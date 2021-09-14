بملعقة واحدة من عصير الليمون والزنجبيل على الريق التخلص من الدهون

عصير الليمون والزنجبيل ، تعتبر من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على خسارة الوزن في أسبوع، وهي أعشاب طبيعية أمنة وفعالة للحفاظ على الوزن، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على وصفات طبيعية لا تحتوي على مواد ضارة وقليلة الثمن بدل من شراء منتجات تخسيس تؤثر على الجسم بعد مرور الوقت بأسعار غالية الثمن، تعتبر وصفة حارقة للدهون وتساعد على خسارة ما يقارب من خمس كيلو جرام من الدهون خلال أسبوع، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على وصفة عصير الليمون والزنجبيل على الريق للتخلص من الدهون في المنزل.

هناك وصفتين طبيعية لخسارة الوزن

توجد وصفتين طبيعية وفعالة للتخلص من الوزن الزائد وهي كالتالي:-

خلطة الشوفان والحليب تتكون هذه الوصفة من خلال خلط ملعقة كبيرة من الشوفان مع كوب من الحليب ويضاف إليه قطعه من الموز ويتم تناولها قبل الوجبة بربع ساعة يومياً لمدة شهر كاملة بإنتظام. وصفة الثوم والبقدونس تحضير هذه الوصفة الطبيعية الفعالة لانقاص الوزن وذلك من خلال غلي فص من الثوم على لتر من الماء ثم يرفع من على النار ثم يضاف إليه حزمة من البقدونس لمدة نصف ساعة ثم يتم تصفية المشروب باستخدام مصفاة ويشرب منه كوب قبل تناول الوجبات الرئيسية.

خلطة عصير الليمون والزنجبيل والنعناع

تتكون هذه الوصفة من منقوع حبة من الليمون والقليل من ورق النعناع وملعقة من الشمر وملعقة من الزنجبيل وملعقة من القرفة، وتوضع في لتر ماء مغلي ثم يتم تبريد هذا العصير ويوضع في الثلاجة ويشرب منه كوب يومياً لمدة أسبوع على الريق بإنتظام.

نصائح هامه للوقاية من السمنة

سوف نتعرف على نصائح للوقاية من السمنة وهي كالآتي:-