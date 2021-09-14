طريقة عمل بقسماط الأفران بكل سهولة هش ومقرمش وبمذاق شهي ومميز جداً

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طريقة عمل بقسماط الأفران ، يعد البقسماط من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي لا غنى عنها، والتي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز والمحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز والمقرمش، ولقوامه الهش، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا تحرص ربات البيوت على إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتهم وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظراً لاحتوائه على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية والبروتينات والفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، كما يمكنكم تجربة بقصم أبو السمسم وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بقسماط الأفران بألذ الوصفات.مكونات طريقة عمل بقسماط الأفران
يتكون بقسماط الأفران من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وقوامه الهش والمقرمش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- رشة ملح.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الماء الدافئ.
للتزيينطريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بقسماط الأفران بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والخميرة الفورية والسكر والملح، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف الزيت ونقلبهم جيداً.
- ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.
- ثم نخرج الهواء من العجينة بعد الاختمار، ثم نشكلها إلى أصابع رفيعة ومتساوية في الحجم.
- ثم نبلل الأصابع بالماء بواسطة فرشاة أو بخاخ ماء، ثم نغمسها في السمسم.
- بعد ذلك نرص الأصابع في صينية فرن ونباعد بينهم.
- ثم نترك البقسماط يرتاح لمدة 10 دقائق قبل إدخاله في الفرن.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 160 درجة مئوية ونتركها حتى ينضج البقسماط ويكتسب لوناً ذهبياً لمدة نصف ساعة تقريباً.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقدم البقسماط في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
طريقة عمل بقسماط الأفران ، يعد البقسماط من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي لا غنى عنها، والتي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز والمحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز والمقرمش، ولقوامه الهش، ولكنه قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا تحرص ربات البيوت على إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتهم وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظراً لاحتوائه على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية والبروتينات والفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، كما يمكنكم تجربة بقصم أبو السمسم وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بقسماط الأفران بألذ الوصفات.مكونات طريقة عمل بقسماط الأفران
يتكون بقسماط الأفران من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وقوامه الهش والمقرمش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- رشة ملح.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الماء الدافئ.
للتزيينطريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بقسماط الأفران بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والخميرة الفورية والسكر والملح، ثم نخلطهم جيداً.
- ثم نضيف الزيت ونقلبهم جيداً.
- ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ.
- ثم نخرج الهواء من العجينة بعد الاختمار، ثم نشكلها إلى أصابع رفيعة ومتساوية في الحجم.
- ثم نبلل الأصابع بالماء بواسطة فرشاة أو بخاخ ماء، ثم نغمسها في السمسم.
- بعد ذلك نرص الأصابع في صينية فرن ونباعد بينهم.
- ثم نترك البقسماط يرتاح لمدة 10 دقائق قبل إدخاله في الفرن.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 160 درجة مئوية ونتركها حتى ينضج البقسماط ويكتسب لوناً ذهبياً لمدة نصف ساعة تقريباً.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونقدم البقسماط في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي.
- وبالهنا والشفا.
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