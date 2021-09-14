مخلل باذنجان سوري بطريقة مطاعم السورية مخللات سريعة بطعم وشكل رائع

مخلل باذنجان سوري الآن في مطبخك واستمتعي بأشهى وأشهر نوع مخلل سوري بطعم لا يقاوم، حيث تشتهر سوريا لعمل المخلل المشكل وتقدم كنوع من أنواع المقبلات الرئيسية التي تقدم جانب أصناف الطعام المختلفة الرئيسية وخاصة أطباق اللحوم والدجاج حيث تزيد المخللات الشهية والطعم الرائع للمأكولات، يعتبر مخلل باذنجان من أكثر المخللات التي يرغب بها الكثيرين لما لها من مذاق شهي رائع بقوام طري ولون زهري جميل من الداخل، وطرق صنعه مختلفة في كل منزل ولكننا اليوم سنقدم لكم أشهر وأنجح الطرق لعمل مخلل الباذنجان سوري بمكونات متوفرة بكل منزل. مخلل باذنجان سوري بطريقة مطاعم كيلو من باذنجان الحبة الصغيرة. عدد 3 رؤوس من الثوم المقشر ومفروم ناعم. عدد 6 ملاعق كبيرة من فلفل أحمر ناعم بودرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من خل أبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من الملح. كمية من الماء للحاجة. طريقة مخلل باذنجان سوري من مطاعم السورية أولا يتم غسل الباذنجان جيدا ويزال منه الجزء الأخضر من أعلى التي توجد على رأس باذنجان.

ثم يوضع قطع الباذنجان في وعاء ونغمره بالماء ويرفع القدر على نار متوسطة حرارة حتى يتم سلقه ولابد أن يسلق نصف نضج.

ثم يصفى الباذنجان من ماء ساخن ويترك جانبا حتى يبرد، وتوضع عليه الثوم المفروم ويوضع كل كمية الباذنجان في وعاء عميق ويضاف عليه كل من الفلفل الأحمر البودرة، وتخلط كل مكونات معا بعض.

ثم تؤخذ كل قطعة من باذنجان طوليا من منتصف كل ثمرة ويتم حشوها بخليط ثوم مفروم ناعم مع فلفل ويرص بعد حشوه في برطمان من الزجاج.

ويوضع عليها الخل الأبيض بوعاء عميق ويضاف عليه الملح، ويضاف كمية من الماء وتقلب مكونات معا حتى تمتزج.

مزيج الماء والملح والخل الأبيض يصب على برطمان الباذنجان حتى يغمر تماما، اغلقي برطمان بشكل محكم.

ثم يتم حفظ البرلمان في مكان جاف وخالي من الرطوبة ويكون بعيد عن الشمس ويحفظ لمدة ما بين 7 إلى 10 أيام، ويقدم كطبق مقبلات جانبي.

ويجب عند إخراج قطع الباذنجان من برطمان إغلاق البرلمان جيدا ووضع كمية من الزيت على الوجه لمن. ظهور ريم أبيض على وجه برطمان. مخلل باذنجان سوري بطريقة مطاعمطريقة مخلل باذنجان سوري من مطاعم السورية الوسوم

مخلل باذنجان سوري الآن في مطبخك واستمتعي بأشهى وأشهر نوع مخلل سوري بطعم لا يقاوم، حيث تشتهر سوريا لعمل المخلل المشكل وتقدم كنوع من أنواع المقبلات الرئيسية التي تقدم جانب أصناف الطعام المختلفة الرئيسية وخاصة أطباق اللحوم والدجاج حيث تزيد المخللات الشهية والطعم الرائع للمأكولات، يعتبر مخلل باذنجان من أكثر المخللات التي يرغب بها الكثيرين لما لها من مذاق شهي رائع بقوام طري ولون زهري جميل من الداخل، وطرق صنعه مختلفة في كل منزل ولكننا اليوم سنقدم لكم أشهر وأنجح الطرق لعمل مخلل الباذنجان سوري بمكونات متوفرة بكل منزل. مخلل باذنجان سوري بطريقة مطاعم كيلو من باذنجان الحبة الصغيرة. عدد 3 رؤوس من الثوم المقشر ومفروم ناعم. عدد 6 ملاعق كبيرة من فلفل أحمر ناعم بودرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من خل أبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من الملح. كمية من الماء للحاجة. طريقة مخلل باذنجان سوري من مطاعم السورية أولا يتم غسل الباذنجان جيدا ويزال منه الجزء الأخضر من أعلى التي توجد على رأس باذنجان.

ثم يوضع قطع الباذنجان في وعاء ونغمره بالماء ويرفع القدر على نار متوسطة حرارة حتى يتم سلقه ولابد أن يسلق نصف نضج.

ثم يصفى الباذنجان من ماء ساخن ويترك جانبا حتى يبرد، وتوضع عليه الثوم المفروم ويوضع كل كمية الباذنجان في وعاء عميق ويضاف عليه كل من الفلفل الأحمر البودرة، وتخلط كل مكونات معا بعض.

ثم تؤخذ كل قطعة من باذنجان طوليا من منتصف كل ثمرة ويتم حشوها بخليط ثوم مفروم ناعم مع فلفل ويرص بعد حشوه في برطمان من الزجاج.

ويوضع عليها الخل الأبيض بوعاء عميق ويضاف عليه الملح، ويضاف كمية من الماء وتقلب مكونات معا حتى تمتزج.

مزيج الماء والملح والخل الأبيض يصب على برطمان الباذنجان حتى يغمر تماما، اغلقي برطمان بشكل محكم.

ثم يتم حفظ البرلمان في مكان جاف وخالي من الرطوبة ويكون بعيد عن الشمس ويحفظ لمدة ما بين 7 إلى 10 أيام، ويقدم كطبق مقبلات جانبي.

ويجب عند إخراج قطع الباذنجان من برطمان إغلاق البرلمان جيدا ووضع كمية من الزيت على الوجه لمن. ظهور ريم أبيض على وجه برطمان. مخلل باذنجان سوري بطريقة مطاعمطريقة مخلل باذنجان سوري من مطاعم السورية

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