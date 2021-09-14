مكون الفحم لإزالة شعر الجسم والمناطق الحساسة ( الإبطين والعانة ) السحري نهائيا وبدون ألم

وصفة الفحم لإزالة شعر الجسم السحرية الممتازة، تعد هذه الوصفة من الوصفات المعجزة التي تجعل كل فتاة وكل سيدة التخلص من الشعر الزائد الموجود بجسمها بدون أي نوع من الألم، ويجعل الجسم نظيف وناعم بدون تصبغات جلدية ويعمل على تفتيحه بدرجة مرئية، وهذه الطريقة مضمونة ورائعة بدلاً من استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية والشفرات التي تجعله ينمو بسرعة، ويستخدم هذا المكون عدة مرات خلال الأسبوع وليس من مرة واحدة، والآن سوف نتعرف بكل سهولة على طريقة استخدام الفحم لإزالة شعر الجسم والعانة.

طريقة استخدام الفحم لإزالة شعر الجسم

يعتبر مكون الفحم لإزالة شعر الجسم من أكثر المكونات التي لها تأثير عميق في القضاء على الشعر الزائد والتخلص منه نهائياً وبدون أي ألم سوف نتعرف بالتفصيل على طريقة استخدامه الآن وهي كما يلي:

نحضر قطعة كبيرة من الفحم، ثم نشعل بها النار ونتركها حتى تصبح رماد. نترك الرماد قليلاً حتى يبرد، ثم نأخذ كمية منه ونضعها على المناطق الموجود بها الشعر الزائد. نفرك هذه المناطق به لمدة ١٠ دقائق، ثم نتركه بها لمدة ١٥ دقيقة أيضاً. بعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء البارد والغسول المفضل لديك عند الاستحمام. ثم نجفف جميع مناطق الجسم جيداً بفوطة قطنية، ثم ندهن الجسم بالكريم المرطب الخاص بحضرتك وخاصة النوع الذي يحتوي على زبدة الشيا.

عدد مرات استخدام الوصفة

لكي تنجح أي وصفة يجب المواظبة على استخدامها حتى نحصل على نتائج ملحوظة وعدم القول هذه الوصفة غير صحيحة والآن سوف نتعرف على عدد مرات استخدامها وهي كالتالي:

نضع من هذه الوصفة عدة مرات.

عدة مرات خلال الأسبوع الواحد.

وبذلك نتخلص من الشعر نهائياً بالتدريج على مدار الأسبوع.

فوائد الفحم للجسم

لمكون الفحم عدد من الفوائد الجيدة للجسم والاستخدامات المتعددة فهيا بنا نتعرف عليها الآن وهي كما يلي: