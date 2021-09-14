طريقة عمل مكعبات مرقة الفراخ واللحم

تحب العديد من ربات المنزل استخدام مكعبات مرقة الفراخ في جميع الأكلات حيث تضاف إلى الشوربات والبرامات والصواني المختلفة لتعطي للطعام نكهة مميزة وفريدة ولكن تلك الجاهزة قد تكون محضرة من مواد ضارة للغاية بالصحة ولا يجب استخدامها بكثرة، ولهذا وفرنا لك في هذا المقال طريقة سهلة للغاية لتحضيرها بنفسك في مطبخك فتابعينا. مكعبات مرقة الفراخ المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كمية مناسبة من عظام اللحم أو الدجاج.

ثلاث جزرات كبيرات في الحجم.

أربع حبات من الطماطم كبيرة الحجم.

ثلاث حبات كبيرة من البصل.

أعواد من الكرفس الطازج.

رشة من الحبهان المطحون ناعم أو الهيل.

رشة من مطحون الورق اللورا أو ورق الغار.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من جوزة الطيب.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

رشة من الكركم المطحون ناعم.

رشة من الكاري.

نصف ملعقة من توابل اللحم أو الدجاج المشكلة. مكعبات مرقة الفراخ المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: خطوات تحضير مكعبات مرقة الفراخ: قومي بغسل الخضراوات مع تقشير كلاص من الجزر والبصل. يقطع كلاً من البصل والجزر والطماطم إلى مكعبات صغيرة. قطعي الكرفس إلى حلقات صغيرة الحجم. أحضري وعاء مناسب الحجم واملأيه بالماء. يوضع على النار ثم يضاف إليه عظام الدجاج والخضراوات. اتركي المكونات حتى يتم سلقها جيداً على النار. يتبل الخضار والعظام بالملح والفلفل الأسود والورق اللورا والحبهان وتقلب. اتركي المكونات على النار حتى تتكاثف المرقة ويتكون الحساء. قومي بتصفية المرقة من الخضار والعظام واتركيها تبرد. توضع في وعاء في الثلاجة لليلة كاملة. في اليوم التالي يشوح الدقيق في الزيت على النار. أضيفي مرق الدجاج والخضار المعد وقلبي. أضيفي الملح والفلفل وباقي التوابل المذكوؤة وقلبي. بعد أن يجف الدقيق ارفعيه من على النار واتركيه يبرد. يوضع الخليط في صينية مفروشة بورق الزبدة ثم أدخليه الفرن حتى يتحمص وينضج. قطعي الخليط بعد أن يتحمص إلى مكعبات ثم أدخلي الثلاجة ليتماسك. بعدها تصبح المكعبات جاهزة للاستخدام. خطوات تحضير مكعبات مرقة الفراخ: الوسوم

تحب العديد من ربات المنزل استخدام مكعبات مرقة الفراخ في جميع الأكلات حيث تضاف إلى الشوربات والبرامات والصواني المختلفة لتعطي للطعام نكهة مميزة وفريدة ولكن تلك الجاهزة قد تكون محضرة من مواد ضارة للغاية بالصحة ولا يجب استخدامها بكثرة، ولهذا وفرنا لك في هذا المقال طريقة سهلة للغاية لتحضيرها بنفسك في مطبخك فتابعينا. مكعبات مرقة الفراخ المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كمية مناسبة من عظام اللحم أو الدجاج.

ثلاث جزرات كبيرات في الحجم.

أربع حبات من الطماطم كبيرة الحجم.

ثلاث حبات كبيرة من البصل.

أعواد من الكرفس الطازج.

رشة من الحبهان المطحون ناعم أو الهيل.

رشة من مطحون الورق اللورا أو ورق الغار.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من جوزة الطيب.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

رشة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

رشة من الكركم المطحون ناعم.

رشة من الكاري.

نصف ملعقة من توابل اللحم أو الدجاج المشكلة. مكعبات مرقة الفراخ المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: خطوات تحضير مكعبات مرقة الفراخ: قومي بغسل الخضراوات مع تقشير كلاص من الجزر والبصل. يقطع كلاً من البصل والجزر والطماطم إلى مكعبات صغيرة. قطعي الكرفس إلى حلقات صغيرة الحجم. أحضري وعاء مناسب الحجم واملأيه بالماء. يوضع على النار ثم يضاف إليه عظام الدجاج والخضراوات. اتركي المكونات حتى يتم سلقها جيداً على النار. يتبل الخضار والعظام بالملح والفلفل الأسود والورق اللورا والحبهان وتقلب. اتركي المكونات على النار حتى تتكاثف المرقة ويتكون الحساء. قومي بتصفية المرقة من الخضار والعظام واتركيها تبرد. توضع في وعاء في الثلاجة لليلة كاملة. في اليوم التالي يشوح الدقيق في الزيت على النار. أضيفي مرق الدجاج والخضار المعد وقلبي. أضيفي الملح والفلفل وباقي التوابل المذكوؤة وقلبي. بعد أن يجف الدقيق ارفعيه من على النار واتركيه يبرد. يوضع الخليط في صينية مفروشة بورق الزبدة ثم أدخليه الفرن حتى يتحمص وينضج. قطعي الخليط بعد أن يتحمص إلى مكعبات ثم أدخلي الثلاجة ليتماسك. بعدها تصبح المكعبات جاهزة للاستخدام. خطوات تحضير مكعبات مرقة الفراخ:

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