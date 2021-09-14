عمل البوريك التركي الشهير للشيف فاطمه ابو حاتي بأسهل الطرق الممكنة بوريك الجبنة والزعتر، يعتبر البوريك من الأكلات المحبوبة والمفضلة لدى الكثير من الناس والبوريك يفضله البعض على طعام الإفطار حيث أنه يعتبر وجبة غذائية هامة لما يحتويه من فيتامينات ومعادن مثل الحديد كما أنه يحتوى على البروتين ويقدم البوريك سادة دون حشو أو يتم حشوه بالزعتر أو الجبنة وغيرها من أنواع الحشوات ونحن فى هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل البوريك ويمكن استخدام مايحلو لكم من الحشوات سواء بوريك اللحمة المفرومة أو بوريك الحبنة لكم حرية الاختيار. عمل البوريك التركي المكونات علبة من جبنة الفيلو مقطعة إلى مربعات.

علبة من اللازانيا.

كميه مناسبة من الزبدة المذابة. مكونات الحشو نصف كيلو جرام من الجبن وليكن نوع ( فيتا ).

كوب ونصف الكوب من البقدونس المفروم بشكل ناعم تماما.

ملعقتان من نبات حبة البركة ( الحبة السوداء ).

ملعقة كبيرة من السمسم. مكونات الخلطة ربع كوب من زيت الذرة.

كوب من اللبن الطبيعى السائل.

عدد بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. عمل البوريك التركي بالجبن نحضر صينية الفرن وندهناها بالقليل من الزبد المذاب ونقوم بوضع كمية من عجينة الفيلو بها ويتم ذلك بتغطية حتى يتم تغطية السطح السفلى من الصينية بطبقة رقيقة من العجينة. ثم نقوم بتسخين الماء على النار ونضيف إليه رشة ملح خفيفة وملعقة من الزيت النباتى وليكن زيت الذرة. عندما يصل الماء لدرجة الغليان نقوم بإضافة اللازانيا ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها أبيض. طريقة تكوين الخلطة نحضر وعاء ونقوم بخلط كل من البيض واللبن والخل الأبيض والزيت النباتى ويتم الخلط جيدا. بعد ذلك نقوم بسكب الخليط فوق اللازانيا. طريقة تكوين حشوة البوريك التركي نقوم بخلط حبة البركة والسمسم والجبن والبقدونس خلطا جيدا ثم يتم تقسيم الخليط إلى قسمين. ثم نقوم بسكب كمية من الخليط فوق اللازانيا. بعد ذلك نقوم بتوزيع ما تبقى من الحشوة فوق اللازانيا ونقوم بتغطيتها بشرائح من عجينة الفيلو نقوم بتسخي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونسكب ما تبقى معنا من الخلطة ونقوم بإدخال الصينية إلى الفرن ونتركها لمدة 30 دقيقة. بعد مضى الوقت المحدد نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتركها جانبا لتبرد قليلا ثم نقوم بتقطيع البوريك إلى قطع مربع الشكل عمل البوريك التركي المكوناتمكونات الحشومكونات الخلطةعمل البوريك التركي بالجبنطريقة تكوين الخلطةطريقة تكوين حشوة البوريك التركي الوسوم

عمل البوريك التركي الشهير للشيف فاطمه ابو حاتي بأسهل الطرق الممكنة بوريك الجبنة والزعتر، يعتبر البوريك من الأكلات المحبوبة والمفضلة لدى الكثير من الناس والبوريك يفضله البعض على طعام الإفطار حيث أنه يعتبر وجبة غذائية هامة لما يحتويه من فيتامينات ومعادن مثل الحديد كما أنه يحتوى على البروتين ويقدم البوريك سادة دون حشو أو يتم حشوه بالزعتر أو الجبنة وغيرها من أنواع الحشوات ونحن فى هذا المقال سوف نعرض لحضراتكم طريقة عمل البوريك ويمكن استخدام مايحلو لكم من الحشوات سواء بوريك اللحمة المفرومة أو بوريك الحبنة لكم حرية الاختيار. عمل البوريك التركي المكونات علبة من جبنة الفيلو مقطعة إلى مربعات.

علبة من اللازانيا.

كميه مناسبة من الزبدة المذابة. مكونات الحشو نصف كيلو جرام من الجبن وليكن نوع ( فيتا ).

كوب ونصف الكوب من البقدونس المفروم بشكل ناعم تماما.

ملعقتان من نبات حبة البركة ( الحبة السوداء ).

ملعقة كبيرة من السمسم. مكونات الخلطة ربع كوب من زيت الذرة.

كوب من اللبن الطبيعى السائل.

عدد بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. عمل البوريك التركي بالجبن نحضر صينية الفرن وندهناها بالقليل من الزبد المذاب ونقوم بوضع كمية من عجينة الفيلو بها ويتم ذلك بتغطية حتى يتم تغطية السطح السفلى من الصينية بطبقة رقيقة من العجينة. ثم نقوم بتسخين الماء على النار ونضيف إليه رشة ملح خفيفة وملعقة من الزيت النباتى وليكن زيت الذرة. عندما يصل الماء لدرجة الغليان نقوم بإضافة اللازانيا ونتركها حتى تنضج ويصبح لونها أبيض. طريقة تكوين الخلطة نحضر وعاء ونقوم بخلط كل من البيض واللبن والخل الأبيض والزيت النباتى ويتم الخلط جيدا. بعد ذلك نقوم بسكب الخليط فوق اللازانيا. طريقة تكوين حشوة البوريك التركي نقوم بخلط حبة البركة والسمسم والجبن والبقدونس خلطا جيدا ثم يتم تقسيم الخليط إلى قسمين. ثم نقوم بسكب كمية من الخليط فوق اللازانيا. بعد ذلك نقوم بتوزيع ما تبقى من الحشوة فوق اللازانيا ونقوم بتغطيتها بشرائح من عجينة الفيلو نقوم بتسخي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونسكب ما تبقى معنا من الخلطة ونقوم بإدخال الصينية إلى الفرن ونتركها لمدة 30 دقيقة. بعد مضى الوقت المحدد نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتركها جانبا لتبرد قليلا ثم نقوم بتقطيع البوريك إلى قطع مربع الشكل عمل البوريك التركي المكوناتمكونات الحشومكونات الخلطةعمل البوريك التركي بالجبنطريقة تكوين الخلطةطريقة تكوين حشوة البوريك التركي

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