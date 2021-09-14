طريقة عمل الهريسة التونسية من الفلفل الأحمر الحارة في المنزل

الهريسة التونسية من الفلفل الأحمر الحار لمحبي الوصفات الحارة تعد من أهم أساسيات الطبخ التونسي يطلق عليها مسمى اخر وهو الهريسة العربي مكونات الهريسة بسيطه للغايه حيث تتكون من الفلفل الأحمر الطازج مع الثوم والملح والتوابل و إضافة زيت الزيتون، المكون الأساسي فيها هو الفلفل الأحمر الحار لأنه يعطيها مذاق مميز وغنية بالمنهكات الغذائية تعلمي طريقة تحضير هريسة الفلفل الحار تقدم على المائدة بجانب الطبخات والأطباق المفضلة لدي الأسرة أو من الممكن تتبيله نقع الدجاج للشوي. طريقة عمل الهريسة التونسية بالفلفل الأحمر الحارة طريقة عمل الهريسة التونسية بالفلفل الأحمر الحارة المقادير.. الفلفل الأحمر الحار وزن 300 غرام منزوع منه البذور.

الفليفلة الحمراء وزنه 700 غرام حجم متوسط.

الثوم :عدد 3 فصوص.

ورق الغار: 1 ورقة.

كزبرة: 2 ملعقة صغيرة.

الكراوية: نصف ملعقة صغيرة.

فلفل اسود: ربع ملعقة صغيرة.

الكمون: نصف ملعقة صغيرة.

ملح: ملعقة صغيرة.

عصير الليمون: ملعقة كبيرة. طريقة عمل تحضير هريسة الفلفل الحار التونسية توضع حبات الفلفل الأحمر مع ورق الغار والفلفل الأحمر مضاف اليهم الثوم كل هذه المكونات على البخار لمدة 30 دقيقة على حرارة متوسطة. عن طريق محضر الطعام يمزج الخضار المطهوة ويضاف إليه الكراوية والكمون والكزبرة وعصير الليمون و مسحوق الفلفل الأسود والملح. كل هذه المكونات تهرس جيدا حتى تصبح مزيج له قوام خشن. قدمي الهريسة في طبق التقديم وقومي بدهن الدجاج بها قبل الشوى. تحفظ الهريسة في برطمان نظيف يتم أغلاقه جيدا بعد إضافة ملعقة زيت الزيتون على الوجه وتحضر حين الحاجة إليها. استخدامات هريسة الشطه طريقة عمل تحضير هريسة الفلفل الحار التونسيةاستخدامات هريسة الشطه يوجد العديد من استخدامات هريسة الشطه في مختلف أنواع الأطعمة ومنها الأتي… يمكن إضافة هريسة الشطة إلى المكرونه أو الكشري. من الممكن إضافة هريسة الشطه إلى خلطه الأرز المحشي أو الممبار. تضاف ملعقة من هريسة الشطة الى تتبيله اللحم والدجاج والأسماك للشوي. تضاف أيضا إلي بعض الخضراوات. يتم وضعها على شاورمة اللحم أو الدجاج. تعطي مذاق جميل عندما اضافتها على السجق و الكبدة الاسكندراني. قومي بإعداد هريسة الشطه التونسية الحارة التي تضاف على العديد من الأطعمة تضيف لها مذاق وطعم طيب واحصلي على نتيجة جيدة. الوسوم

الهريسة التونسية من الفلفل الأحمر الحار لمحبي الوصفات الحارة تعد من أهم أساسيات الطبخ التونسي يطلق عليها مسمى اخر وهو الهريسة العربي مكونات الهريسة بسيطه للغايه حيث تتكون من الفلفل الأحمر الطازج مع الثوم والملح والتوابل و إضافة زيت الزيتون، المكون الأساسي فيها هو الفلفل الأحمر الحار لأنه يعطيها مذاق مميز وغنية بالمنهكات الغذائية تعلمي طريقة تحضير هريسة الفلفل الحار تقدم على المائدة بجانب الطبخات والأطباق المفضلة لدي الأسرة أو من الممكن تتبيله نقع الدجاج للشوي. طريقة عمل الهريسة التونسية بالفلفل الأحمر الحارة طريقة عمل الهريسة التونسية بالفلفل الأحمر الحارة المقادير.. الفلفل الأحمر الحار وزن 300 غرام منزوع منه البذور.

الفليفلة الحمراء وزنه 700 غرام حجم متوسط.

الثوم :عدد 3 فصوص.

ورق الغار: 1 ورقة.

كزبرة: 2 ملعقة صغيرة.

الكراوية: نصف ملعقة صغيرة.

فلفل اسود: ربع ملعقة صغيرة.

الكمون: نصف ملعقة صغيرة.

ملح: ملعقة صغيرة.

عصير الليمون: ملعقة كبيرة. طريقة عمل تحضير هريسة الفلفل الحار التونسية توضع حبات الفلفل الأحمر مع ورق الغار والفلفل الأحمر مضاف اليهم الثوم كل هذه المكونات على البخار لمدة 30 دقيقة على حرارة متوسطة. عن طريق محضر الطعام يمزج الخضار المطهوة ويضاف إليه الكراوية والكمون والكزبرة وعصير الليمون و مسحوق الفلفل الأسود والملح. كل هذه المكونات تهرس جيدا حتى تصبح مزيج له قوام خشن. قدمي الهريسة في طبق التقديم وقومي بدهن الدجاج بها قبل الشوى. تحفظ الهريسة في برطمان نظيف يتم أغلاقه جيدا بعد إضافة ملعقة زيت الزيتون على الوجه وتحضر حين الحاجة إليها. استخدامات هريسة الشطه طريقة عمل تحضير هريسة الفلفل الحار التونسيةاستخدامات هريسة الشطه يوجد العديد من استخدامات هريسة الشطه في مختلف أنواع الأطعمة ومنها الأتي… يمكن إضافة هريسة الشطة إلى المكرونه أو الكشري. من الممكن إضافة هريسة الشطه إلى خلطه الأرز المحشي أو الممبار. تضاف ملعقة من هريسة الشطة الى تتبيله اللحم والدجاج والأسماك للشوي. تضاف أيضا إلي بعض الخضراوات. يتم وضعها على شاورمة اللحم أو الدجاج. تعطي مذاق جميل عندما اضافتها على السجق و الكبدة الاسكندراني. قومي بإعداد هريسة الشطه التونسية الحارة التي تضاف على العديد من الأطعمة تضيف لها مذاق وطعم طيب واحصلي على نتيجة جيدة.

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