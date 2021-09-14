معجزة كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة 5 درجات والبقع الداكنة وإزالة الجلد الميت من اول استعمال

معجزة كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة 5 درجات، نقدم لكم اليوم ماسكات طبيعية فعالة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، وجميع هذه الماسكات من مواد بسيطة ومتوفرة بسهولة في كل منزل، وتنفع البشرة بشكل كبير، وكما نعلم فإن فصل الصيف لهذا العام كان شديد الحرارة، وهذا بلا شك كان له أثر كبير على لون البشرة وسبب ظهور الكثير من البقع الغامقة فيها.

معجزة كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة 5 درجات

نحتاج في هذا الماسك إلى ربع كوب من الأرز المطحون وملعقة كبيرة من العسل وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، يتم خلط جميع المكونات السابقة سوياً، وبعدها يتم توزيع الخليط على البشرة ويُترك لمدة لا تزيد عن ثلث ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ ثم نجففه ونرطبه، ونكرر هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

ماسك العسل وجل الصبار

نحتاج في هذا الماسك إلى ملعقة كبيرة من كلاً من: العسل وجل الصبار وعصير الليمون، نقوم بخلطهم سوياً، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه، ونكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

تبيض البشرة في يوم واحد

نحتاج في هذا الماسك إلى ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد ونصف ملعقة صغيرة من العسل، مخلط جميع المكونات سوياً، ثم نضع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ثلث ساعة، وبعدها نغسل البشرة بالماء ونرطبها، ونكرر هذا الماسك مرتين او ثلاثة كل أسبوع.

كريم الطماطم المعجزة

نحتاج في هذا الماسك إلى ربع كوب من عصير الطماطم المصفى وملعقة كبيرة من الحليب ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، نقوم بخلط جميع المكونات سوياً، وبعدها نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نزيل الماسك ونكررها مرتين في الأسبوع.

ماسك عصير البرتقال لتفتيح الوجه

نحتاج في هذا الماسك إلى ربع كوب من عصير البرتقال وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من الحليب المجفف، نقوم بخلط جمبع المكونات سوياً، ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم نقوم نغسل بالماء الفاتر، ونقوم بتكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع.