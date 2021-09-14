أطعمة تؤثر سلباً على أداء أولادك في المدرسة، تجنبيها!

على الرغم من ضرورة الحصول على الطعام بالنسبة لأطفالك، إلا أن هناك بعض الأطعمة قد تؤثر سلبًا على صحة الأطفال يجب تجنبها وعدم تقديمها لهم للحفاظ على صحتهم، كما يحب تقديم الأطعمة الصحية التي تساعدهم على النمو وتمنحهم القوة والنشاط، وفيما يلي يمكنكم التعرف على الأطعمة التي تمثل خطورة على صحة الأطفال.

منتجات الألبان

منتجات الألبان تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يستفيد منه جسم الطفل، ومع ذلك بعض الأطفال يكون لديهم حساسية تجاه اللاكتوز ولا يتحملون تناول منتجات الألبان وهؤلاء قد تظهر عليهم مجموعة من العلامات تشير إلى ذلك مثل العصبية الزائدة، والتعرض المستمر لنزلات البرد وكذلك التهاب الأذن باستمرار، ولذلك عند ملاحظة تلك العلامات لا يحب اعطائهم منتجات الألبان.

الملونات الصناعية

بعض الأطعمة التي يتناولها الأطفال خاصة تلك المعلبة تحتوي على الملونات الصناعية، ونجد أن هناك أثر واضح لتلك المواد في الإصابة ببعض الأمراض لدى الأطفال مثل الشعور بالصداع بشكل مستمر، وكذلك فرط النشاط والحركة وضعف التركيز، ومن هنا يجب على الأمهات منع الأطعمة التي تحتوي على معلومات صناعية عن أطفالهم.

السكر

يجب أن يحصل طفلك على السكر ولكن بمقدار مناسب، هذا لان السكر له تأثير سلبي على صحته على مدى بعيد حيث يؤدي إلى فشل العقل وتأخر النمو المعرفي والتركيز لدى الأطفال، فضلاً عن تسبب الكميات العالية من السكريات في الإصابة بمرض السكري لدى الأطفال لذلك يجب إعطاء الطفل نسبة معينة مناسبة فقط من الأطعمة التي تحتوي على السكريات.

المواد الحافظة

كثير من المنتجات التي تُباع في المحلات يتم الحفاظ عليها من خلال إضافة بعض المواد الحافظة التي تمنعها من التلف، ولكنها تسبب الكثير من المخاطر الصحية للأطفال ومن أمثلة المواد الحافظة النترات والنيتيريت وبنزوات الصوديوم والجلوتاميت أحادية الصوديوم، وتلك المواد تجدونها بنسبة كبيرة في العصائر المعلبة بشكل خاص، ويحب منع أطفالكم من تناولها حيث تسبب المشاكل الصحية التالية: