ببيضة واحدة حولي شعرك الخشن والمقصف إلي حريري إنسيابي كيراتين طبيعي

ببيضة واحدة حولي شعرك الخشن والمقصف لحريري، من الأمور التي تعاني منها الكثير من الفتيات التقصف والهيئات والشعر الخشن، الذي يسبب لهم الضيق والإحراج مما يجعلهم يبحثوا عن الوصفات الطبيعية المناسبة لشعرهم، من زيوت عطرية ومواد طبيعية تفيد الشعر وتغذية، ولا تسبب أي أضرار من استخدامها، سوف نوضح لكم أقوي كيراتين منزلي يساعد في الحصول على شعر حريري.

ببيضة واحدة حولي شعرك الخشن والمقصف إلي حريري

المكونات

بيضة.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء ووضع البيض، مع الكمية المناسبة من زيت الزيتون، نقوم بخلط المكونات جيداً، نقوم بغسل الشعر وتجفيفة ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، نترك الخليط لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر جيداً مستخدمين شامبو طبي مناسب لنوع الشعر.

ببيضة واحدة حولي شعرك الخشن والمقصف إلي حريري إنسياني

خلطة البيض والزبادي والزيت

المكونات

بيضة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو اللوز

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء ووضع بياض البيض، ثم أضيفي الزبادي وزيت الزيتون، وقومي بخلطهم جيداً، قومي بتوزيع الخليط على الشعر كامل وتركه لمدة 30 دقيقة، قومي بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، تكرر هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

وصفات طبيعيه لتطويل الشعر وتحويل الشعر الخشن إلي حريري

خلطة البيض وخل التفاح وزيت الزيتون

المكونات

بيضة.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بمزج البيض وخل التفاح وزيت الزيتون جيداً مع بعضهم البعض، قومي بوضع الخليط على الشعر وتوزيعة على الشعر كامل، نترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، عليك تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع.

خلطة البيض والعسل والزبادي

المكونات

قومي بخلط المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس، قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع التدليك الجيد للشعر، تترك الخلطة على الشعر لمدة ساعة، ثم قومي بغسل الشعر جيداً، فهذه الوصفة فعالة ومفيدة جداً للشعر، وتساعد في فرد الشعر الخشن وتنعيمه من أول استعمال فيجب الاستمرار عليها.