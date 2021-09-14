طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المقرمش بمكونات سهلة وبسيطة ووقت قياسي

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي ، يعد بسكويت الشاي من الأكلات البسيطة والسريعة والتي يقبل على تناولها الكبار والصغار في كل وقت، حيث أنه وجبة خفيفة سريعة في التحضير لا تحتاج إلى الكثير من العناصر، ويمكن إعدادها في المنزل بكل بساطة لتقديمها بين الوجبات أو مع اللانش بوكس في المدرسة للأبناء، وأيضًا أثناء وقت المذاكرة والسهر واللعب للكبار والصغار، حيث أنه وجبة غنية بالعناصر الغذائية الكافية للأطفال، فيدخل في تصنيعها الدقيق والمكسرات والكاكاو وغيرها من المكونات التي تعطي قيمة غذائية كبرى، يمكن التفنن في إعدادها وإضافتها لتزويد تلك القيمة.

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي

يمكن تناول بسكويت الشاي مع كوب من العصير أو الشاي في أي وقت خلال اليوم، ويمكن تزيينه وتقديمه بأشكال حيوانات أو رسومات محببة للأطفال لتشجيعهم على تناوله، وخاصة أن إعداده في المنزل يوفر الكثير من الأموال التي يتم صرفها في الخارج.

ويمكن تحضير بسكويت الشاي عن طريق إحضار المكونات التالية :

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كيلو من الدقيق.

معلقتين من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

معلقة من البيكنج بودر.

معلقة من الفانيليا.

معلقتين من الكاكاو.

في إناء الخفق يتم وضع السكر والزيت ويخلط الجميع جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي للحصول على قوام متجانس كريمي.

يضاف البيض والفانيليا إلى الخليط مع الخفق مرة أخرى.

بعد تمام الخفق يتم إضافة البيكنج بودر مع الزبادي وتخلط المكونات مرة أخرى جيدًا حتى تمتزج جميعها.

يضاف الدقيق بشكل تدريجي مع المكونات للحصول على عجينة طرية متماسكة يمكن تشكيلها.

تقسم العجينة إلى قسمين يوضع الكاكاو مع القسم الأول ويعجن مرة أخرى حتى يختلط بالعجين تمامًا، ويترك الثاني كما هو.

يفرد القسم الأول من العجينة ويتم تقطيعه باستخدام القطاعة، وبعدها تضاف تلك القطع في صينية مدهونة بالزيت وبها ورق زبدة كي لا يحترق البسكويت.

ترص كافة كمية البسكويت مع مراعاة ترك مسافات حتى لا يلتزق ببعضه البعض، ويسخن الفرن على درجة 180 درجة مئوية وتوضع الصينية بداخله.

يترك البسكويت في الفرن لمدة عشر دقائق وبعدها يقلب على الجهة الثانية.

تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد تمامًا، وبعدها تقدم مع الشاي أو القهوة وأي من المشروبات الباردة والساخنة والعصائر.

خطوات تحضير بسكويت الشاي