طريقة عمل الكبسة الكويتي ألذ مجبوس لحم كويتي مع سلطة الدقوس جربيها

طريقة عمل الكبسة الكويتي ، إحدى أهم طرق عمل الكبسة الخليجية، وهي أشهر وجبة على الإطلاق في منطقة الخليج والدول العربية على وجه العموم، وتتمتع بالعديد من الطرق المختلفة لطهيها مثل؛ طريقة عمل الكبسة الكويتية باللحم، وطريقة عمل كبسة دجاج سعودية، وطريقة عمل كبسة الدجاج سهلة، أو على طريقة كبسة دجاج منال العالم. وتعرف باسم مجبوس اللحم السعودي، وتنتمي لأكثر من دولة تبعًا لطريقة الطهي، مثل طريقة عمل الكبسة الكويتي، وطريقة كبسة لحم باللبن، وكبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وطريقة الكبسة السعودية البيضاء، وكبسة الدجاج والخضار منال العالم، بالإضافة إلى الطرق الأخرى التي يدخل في تحضيرها، لحم الغنم لمن يحبون مذاقه، ولكن الأمر المحروي في تلك الوجبة، هي التوابل والبهارات.كبسة كويتية مع الدقوس
يتم طهي الكبسة الكويتية مع لحم الغنم، وهي طريقة تناسب أولئك ممن لا يحبون لحم البقر، كما يمكنك طهي الكبسة بلحم الضأن أيضًا. ومكبوس اللحم أو مجبوس اللحم، يتم إضافة التوابل إليه، لمنحه مذاقه المميز، ويُطهي مع الأرز البسمتي، ويضاف إليه الزبيب والمكسرات للتزيين، مع التوابل والبهارات، وقد يتم إضافة الخضروات، مع الفلفل بأنواعه المختلفة، وكذلك إضافة الجزر. ويمكنك تقديمها مع سلطة الدقوس الشهية.مجبوس كويتي
- نصف كيلو لحم غنم أو ضأن حسب رغبتك.
- كوبان من الأرز البسمتي (واحرصي أن تنقعيه في الماء قبل الاستخدام بساعة).
- عودان أو ثلاثة دارسين؛ وهو أحد أنواع القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة هيل صحيح (حبهان).
- ½ ملعقة صغيرة زنجبيل طازج.
- ورق غار.
- ¼ ملعقة صغيرة كركم.
- ½ حبة بنادورا طازجة.
- حبة بصل مفرومة ناعمًا.
- ¼ ملعقة صغيرة زعفران منقوع في ماء ورد.
- ربع ملعقة من بهارات الكبسةز
- رشة ملح ناعم.
- ثلاث ملاعق زيت زيتون مقسمة أثناء الطهي.
- اسلقي اللحم في وعاء عميق، مع إضافة كل البهارات والتوابل الصحيحة إليه، واتركيه حتى ينضج.
- ثم انزعي اللحم من المرق، وضعيه جانبًا.
- وبعد تصفية المرق من بقايا البهارات، ضعيه جانبًا أيضًا لاستخدامه لاحقًا.
- ثم شوحي بصل في ملعقة زيت على نار متوسطة، وذلك حتى يذبل.
- بعدها صفي الأرز المنقوع من المياه، ثم ضعيه فوق البصل وقلبيهم معا.
- ثم أضيفي المرق إلى الأرز حتى يغمره، بحيث يرتفع الماء عن الأرز بقدر 2 سم.
- وعقب أن يغلي الأرز في المرق، غطي الإناء واتركيه ينضج على نار هادئة.
- وبعد أن يشرب الأرز لمياهه، اسكبي الزعفران على الوجه.
- ثم ضعي مقلاة وشوحي بها البصل، حتى يتحول إلى اللون الأحمر الفاتح.
- وأضيفي له البهارات البودر، وقلبيهم جيدا ثم ارفعي البصل عن النار.
- وفي نفس المقلاة سخني ملعقة زيت، وضعي قطع اللحم، ثم انثري عليها الكركم والدارسين وقلبيهم قليلا.
- ثم ارفعي أرز الكبسة الكويتية عن النار، وضعيها في صحن التقديم، وفوقها قطع اللحم وزيني بالبصل.
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طريقة عمل الكبسة الكويتي ، إحدى أهم طرق عمل الكبسة الخليجية، وهي أشهر وجبة على الإطلاق في منطقة الخليج والدول العربية على وجه العموم، وتتمتع بالعديد من الطرق المختلفة لطهيها مثل؛ طريقة عمل الكبسة الكويتية باللحم، وطريقة عمل كبسة دجاج سعودية، وطريقة عمل كبسة الدجاج سهلة، أو على طريقة كبسة دجاج منال العالم. وتعرف باسم مجبوس اللحم السعودي، وتنتمي لأكثر من دولة تبعًا لطريقة الطهي، مثل طريقة عمل الكبسة الكويتي، وطريقة كبسة لحم باللبن، وكبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وطريقة الكبسة السعودية البيضاء، وكبسة الدجاج والخضار منال العالم، بالإضافة إلى الطرق الأخرى التي يدخل في تحضيرها، لحم الغنم لمن يحبون مذاقه، ولكن الأمر المحروي في تلك الوجبة، هي التوابل والبهارات.كبسة كويتية مع الدقوس
يتم طهي الكبسة الكويتية مع لحم الغنم، وهي طريقة تناسب أولئك ممن لا يحبون لحم البقر، كما يمكنك طهي الكبسة بلحم الضأن أيضًا. ومكبوس اللحم أو مجبوس اللحم، يتم إضافة التوابل إليه، لمنحه مذاقه المميز، ويُطهي مع الأرز البسمتي، ويضاف إليه الزبيب والمكسرات للتزيين، مع التوابل والبهارات، وقد يتم إضافة الخضروات، مع الفلفل بأنواعه المختلفة، وكذلك إضافة الجزر. ويمكنك تقديمها مع سلطة الدقوس الشهية.مجبوس كويتي
- نصف كيلو لحم غنم أو ضأن حسب رغبتك.
- كوبان من الأرز البسمتي (واحرصي أن تنقعيه في الماء قبل الاستخدام بساعة).
- عودان أو ثلاثة دارسين؛ وهو أحد أنواع القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة هيل صحيح (حبهان).
- ½ ملعقة صغيرة زنجبيل طازج.
- ورق غار.
- ¼ ملعقة صغيرة كركم.
- ½ حبة بنادورا طازجة.
- حبة بصل مفرومة ناعمًا.
- ¼ ملعقة صغيرة زعفران منقوع في ماء ورد.
- ربع ملعقة من بهارات الكبسةز
- رشة ملح ناعم.
- ثلاث ملاعق زيت زيتون مقسمة أثناء الطهي.
- اسلقي اللحم في وعاء عميق، مع إضافة كل البهارات والتوابل الصحيحة إليه، واتركيه حتى ينضج.
- ثم انزعي اللحم من المرق، وضعيه جانبًا.
- وبعد تصفية المرق من بقايا البهارات، ضعيه جانبًا أيضًا لاستخدامه لاحقًا.
- ثم شوحي بصل في ملعقة زيت على نار متوسطة، وذلك حتى يذبل.
- بعدها صفي الأرز المنقوع من المياه، ثم ضعيه فوق البصل وقلبيهم معا.
- ثم أضيفي المرق إلى الأرز حتى يغمره، بحيث يرتفع الماء عن الأرز بقدر 2 سم.
- وعقب أن يغلي الأرز في المرق، غطي الإناء واتركيه ينضج على نار هادئة.
- وبعد أن يشرب الأرز لمياهه، اسكبي الزعفران على الوجه.
- ثم ضعي مقلاة وشوحي بها البصل، حتى يتحول إلى اللون الأحمر الفاتح.
- وأضيفي له البهارات البودر، وقلبيهم جيدا ثم ارفعي البصل عن النار.
- وفي نفس المقلاة سخني ملعقة زيت، وضعي قطع اللحم، ثم انثري عليها الكركم والدارسين وقلبيهم قليلا.
- ثم ارفعي أرز الكبسة الكويتية عن النار، وضعيها في صحن التقديم، وفوقها قطع اللحم وزيني بالبصل.
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