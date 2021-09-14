أفضل مقشر منزلي يزيل الجلد الميت وينقي البشرة من الشوائب لوجه كالزجاج، البشرة هي جزء أساسي للحفاظ علي جمال الوجه وذلك لأنها تكون مسئولة عن الشعور بالثقة بالنفس.

ولذلك يجب الاهتمام بها حتي تظل متألقة وخالية من أي عيوب ولذا فإن تقشير البشرة هو خطوة هامة في مجال العناية بالبشرة.

حيث تتعدد فوائده في إزالة الجلد الميت والتخلص من أي بقع أو تصبغات مما يعمل علي منحك بشرة ناعمة ومشرقة.

وتتوافر الكثير من المكونات الطبيعية في المنزل والتي أثبتت فعاليتها في تقشير البشرة والحفاظ عليها من الشوائب.

مقشر جبار للتخلص من الجلد الميت ويزيل الشوائب لبشرة صافية

تقشير البشرة من أهم خطوات الروتين اليومي للعديد من الفتيات والتي ترغب في الحفاظ علي نضارة وجهها.

ولهذا تستخدم الكثير من منتجات التقشير الكيميائية للتخلص من أي عيوب ولكنها ضارة جداً وتتسبب في حدوث تهيج للجلد.

ولكن يعد تقشير الوجه بطريقة طبيعية هو أفضل حل حيث يتكون من مواد طبيعية تعمل علي حماية البشرة ونتائجها فعالة.

ولهذا سوف أقدم لكي أفضل مقشر منزلي يزيل الجلد الميت وينظف البشرة من الشوائب ويمنحك وجه ناعم مثل الأطفال.

مقشر الكاكاو والأرز لإزالة الجلد الميت وتنقية البشرة من الشوائب

الكاكاو يعمل علي تنظيف البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة والبقع الداكنة وآثار الحبوب كما يقوم بتنعيم الوجه.

وهذا لاحتوائه علي مضادات أكسدة تساعد علي ترطيب البشرة ومنع جفافها.

الأرز يحتوي علي فيتامينات ومعادن تساعد علي إزالة الجلد الميت والتخلص من حب الشباب وتصبغات الجلد.

كما يقوم بالتخلص من أي شوائب أو عيوب بالبشرة لوجه ناعم وصافي.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو البودرة.

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

قومي بمزج المكونات بالتدريج في وعاء صغير حتي تتجانس.

يغسل الوجه بالغسول ثم يوضع المقشر علي البشرة ويدلك في حركات دائرية.

يترك المقشر المنزلي لمدة 5 دقائق ثم يغسل بالماء ويجفف جيداً ثم يرطب بكريم مرطب.

يستخدم المقشر مرتين في الأسبوع للحصول علي بشرة ناعمة وصافية مثل الأطفال.

مكونات مقشر منزلي طبيعي للبشرةطريقة تحضير مقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت وتنظيف البشرة وكيفية الاستخدام