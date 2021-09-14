طريقة أصابع الكيكة الإسفنجية طريقة سهلة ومبتكرة لتحضير حلوي شهية

يحب الجميع تناول الكيك بمختلف نكهاته وأنواعه حيث يمكن تنالوه على الفطور مع كوب من الشاى أو بعد الغداء كتحلية فما رأيك في تجربة أصابع الكيكة الإسفنجية والتي تعد طريقة جميلة ولطيفة ومبتكرة في تقديم الكيك بدلاً من عملها بالشكل التقليدي المعروف، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة أفضل طريقة لتحضير هذه الحلوى.

أصابع الكيكة الإسفنجية

حضري ألذ وأسرع كيكة واستمتعي بتناولها مع أسرتك أو قدميها لضيوفك مع العصير أو الشاي بمختلف النكهات

كوبان من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

كوب ونصف من السكرالأبيض الناعم.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كوب وربع من اللبن السائل.

كوب إلا ربع من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ثلاث بيضات كبيرات في الحجم.

المقادير اللازمة لتحضير الكيك:

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. يوضع الدقيق في وعاء عميق ويضاف إليه الملح والبيكنج بودر والكبيكنج صودا ويقلب. في وعاء آخر قومي بوضع البيض ثم أضيفي السكروالفانيليا. استخدمي المضرب الكهربائي أو محضر الطعام لخفق المكونات معاص حتى يذوب السكر وتحصلي على خليط فاتح. أضيفي الزبدة واخلطي جيداً حتى يتكون خليط متجانس. قومي بإضافة خليط الدقيق بشكل تدريجي مع الخفق جيداً على سرعة متوسطة حتى يختفي الدقيق تماماً. بعد الانتهاء من كل كمية الدقيق اخفقي في اتجاه واحد حتى لا تفسد العجينة. قومي بإشعال نار الفرن على درجة حرارة مائتان درجة مئوية حتى يكون ساخن عند الخبز. أحضري قالب الكيك على شكل أصابع وادهنيه بالزبدة من الداخل مع تغليفه بورق الزبدة. أضيفي خليط الكيك ووزعيه على القوالب. قومي بإدخال الكيك الفرن لمدة نصف ساعة حتى حتى تنضج الكيكة. يجب التحقق من نضوج الكيكة من خلال غرس قطعة من خلة الأسنان الخشبية أو سكين رفيعة للتأكد من أنها نضجت من الداخل. أخرجي القالب من الفرن واتركيها تبرد ثم أخرجي الكيك من القوالب بحرص. زيني أصابع الكيك كما يحلو لك ثم قدميه.

خطوات تحضير أصابع الكيكة الإسفنجية: