طريقة صبغة شعر بني في البيت بنفسك بدون الحاجة إلى مصفف شعر

بدون مساعدة من مصفف الشعر اصبغي شعرك بالمنزل صبغة شعر بني بطريقة سريعه ورخيصة، وفري وقتك التي يضيع في الصالون لساعات كثيرة يمكنك تنفيذ كل الخطوات في المنزل، ونحن سنساعدك في كل خطوة مع توفير الكثير من النصائح حتى تحصلين على اللون التي تريديه، وحتى تنجح الصبغة تابعي الخطوات.

صبغة شعر بني

طريقة صبغ شعر بني ، يجب أن يتم العناية بالشعر المصبوغ بشكل صحيح، يمكن للشعر الملون أن يظل جميلًا فقط إذا تم الاعتناء به. غسل الشعر مرة واحدة في الأسبوع وشطفها أو وضع بلسم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع تضمن صحة الشعر. وتحافظ المنتجات الخاصة للشعر المصبوغ أيضًا على نتيجة اللون منتعشة لفترة أطول.

صبغ الشعر: تعليمات خطوة بخطوة

اقرأ تعليمات الاستخدام المرفقة بالعبوة جيدا ثم.

قومي بإجراء اختبار الحساسية قبل 48 ساعة من صبغ شعرك، كما هو موضح في تعليمات الاستخدام.

جهزي كل الموارد التي تحتاجها. يشمل ذلك الزجاجة التي تحتوي على صبغة أو وعاء بفرشاة من مجموعة صبغ الشعر.

يمكن للمشط أن يسهل عليك فصل أقسام الشعر لاحقًا.

يمكن أن تكون مقاطع الشعر مفيدة أيضًا.

ضعي الكريم الدهني على خط الشعر والرقبة والأذنين لحماية البشرة من اللون.

ارتدِاء القفازات الموجودة في العبوة.

يجب أن تحمي ملابسك بمنشفة تضعها حول كتفيك.

استخدمي مشطًا لعمل جزء مركزي.

الآن امزجي لون الشعر حسب التعليمات.

ضعي جزء اللون بجزء. لذلك يصبح حتى. ابدأ من الجذور وشق طريقك حتى الأطراف.

يجب عليك فقط تلوين هذا في النهاية.

يمكنك استخدام دبابيس صغيرة لتخصيص المناطق المصبوغة جانبًا حتى لا تعترض طريقك.

اعملي بسرعة حتى يصبح اللون شديد الكثافة في النهاية.

ثم تأكدي من أن كل شعرك قد أصبح ملونًا.

تابعي الخطوات

في النهاية، دلكي الشعر مرة واحدة مثلما تفعلين عند غسل شعرك.

الآن دع اللون ساري المفعول. يمكن العثور على المدة التي يجب أن تنتظرها في تعليمات الاستخدام.

ثم اشطفي الصبغة حتى يصبح الماء صافيًا مرة أخرى.

ثم اشطفي الصبغة حتى يصبح الماء صافيًا مرة أخرى. من الأفضل استخدام الماء الفاتر لهذا الغرض الماء الساخن غير ضروري على الشعر.

آخر شيء يجب عليكي فعله هو استخدام النظام الموجود في العبوة.

يغلق سطح الشعر ويجعل الشعر لامعًا.

ما هو لون الشعر الأفضل؟

سواء كان يجب أن يكون أشقرًا أو بنيًا أو أحمر، فهذا أمر متروك لك. لكن بعض درجات لون البشرة تبدو جيدة بشكل خاص مع بعض الفروق الدقيقة في اللون: