيكه حلوة الطعم وصحية غنية بالألياف الغذائية مناسبة للراغبين في الحفاظ على رشاقتهم قدميها لأفراد أسرتك لأنها سهلة وسريعة الهضم يوجد بها الكثير من العناصر الغذائية لأنها تحتوي على قيمة غذائية عالية من الشوفان، كما أنها تحتوي على فاكهة الموز المحبوبة لدي الجميع والمفيدة لأنها غنية بمادة البكتين والتى تساعد على في عملية الهضم وإزالة السموم و المعادن الثقيلة من الجسم بالإضافة إلي أن الموز يعمل على تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي بدورها تنتج الأنزيمات الهاضمة والتي تساعد في امتصاص الغذاء تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكه الشوفان بالموز من خلال المقادير وطريقة التحضير الأتية. طريقة عمل كيكه الشوفان بالموز ومكوناتها طريقة عمل كيكه الشوفان بالموز ومكوناتها المكونات.. كاس من الشوفان.

ربع كاس سكر ابيض.

نصف كاس حليب.

كاس ونصف دقيق.

نصف كاس لبن الزبادي.

ثلاث حبات موز مهروسين.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج باودر .

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة قرفة.

حبة بيض.

بخاخ الزبدة. طريقة تحضير كيكه الشوفان بالموز الخطوة الأولي أبدئي في تحضير الفرن وسخنيها على درجة حرارة 170 درجة مئوية. احضري وعاء وضعي فيه الدقيق بعد نخله جيدا مع الشوفان مضاف إليه القرفة والبيكنج بودر والبيكنج صودا. يهرس الموز في وعاء ثم يضاف إليه اللبن الزبادي ويتم خلطة جيدا. في وعاء جانبي اخر يخفق البيض مع السكر حتى يصبح الخليط متجانس مع بعضه. يسكب خليط البيض فوق خليط الموز ويقلب حتى يصير مزيج متجانس. ثم يضاف إلي خليط البيض خليط الدقيق بالتناوب مع الحليب حتى نفاذ الكمية أثناء عملية الخفق. نحضر صينية خبز مدهونة ببخاخ الزبدة ثم يرش على الوجه شوفان أو مكسرات مجروشه. تدخل الصينية الفرن السابق تسخينه حتى ينضج الكيك ويحتمر من أعلي وأسفل لمدة 45 دقيقة. تختبر الكيكه عن طريق خلة الأسنان بغرسها في الكيكه إذا خرجت نظيف فمعنى هذا أنها استوت. يسحب الكيك من الفرن ويترك حتى يبرد قليلا ثم يفك من الصينية ويتم تقطيعه.

من الممكن أن يرش الكيك بالسكر البودرة أو الصوص الأبيض وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير كيكه الشوفان بالموز ملحوظة.. لا تفتحي باب الفرن قبل 30 دقيقة حتى لا تهبط الكيكه. الوسوم

كيكه الشوفان بالموز كيكه حلوة الطعم وصحية غنية بالألياف الغذائية مناسبة للراغبين في الحفاظ على رشاقتهم قدميها لأفراد أسرتك لأنها سهلة وسريعة الهضم يوجد بها الكثير من العناصر الغذائية لأنها تحتوي على قيمة غذائية عالية من الشوفان، كما أنها تحتوي على فاكهة الموز المحبوبة لدي الجميع والمفيدة لأنها غنية بمادة البكتين والتى تساعد على في عملية الهضم وإزالة السموم و المعادن الثقيلة من الجسم بالإضافة إلي أن الموز يعمل على تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء والتي بدورها تنتج الأنزيمات الهاضمة والتي تساعد في امتصاص الغذاء تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكه الشوفان بالموز من خلال المقادير وطريقة التحضير الأتية. طريقة عمل كيكه الشوفان بالموز ومكوناتها طريقة عمل كيكه الشوفان بالموز ومكوناتها المكونات.. كاس من الشوفان.

ربع كاس سكر ابيض.

نصف كاس حليب.

كاس ونصف دقيق.

نصف كاس لبن الزبادي.

ثلاث حبات موز مهروسين.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج باودر .

نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

ملعقة صغيرة قرفة.

حبة بيض.

بخاخ الزبدة. طريقة تحضير كيكه الشوفان بالموز الخطوة الأولي أبدئي في تحضير الفرن وسخنيها على درجة حرارة 170 درجة مئوية. احضري وعاء وضعي فيه الدقيق بعد نخله جيدا مع الشوفان مضاف إليه القرفة والبيكنج بودر والبيكنج صودا. يهرس الموز في وعاء ثم يضاف إليه اللبن الزبادي ويتم خلطة جيدا. في وعاء جانبي اخر يخفق البيض مع السكر حتى يصبح الخليط متجانس مع بعضه. يسكب خليط البيض فوق خليط الموز ويقلب حتى يصير مزيج متجانس. ثم يضاف إلي خليط البيض خليط الدقيق بالتناوب مع الحليب حتى نفاذ الكمية أثناء عملية الخفق. نحضر صينية خبز مدهونة ببخاخ الزبدة ثم يرش على الوجه شوفان أو مكسرات مجروشه. تدخل الصينية الفرن السابق تسخينه حتى ينضج الكيك ويحتمر من أعلي وأسفل لمدة 45 دقيقة. تختبر الكيكه عن طريق خلة الأسنان بغرسها في الكيكه إذا خرجت نظيف فمعنى هذا أنها استوت. يسحب الكيك من الفرن ويترك حتى يبرد قليلا ثم يفك من الصينية ويتم تقطيعه.

من الممكن أن يرش الكيك بالسكر البودرة أو الصوص الأبيض وبالهناء والشفاء. طريقة تحضير كيكه الشوفان بالموز ملحوظة.. لا تفتحي باب الفرن قبل 30 دقيقة حتى لا تهبط الكيكه.

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