احذروا!! طريقة خاطئة لطهي البطاطس تسببت في وفاة عائلة بأكملها

تعد البطاطس بجميع أنواعها من الأطعمة الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، حيث أن البطاطس لها سبل متعددة لطبخها، فمنها المقلية والمشوية والمطبوخة والمسلوقة وغيرها …، وعلاوة على ذلك، يتم استخدام البطاطس في وصفات أكلات أخري، ويرجع السبب وراء ذلك، إلى أنها غنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن.

إن طهي البطاطس بأسلوب خاطئ من أحد الأسباب الرئيسية في الوفاة، حيث انه في الآونة الأخيرة قد انتشر في الأسواق كميات عديدة من البطاطس الضارة التي تتسبب في الوفاة.

يتكون على البطاطس الكثير من البقع الضارة التي تكون على هيئة عفن، وهذا العفن هو السبب الرئيسي في وفاة أسرة بالكامل بسبب تناولها البطاطس المتعفنة بطرق خاطئة من خلال سلقها على النار، حيث أن المواد السامة الموجودة في جذور العفن قد انتقلت إلى كل الماء ثم إلى باقي البطاطس السليمة، وبالتالي أصبحت ضارة وسامة وغير صالحة للأكل.

إن البطاطس التي تشتمل على مواد متعفنة، تشمل مادة بيضاء لزجة، حيث انه عندما يتم الضغط على هذه المواد فإنها تؤدي إلى تسمم سريع وينجم عنه الوفاة.

البطاطس التي تحتوي على العفن تتسبب في إصابة الإنسان بالسرطان، وبالإضافة إلى ذلك بعض الأمراض المزمنة الأخرى.

البطاطس التي تحتوي على ندبات سوداء أو بنية، لابد من إلقاؤها في القمامة، وذلك لأنها تشتمل على مواد سمية. البطاطس التي تحتوي على لون بني، ينشأ عنها الإصابة بأشكال السرطانات المختلفة وعلاوة على ذلك، الإصابة بالأمراض المستعصية وفي النهاية تحدث الوفاة. البطاطس ذات القشور الفضية، هذا النوع من البطاطس عندما يتعرض للرطوبة العالية جدًا، فانه يصبح غير صالح للأكل وينتج عنه الإصابة بالتسمم والوفاة.

كيفية اكتشاف البطاطس المتعفنة في الأسواق