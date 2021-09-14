طريقة عمل الملوخية بالأرانب وملوخية بالجمبري في المنزل بكل سهولة

طريقة عمل الملوخية بالأرانب، هي من أشهر الأكلات المصرية، المعروفة في كل بيت، وتشتهر بها مصر ثم بعد ذلك انتقلت إلى بلاد الشام والسودان وسوريا والجزائر والمغرب، وهي عبارة عن عيدان طويلة ولديها ورقات، وهذه الورقات هي التي تقطف وتخرط ناعم جداً لتصبح جاهزة لعمل الملوخية. طريقة عمل الملوخية بالأرانب طريقة عمل الملوخية بالأرانب المقادير: 1 أرنب.

2 ملعقة كبيرة خل.

1 بصلة متوسطة.

ملح وفلفل.

4 كوب ماء.

4 قطع مستكه.

2 حبة حبهان.

2 ورق غار.

1 جزره متوسطة مقشرة ومقطعة.

1/2 كيلو ملوخية مفرومة.

1 عود كرفس مقطع.

1 طماطم مقطع قطع صغيرة.

4 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة زبد. الملوخية المصرية مع قطع الأرانب الشهية الملوخية المصرية مع قطع الأرانب الشهية طريقة التحضير: يقطع الأرنب إلى ست قطع ويغسل جيداً وينقع في ماء مضاف إليه الخل لمدة نصف ساعة ثم يشطف ويجفف قليلاً بتركه في مصفاه.

يفرم البصل ناعماً ويدعك مع الملح والفلفل مع الحفاظ على أي سائل ينتج من ذلك.

يوضع الماء في وعاء على نار متوسطة ويضاف إليه البصل مع الاحتفاظ بماء البصل جانباً.

تضاف المستكه والحبهان وورق الغار والجزر والكرفس والطماطم.

يوضع قطع الأرنب بماء البصل ويترك جانباً إلى أن يبدأ المرق في الغليان.

تضاف قطع الأرنب إلى المرق وتخفض الحرارة ويترك حتى ينضج مع مراعاة رفع الريم (الزبد) كلما ظهر.

ترفع قطع الأرنب ويصفى المرق ويوضع مرة أخرى على النار إلى أن يبدأ في الغليان.

تضاف الملوخية المفرومة وتقلب في المرق على نار هادئة حتى تبدأ في الغليان.

يسخن الزبد ويضاف إليه الثوم المفروم وكذلك الكزبرة المطحونة مع الاستمرار في التقليب حتى يصير لونه ذهبياً.

يضاف خليط الثوم والكزبرة إلى الملوخية مع مراعاة أن يكون ساخناً وتغطية الوعاء للاحتفاظ بالنكهة والرائحة.

تحمر قطع الأرنب في قليل من الزبد وتتبل بالملح والفلفل وترص فوق طبق من الأرز الأبيض ويمكن أن تعاد إلى الملوخية. ملوخية بالجمبري ملوخية بالجمبري المقادير: ملوخية.

جمبري.

شوربة جمبري.

ملح.

فلفل.

زبدة.

ثوم مفروم.

زيت.

كسبره جافة (ناشفة). الطريقة: في إناء على النار نضع الزبدة والزيت ويتم تشويح فيهم الجمبري ثم نضع عليه الشوربة.

نضع عليه الملح والفلفل ونتركه يغلي على النار حتى يتم تسوية الجمبري.

ثم نضيف عليه الملوخية ونقلبهما إلى أن تدخل الملوخية في الشوربة ونترك الغطاء مفتوح حتى لا تسقط الملوخية في قاع الإناء.

في طاسة على النار نضع الزيت والثوم والكسبره ونقلب حتى يكون اللون ذهبي.

نضعها على الملوخية وتأخذ غلوتين ونطفي عليها النار.

تصب في طبق الغرف. الوسوم

طريقة عمل الملوخية بالأرانب، هي من أشهر الأكلات المصرية، المعروفة في كل بيت، وتشتهر بها مصر ثم بعد ذلك انتقلت إلى بلاد الشام والسودان وسوريا والجزائر والمغرب، وهي عبارة عن عيدان طويلة ولديها ورقات، وهذه الورقات هي التي تقطف وتخرط ناعم جداً لتصبح جاهزة لعمل الملوخية. طريقة عمل الملوخية بالأرانب طريقة عمل الملوخية بالأرانب المقادير: 1 أرنب.

2 ملعقة كبيرة خل.

1 بصلة متوسطة.

ملح وفلفل.

4 كوب ماء.

4 قطع مستكه.

2 حبة حبهان.

2 ورق غار.

1 جزره متوسطة مقشرة ومقطعة.

1/2 كيلو ملوخية مفرومة.

1 عود كرفس مقطع.

1 طماطم مقطع قطع صغيرة.

4 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة زبد. الملوخية المصرية مع قطع الأرانب الشهية الملوخية المصرية مع قطع الأرانب الشهية طريقة التحضير: يقطع الأرنب إلى ست قطع ويغسل جيداً وينقع في ماء مضاف إليه الخل لمدة نصف ساعة ثم يشطف ويجفف قليلاً بتركه في مصفاه.

يفرم البصل ناعماً ويدعك مع الملح والفلفل مع الحفاظ على أي سائل ينتج من ذلك.

يوضع الماء في وعاء على نار متوسطة ويضاف إليه البصل مع الاحتفاظ بماء البصل جانباً.

تضاف المستكه والحبهان وورق الغار والجزر والكرفس والطماطم.

يوضع قطع الأرنب بماء البصل ويترك جانباً إلى أن يبدأ المرق في الغليان.

تضاف قطع الأرنب إلى المرق وتخفض الحرارة ويترك حتى ينضج مع مراعاة رفع الريم (الزبد) كلما ظهر.

ترفع قطع الأرنب ويصفى المرق ويوضع مرة أخرى على النار إلى أن يبدأ في الغليان.

تضاف الملوخية المفرومة وتقلب في المرق على نار هادئة حتى تبدأ في الغليان.

يسخن الزبد ويضاف إليه الثوم المفروم وكذلك الكزبرة المطحونة مع الاستمرار في التقليب حتى يصير لونه ذهبياً.

يضاف خليط الثوم والكزبرة إلى الملوخية مع مراعاة أن يكون ساخناً وتغطية الوعاء للاحتفاظ بالنكهة والرائحة.

تحمر قطع الأرنب في قليل من الزبد وتتبل بالملح والفلفل وترص فوق طبق من الأرز الأبيض ويمكن أن تعاد إلى الملوخية. ملوخية بالجمبري ملوخية بالجمبري المقادير: ملوخية.

جمبري.

شوربة جمبري.

ملح.

فلفل.

زبدة.

ثوم مفروم.

زيت.

كسبره جافة (ناشفة). الطريقة: في إناء على النار نضع الزبدة والزيت ويتم تشويح فيهم الجمبري ثم نضع عليه الشوربة.

نضع عليه الملح والفلفل ونتركه يغلي على النار حتى يتم تسوية الجمبري.

ثم نضيف عليه الملوخية ونقلبهما إلى أن تدخل الملوخية في الشوربة ونترك الغطاء مفتوح حتى لا تسقط الملوخية في قاع الإناء.

في طاسة على النار نضع الزيت والثوم والكسبره ونقلب حتى يكون اللون ذهبي.

نضعها على الملوخية وتأخذ غلوتين ونطفي عليها النار.

تصب في طبق الغرف.

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