قنبلة التفتيح كريم البقدونس والنشا السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة

كريم البقدونس والنشا ، كنز من كنوز الطبيعة الذي يساعد على تفتيح الاسمرار الداكن بالبشرة والتخلص منه نهائياً بشكل رائع، وهو كريم رائع يمنح البشرة النضارة والنعومة ويحافظ على ترطيبها، ويعطي لها رائحة عطرية جميلة، ويتميز الكريم السحري بخصائص الفعالة في تقلل الإفرازات الدهنية بالوجه والتخلص منها بشكل رائع، ويساعد على قتل البكتيريا والجراثيم التي تتراكم على البشرة، ويلعب دور كبير وممتاز في حماية البشرة من ترهلات البشرة، وإزالة التجاعيد بشكل روعة، ويخفي الخطوط البيضاء الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، وهو من الكريمات الرائعة التي تبحث عنها كل السيدات لحل مشاكل البشرة المزعجة التي تسبب لهم الإحراج والإزعاج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم البقدونس والنشا السحري مكونات كريم البقدونس والنشا السحري سوف نقدم لكم اليوم بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم الرائعة في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم ناعم. مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ثلاث نقاط من زيت النعناع العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا هدية كل عروسة قبل الزفاف بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع البقدونس وكوب من الماء ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يغلي تماماً.

نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف الفازلين وزيت جوز الهند وزيت النعناع العطري ونقلبهم مع بعض حتى تذوب الزيوت تماماً.

نترك الإناء جانباً حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع مغلي البقدونس والنشا ونخفق بسرعة حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نحضر علبة متوسطة ونضع الكريم به ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك..

نقوم بدهن المنطقة المراد تفتيحها بالكريم ونتركه لمدة ساعة ونصف حتى يجف تماماً

ثم نغسله بالماء البارد حتى نجعل البشرة صافية ومنعشة.

نكرر وضع الكريم كل ليلة على البشرة لمدة ساعة حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد البقدونس والنشا لتبييض البشرة توجد بعض الفوائد الجمالية الهائلة التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كالتالي:- يمنح البشرة النعومة وترطيب ويجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال. يعمل على شد ترهلات الجلد ويحميها من الجفاف. يساعد على التخلص من الجلد الميت ويوحد لون البشرة ويجعلها أكثر نضارة. يعمل تهدئة التهابات الجلد بعد إزالة الشعر الزائد من الجسم. يعمل كمقشر طبيعي للبشرة ويزيل الأوساخ والأتربة من عليها. الوسوم

كريم البقدونس والنشا ، كنز من كنوز الطبيعة الذي يساعد على تفتيح الاسمرار الداكن بالبشرة والتخلص منه نهائياً بشكل رائع، وهو كريم رائع يمنح البشرة النضارة والنعومة ويحافظ على ترطيبها، ويعطي لها رائحة عطرية جميلة، ويتميز الكريم السحري بخصائص الفعالة في تقلل الإفرازات الدهنية بالوجه والتخلص منها بشكل رائع، ويساعد على قتل البكتيريا والجراثيم التي تتراكم على البشرة، ويلعب دور كبير وممتاز في حماية البشرة من ترهلات البشرة، وإزالة التجاعيد بشكل روعة، ويخفي الخطوط البيضاء الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، وهو من الكريمات الرائعة التي تبحث عنها كل السيدات لحل مشاكل البشرة المزعجة التي تسبب لهم الإحراج والإزعاج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البقدونس والنشا لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم البقدونس والنشا السحري مكونات كريم البقدونس والنشا السحري سوف نقدم لكم اليوم بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم الرائعة في المنزل بكل سهولة وهي كما يلي ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم ناعم. مقدار ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ثلاث نقاط من زيت النعناع العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البقدونس والنشا هدية كل عروسة قبل الزفاف بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء ونضع البقدونس وكوب من الماء ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يغلي تماماً.

نرفع الوعاء من على النار، ثم نضيف الفازلين وزيت جوز الهند وزيت النعناع العطري ونقلبهم مع بعض حتى تذوب الزيوت تماماً.

نترك الإناء جانباً حتى يبرد، ثم نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع مغلي البقدونس والنشا ونخفق بسرعة حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نحضر علبة متوسطة ونضع الكريم به ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك..

نقوم بدهن المنطقة المراد تفتيحها بالكريم ونتركه لمدة ساعة ونصف حتى يجف تماماً

ثم نغسله بالماء البارد حتى نجعل البشرة صافية ومنعشة.

نكرر وضع الكريم كل ليلة على البشرة لمدة ساعة حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد البقدونس والنشا لتبييض البشرة توجد بعض الفوائد الجمالية الهائلة التي يحتوي عليها هذا الكريم وهى كالتالي:- يمنح البشرة النعومة وترطيب ويجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال. يعمل على شد ترهلات الجلد ويحميها من الجفاف. يساعد على التخلص من الجلد الميت ويوحد لون البشرة ويجعلها أكثر نضارة. يعمل تهدئة التهابات الجلد بعد إزالة الشعر الزائد من الجسم. يعمل كمقشر طبيعي للبشرة ويزيل الأوساخ والأتربة من عليها.

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