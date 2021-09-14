طريقة عمل صينية الجلاش باللحم المفروم والرقاق الناشف بكل سهولة في المنزل

طريقة عمل صينية الجلاش، هي من أشهر الأكلات المصرية، وتشتهر بها أيضاً فلسطين، ومنطقة بلاد الشام، وتتكون من عجينة بالدقيق والماء، وتكون إما طرية وإما تكون ناشفة، وتكون رقيقة جداً في سمكها، وتوضع طبقات فوق بعضها البعض، وتتخللها السمن أو الزبدة أو الزيت (مادة دهنية)، ثم توضع في وسط هذه الطبقات حشوات حادقة مثل: اللحم المفروم أو قطع الفراخ، أو حشوات حلوة مثل: المكسرات بأنواعها وغيرها، وتقلى في الزيت الساخن أو توضع في الفرن. طريقة عمل صينية الجلاش طريقة عمل صينية الجلاش أولاً المقادير: 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 بصلة مفروم ناعم.

2 فص ثوم مفروم.

1 كيلو لحم بقري مفروم.

ملح.

فلفل.

1/4 ملعقة صغيرة بهارات مطحونة.

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.

زبدة سائلة (للدهن).

أوراق الجلاش.

بيض مخفوق مع قليل من الحليب. ثانياً طريقة التحضير: يسخن الزيت في إناء على نار متوسطة ويضاف البصل والثوم مع التقليب حتى يذبل.

يضاف اللحم ويطهى لمدة 10 دقائق ويتبل بالملح والفلفل والبهارات مع التقليب من حين لآخر حتى تمام النضج.

يرفع من على النار ويضاف الجبن مع التقليب ويترك الخليط ليبرد قليلاً.

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

يدهن قالب فرن مستطيل عميق بقليل من الزبد ويفرد ورقة من الجلاش بحيث تلامس الوعاء من الداخل وتدهن بقليل من الزبد وتكرر العملية للحصول على طبقة من 5 ورقات من الجلاش.

يوزع جزء من خليط اللحم ثم يتم عمل طبقة أخرى من 5 ورقات من الجلاش كما بالسابق.

تكرر العملية للحصول على 3 طبقات من أوراق الجلاش واللحم.

يوضع القالب في الفرن لمدة 10 دقائق ثم يوزع خليط البيض المخفوق والحليب.

يعاد القالب إلى الفرن مرة أخرى لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

تترك لتبرد قليلاً قبل التقطيع وتقدم مع صلصات متنوعة. طريقة عمل الرقاق الناشف طريقة عمل الرقاق الناشف أولاً المقادير: 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 بصل مفروم ناعم.

2 فص ثوم مفروم.

1 كيلو لحم بقري مفروم.

ملح.

فلفل.

1/4 ملعقة صغيرة بهارات مطحونة.

مرق ساخن.

سمن سائل (للدهن).

رقاق. ثانياً طريقة التحضير: يسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة ويضاف البصل والثوم مع التقليب حتى يذبل.

يضاف اللحم ويطهى لمدة 10 دقائق ويتبل بالملح والفلفل والبهارات مع التقليب من حين لآخر حتى تمام النضج.

يرفع بعيداً عن النار ويترك الخليط ليبرد قليلاً.

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

تدهن صينية فرن بقليل من السمن.

ترش طبقة من الرقاق بالمرق (حتى تتشرب المرق وتلين قليلاً) وتوضع في صينية الفرن.

يكرر ذلك مع طبقة أخرى من الرقاق.

توزع كمية مناسبة من خليط اللحم المفروم ثم يوضع طبقتين من الرقاق باتباع نفس الخطوات السابقة.

توزع كمية أخرى من خليط اللحم المفروم ثم يوضع طبقتين من الرقاق باتباع نفس الخطوات السابقة. الوسوم

طريقة عمل صينية الجلاش، هي من أشهر الأكلات المصرية، وتشتهر بها أيضاً فلسطين، ومنطقة بلاد الشام، وتتكون من عجينة بالدقيق والماء، وتكون إما طرية وإما تكون ناشفة، وتكون رقيقة جداً في سمكها، وتوضع طبقات فوق بعضها البعض، وتتخللها السمن أو الزبدة أو الزيت (مادة دهنية)، ثم توضع في وسط هذه الطبقات حشوات حادقة مثل: اللحم المفروم أو قطع الفراخ، أو حشوات حلوة مثل: المكسرات بأنواعها وغيرها، وتقلى في الزيت الساخن أو توضع في الفرن. طريقة عمل صينية الجلاش طريقة عمل صينية الجلاش أولاً المقادير: 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 بصلة مفروم ناعم.

2 فص ثوم مفروم.

1 كيلو لحم بقري مفروم.

ملح.

فلفل.

1/4 ملعقة صغيرة بهارات مطحونة.

1/2 كوب جبن بارميزان مبشور.

زبدة سائلة (للدهن).

أوراق الجلاش.

بيض مخفوق مع قليل من الحليب. ثانياً طريقة التحضير: يسخن الزيت في إناء على نار متوسطة ويضاف البصل والثوم مع التقليب حتى يذبل.

يضاف اللحم ويطهى لمدة 10 دقائق ويتبل بالملح والفلفل والبهارات مع التقليب من حين لآخر حتى تمام النضج.

يرفع من على النار ويضاف الجبن مع التقليب ويترك الخليط ليبرد قليلاً.

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

يدهن قالب فرن مستطيل عميق بقليل من الزبد ويفرد ورقة من الجلاش بحيث تلامس الوعاء من الداخل وتدهن بقليل من الزبد وتكرر العملية للحصول على طبقة من 5 ورقات من الجلاش.

يوزع جزء من خليط اللحم ثم يتم عمل طبقة أخرى من 5 ورقات من الجلاش كما بالسابق.

تكرر العملية للحصول على 3 طبقات من أوراق الجلاش واللحم.

يوضع القالب في الفرن لمدة 10 دقائق ثم يوزع خليط البيض المخفوق والحليب.

يعاد القالب إلى الفرن مرة أخرى لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

تترك لتبرد قليلاً قبل التقطيع وتقدم مع صلصات متنوعة. طريقة عمل الرقاق الناشف طريقة عمل الرقاق الناشف أولاً المقادير: 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 بصل مفروم ناعم.

2 فص ثوم مفروم.

1 كيلو لحم بقري مفروم.

ملح.

فلفل.

1/4 ملعقة صغيرة بهارات مطحونة.

مرق ساخن.

سمن سائل (للدهن).

رقاق. ثانياً طريقة التحضير: يسخن الزيت في مقلاة على نار متوسطة ويضاف البصل والثوم مع التقليب حتى يذبل.

يضاف اللحم ويطهى لمدة 10 دقائق ويتبل بالملح والفلفل والبهارات مع التقليب من حين لآخر حتى تمام النضج.

يرفع بعيداً عن النار ويترك الخليط ليبرد قليلاً.

يسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

تدهن صينية فرن بقليل من السمن.

ترش طبقة من الرقاق بالمرق (حتى تتشرب المرق وتلين قليلاً) وتوضع في صينية الفرن.

يكرر ذلك مع طبقة أخرى من الرقاق.

توزع كمية مناسبة من خليط اللحم المفروم ثم يوضع طبقتين من الرقاق باتباع نفس الخطوات السابقة.

توزع كمية أخرى من خليط اللحم المفروم ثم يوضع طبقتين من الرقاق باتباع نفس الخطوات السابقة.

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