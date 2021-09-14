فوائد النشا وماء الورد للبشرة وطريقة عمل كريم مبيض للوجه منهم

هل تود أن تكون لديك بشرة نقية خالية من التجاعيد والجراثيم وتتخلص من حب الشباب وجفاف البشرة؟ الأغلب يذهبون لشراء مواد كيميائية أو يخفون العيوب بمستحضرات التجميل ولكن الحل الأمثل لك هو ماء الورد والنشا عند مزجهم مع بعض يتم الحصول على أفضل النتائج حيث بهم الكثير من الفوائد الهائلة على البشرة، لذا تابع المقال الآتي لمعرفة المزيد عن فوائد ماء الورد والنشا. فوائد كريم ماء الورد والنشا يقضي على حب الشباب.

يزيل التصبغات والبقع.

يبيض البشرة ويجعلها أكثر إشراقا.

به فيتامين أ.

به فيتامين ج.

يعمل كمرطب طبيعي للبشرة حيث إنه يحتوي على الكالسيوم.

يحمي البشرة من أشعة الشمس.

مقشر طبيعي للبشرة.

به فيتامين ب.

يخلص البشرة من الدهون.

يحد من حدوث الالتهابات للبشرة.

يجدد خلايا البشرة.

به كربوهيدرات تغذي البشرة وتنشطها بالطاقة.

يعطي البشرة النعومة حيث به معادن وأحماض أمينيه مسؤولة عن نعومة البشرة.

يخفف من الهالات السوداء. معايير عليك اتباعها عند استخدام كريم النشا وماء الورد عليك بغسل يديك جيدا قبل وضع الكريم.

تقوم بتجربة الكريم على منطقة صغيرة في الجسم وغسله والانتظار لمدة يوم كامل حتى ترى أن ليس لديك أي حساسية منه.

تجنب وضع الكريم في منطقة بها أشعة شمس.

عليك بالاحتفاظ ببقية الكريم في الثلاجة لاستخدامه مجددا. كريم النشا وماء الورد للبشرة فوائد كريم ماء الورد والنشامعايير عليك اتباعها عند استخدام كريم النشا وماء الوردكريم النشا وماء الورد للبشرة المكونات: أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير: يتم خلط المكونات معا في وعاء حتى تصبح مثل العجينة.

يتم غسل الوجه جيدا بالماء أو بغسول خاص بنوع البشرة.

يفرد الكريم على الوجه ويوزع جيدا.

يتم تركه على الوجه لمدة خمسة عشرة دقيقة إلى عشرون دقيقة أو إلى أن يجف.

نقوم بعمل حركات دائرية،ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد جيدا ثم بالماء الدافئ حتى تغلق المسام المفتوحة .

يمكن استخدام هذا الكريم على البشرة بشكل يومي وسوف تحصلون على تبييض فوري وشد الوجه والتخلص من التجاعيد الخفيفة والخطوط التعبيرية التي تظهر مع تعابير الوجه والكلام، ويعطى ترطيب عميق للبشرة. الوسوم

هل تود أن تكون لديك بشرة نقية خالية من التجاعيد والجراثيم وتتخلص من حب الشباب وجفاف البشرة؟ الأغلب يذهبون لشراء مواد كيميائية أو يخفون العيوب بمستحضرات التجميل ولكن الحل الأمثل لك هو ماء الورد والنشا عند مزجهم مع بعض يتم الحصول على أفضل النتائج حيث بهم الكثير من الفوائد الهائلة على البشرة، لذا تابع المقال الآتي لمعرفة المزيد عن فوائد ماء الورد والنشا. فوائد كريم ماء الورد والنشا يقضي على حب الشباب.

يزيل التصبغات والبقع.

يبيض البشرة ويجعلها أكثر إشراقا.

به فيتامين أ.

به فيتامين ج.

يعمل كمرطب طبيعي للبشرة حيث إنه يحتوي على الكالسيوم.

يحمي البشرة من أشعة الشمس.

مقشر طبيعي للبشرة.

به فيتامين ب.

يخلص البشرة من الدهون.

يحد من حدوث الالتهابات للبشرة.

يجدد خلايا البشرة.

به كربوهيدرات تغذي البشرة وتنشطها بالطاقة.

يعطي البشرة النعومة حيث به معادن وأحماض أمينيه مسؤولة عن نعومة البشرة.

يخفف من الهالات السوداء. معايير عليك اتباعها عند استخدام كريم النشا وماء الورد عليك بغسل يديك جيدا قبل وضع الكريم.

تقوم بتجربة الكريم على منطقة صغيرة في الجسم وغسله والانتظار لمدة يوم كامل حتى ترى أن ليس لديك أي حساسية منه.

تجنب وضع الكريم في منطقة بها أشعة شمس.

عليك بالاحتفاظ ببقية الكريم في الثلاجة لاستخدامه مجددا. كريم النشا وماء الورد للبشرة فوائد كريم ماء الورد والنشامعايير عليك اتباعها عند استخدام كريم النشا وماء الوردكريم النشا وماء الورد للبشرة المكونات: أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير: يتم خلط المكونات معا في وعاء حتى تصبح مثل العجينة.

يتم غسل الوجه جيدا بالماء أو بغسول خاص بنوع البشرة.

يفرد الكريم على الوجه ويوزع جيدا.

يتم تركه على الوجه لمدة خمسة عشرة دقيقة إلى عشرون دقيقة أو إلى أن يجف.

نقوم بعمل حركات دائرية،ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد جيدا ثم بالماء الدافئ حتى تغلق المسام المفتوحة .

يمكن استخدام هذا الكريم على البشرة بشكل يومي وسوف تحصلون على تبييض فوري وشد الوجه والتخلص من التجاعيد الخفيفة والخطوط التعبيرية التي تظهر مع تعابير الوجه والكلام، ويعطى ترطيب عميق للبشرة.

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