طريقة صحية لقلي البطاطس المقرمشة بدون زيت بأبسط الطرق

شرائح البطاطس المقرمشة هي الأفضل دائماً، لا يمكن أن يتم تحضير وجبة خفيفة دون أن تكون ضمن الأطباق الأساسية، ولكن بسبب ما تحتويه من كمية زيوت مهولة تتحول إلى دهون فيما بعد، فيمتنع البعض عن تناولها، ولكن إذا تم إعدادها بدون زيت يمكن تناولها بدون الشعور بالذنب من أضرارها، فهي تعد من المقبلات التي يقبل عليها الكثيرين، فهي تقدم بجانب الشاورما، والهامبورجر، والعديد من الأطباق السريعة، يعشقها الأطفال والكبار كنوع من السناكس المقرمشة، تابعونا للتعرف على طريقة تحضير البطاطس بدون زيت.

طريقة صحية لقلي البطاطس المقرمشة بدون زيت

يعتقد الكثير ممن يتناولون البطاطس المقلية بالزيت أنها وجبة خفيفة على المعدة، ولكن هذا خاطئ فطريقة إعدادها بالزيت يمكن أن تسبب في سد شرايين القلب فضلاً عن أمراض أخرى تأتي مع الاستمرار في تناولها، مما تكون زيوت عديدة بالجسم تتحول لأمراض كثيرة، ولذا الأفضل هو تناولها مقرمشة بدون زيت على الطريقة التالية:

المكونات:

خمس حبات بطاطس.

ملح.

خل.

ماء مغلي.

نشا

القليل من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

بعد تقشير حبات البطاطس وتحويلها إلى شرائح طولية يتم وضعها داخل الماء المغلي لعدة دقائق قليلة.

يتم إخراج شرائح البطاطس من الماء المغلي وتركها حتى تتخلص من حرارتها.

بعد ذلك توضع الشرائح داخل خليط من النشا، الملح، الخل وزيت الزيتون ومزجها مع هذه المكونات.

بعد أن تتشرب الخليط يتم رصها داخل صينية مغطاة بورق الزبدة ووضعها داخل الفرن.

يتم تركها في الفرن لمدة تلت ساعة ومن ثم إخراجها، وتقديمها بجانب الأطباق الرئيسية أو تقدم كطبق مقرمشات.

عدم معاناة الجسم من عسر الهضم.

تعد وجبة مناسبة جداً لمرضي القلب أو ممن يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول.

يتم اللجوء إليها عند الرغبة في تقليل الوزن.

حماية مفاصل الجسم من الالتهابات.

تساهم في ارتفاع مستوى مناعة الجسم.

فوائد قلي البطاطس بدون زيت

تناول شرائح البطاطس المقرمشة بطريقة صحية أي بدون زيوت تساهم كثيراً في حفاظك على أعضاء جسدك وأهمها القلب، وحتى تعيش حياة صحية لا بد من تقليل كمية الزيوت التي تقوم بإدخالها لجسدك.